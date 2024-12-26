https://sarabic.ae/20241226/مبابي-يقف-عقبة-أمام-حلم-محمد-صلاح-باقتناص-الكرة-الذهبية-1096205713.html

مبابي يقف عقبة أمام حلم محمد صلاح باقتناص الكرة الذهبية

مبابي يقف عقبة أمام حلم محمد صلاح باقتناص الكرة الذهبية

سبوتنيك عربي

تصاعدت آمال النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، في تحقيق حلمه بالحصول على الكرة الذهبية في العام المقبل خاصة بعد تألقه خلال الموسم الحالي. 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T10:07+0000

2024-12-26T10:07+0000

2024-12-26T10:07+0000

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عزز من طموحات صلاح موقع فريقه ليفربول في صدارة جدول الدوري الإنجليزي وإمكانية حصد لقب الدوري مع احتمالية بقاء صلاح مع الريدز وتجديد عقده.ورغم ذلك، يقف نجم ريال مدريد كيليان مبابي عقبة أمام تحقيق صلاح لحلم الكرة الذهبية، لعدة أسباب استعرضها موقع "إرم نيوز"، قالت خلاله إن مبابي حقق بالفعل لقبي كأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي كما قاد ريال مدريد لتحقيق لقب كأس "إنتركونتيننتال" على حساب باتشوكا المكسيكي.يضاف إلى ذلك أن الفرنسي مبابي لديه فرصة لإضافة المزيد من الألقاب مع ريال مدريد خلال العام المقبل بداية من كأس السوبر الإسباني، ثم الدوري المحلي، وأيضًا كأس الملك بجانب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية التي تقام في الصيف المقبل، ويبقى التتويج بدوري الأبطال أو مونديال الأندية عاملاً مرجحاً لكفة مبابي في صراع الكرة الذهبية أمام أي منافس.يحسب لمبابي كذلك تجاوز البدايات الصعبة ومتاعب غياب الانسجام في رحلته مع ريال مدريد خلال الشهور الأولى؛ وهو ما يمكن أن يحفزه للانطلاق بصورة أقوى خلال النصف الثاني من الموسم وتسجيل المزيد من الأهداف، ليصل إلى معدلاته المعتادة؛ إذ سجل في الموسم الماضي 45 هدفاً خلال 49 مباراة مع فريقه باريس سان جيرمان.جملة القول إن صراع التتويج بلقب الكرة الذهبية في عام 2025 سيكون شرسا ومثيراً، ولا شك أن صلاح سيكون مرشحاً بارزاً حال التتويج بلقب الدوري الإنجليزي كما أن لقب دوري أبطال أوروبا سيكون له دور كبير في التتويج، وأيضاً كأس العالم للأندية في الصيف المقبل.وتربع النجم المصري محمد صلاح لسنوات على صدارة قائمة أغلى لاعب في الكرة المصرية بقيم مالية كبيرة وصلت في فترات إلى 150 مليون يورو، إلا أن عامل السن مع اقتراب عقده مع ليفربول من الانتهاء أدى إلى وصوله إلى 55 مليون يورو فقط حاليا ليتفوق عليه عمر مرموش، نجم المنتخب المصري وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما وصلت قيمته التسويقية حتى الآن 60 مليون يورو.

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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, ليفربول, اللاعب محمد صلاح, كيليان مبابي, أخبار كرة القدم