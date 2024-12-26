مبابي يقف عقبة أمام حلم محمد صلاح باقتناص الكرة الذهبية

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة غيغانت في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
09:17 GMT
29 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما حدود الدور العربي في دعم التحول السياسي في سوريا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: واشنطن تنفذ برامج بيولوجية في عدة أماكن منها أفريقيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
10:03 GMT
56 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
On air
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241226/مبابي-يقف-عقبة-أمام-حلم-محمد-صلاح-باقتناص-الكرة-الذهبية-1096205713.html
مبابي يقف عقبة أمام حلم محمد صلاح باقتناص الكرة الذهبية
مبابي يقف عقبة أمام حلم محمد صلاح باقتناص الكرة الذهبية
سبوتنيك عربي
تصاعدت آمال النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، في تحقيق حلمه بالحصول على الكرة الذهبية في العام المقبل خاصة بعد تألقه خلال الموسم الحالي. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T10:07+0000
2024-12-26T10:07+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
ليفربول
اللاعب محمد صلاح
كيليان مبابي
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095568342_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bc28ea41d8d886fd7f3e1c71d065c3da.jpg
عزز من طموحات صلاح موقع فريقه ليفربول في صدارة جدول الدوري الإنجليزي وإمكانية حصد لقب الدوري مع احتمالية بقاء صلاح مع الريدز وتجديد عقده.ورغم ذلك، يقف نجم ريال مدريد كيليان مبابي عقبة أمام تحقيق صلاح لحلم الكرة الذهبية، لعدة أسباب استعرضها موقع "إرم نيوز"، قالت خلاله إن مبابي حقق بالفعل لقبي كأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي كما قاد ريال مدريد لتحقيق لقب كأس "إنتركونتيننتال" على حساب باتشوكا المكسيكي.يضاف إلى ذلك أن الفرنسي مبابي لديه فرصة لإضافة المزيد من الألقاب مع ريال مدريد خلال العام المقبل بداية من كأس السوبر الإسباني، ثم الدوري المحلي، وأيضًا كأس الملك بجانب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية التي تقام في الصيف المقبل، ويبقى التتويج بدوري الأبطال أو مونديال الأندية عاملاً مرجحاً لكفة مبابي في صراع الكرة الذهبية أمام أي منافس.يحسب لمبابي كذلك تجاوز البدايات الصعبة ومتاعب غياب الانسجام في رحلته مع ريال مدريد خلال الشهور الأولى؛ وهو ما يمكن أن يحفزه للانطلاق بصورة أقوى خلال النصف الثاني من الموسم وتسجيل المزيد من الأهداف، ليصل إلى معدلاته المعتادة؛ إذ سجل في الموسم الماضي 45 هدفاً خلال 49 مباراة مع فريقه باريس سان جيرمان.جملة القول إن صراع التتويج بلقب الكرة الذهبية في عام 2025 سيكون شرسا ومثيراً، ولا شك أن صلاح سيكون مرشحاً بارزاً حال التتويج بلقب الدوري الإنجليزي كما أن لقب دوري أبطال أوروبا سيكون له دور كبير في التتويج، وأيضاً كأس العالم للأندية في الصيف المقبل.وتربع النجم المصري محمد صلاح لسنوات على صدارة قائمة أغلى لاعب في الكرة المصرية بقيم مالية كبيرة وصلت في فترات إلى 150 مليون يورو، إلا أن عامل السن مع اقتراب عقده مع ليفربول من الانتهاء أدى إلى وصوله إلى 55 مليون يورو فقط حاليا ليتفوق عليه عمر مرموش، نجم المنتخب المصري وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما وصلت قيمته التسويقية حتى الآن 60 مليون يورو.
https://sarabic.ae/20241223/محمد-صلاح-يحطم-8-أرقام-قياسية-في-الدوري-الإنجليزي-1096096222.html
https://sarabic.ae/20241203/صورة-طائشة-تورط-مبابي-مع-جمهور-ريال-مدريد-ماذا-ظهر-في-الخلفية-1095440120.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095568342_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_d7f252170a10dff75ee85e3b31792897.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, ليفربول, اللاعب محمد صلاح, كيليان مبابي, أخبار كرة القدم
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, ليفربول, اللاعب محمد صلاح, كيليان مبابي, أخبار كرة القدم

مبابي يقف عقبة أمام حلم محمد صلاح باقتناص الكرة الذهبية

10:07 GMT 26.12.2024
© AP Photo / Manu Fernandezالفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني
الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبر
تصاعدت آمال النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، في تحقيق حلمه بالحصول على الكرة الذهبية في العام المقبل خاصة بعد تألقه خلال الموسم الحالي.
عزز من طموحات صلاح موقع فريقه ليفربول في صدارة جدول الدوري الإنجليزي وإمكانية حصد لقب الدوري مع احتمالية بقاء صلاح مع الريدز وتجديد عقده.
ورغم ذلك، يقف نجم ريال مدريد كيليان مبابي عقبة أمام تحقيق صلاح لحلم الكرة الذهبية، لعدة أسباب استعرضها موقع "إرم نيوز"، قالت خلاله إن مبابي حقق بالفعل لقبي كأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي كما قاد ريال مدريد لتحقيق لقب كأس "إنتركونتيننتال" على حساب باتشوكا المكسيكي.
نجم كرة القدم المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
مجتمع
محمد صلاح يحطم 8 أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي
23 ديسمبر, 21:42 GMT
يضاف إلى ذلك أن الفرنسي مبابي لديه فرصة لإضافة المزيد من الألقاب مع ريال مدريد خلال العام المقبل بداية من كأس السوبر الإسباني، ثم الدوري المحلي، وأيضًا كأس الملك بجانب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية التي تقام في الصيف المقبل، ويبقى التتويج بدوري الأبطال أو مونديال الأندية عاملاً مرجحاً لكفة مبابي في صراع الكرة الذهبية أمام أي منافس.
يحسب لمبابي كذلك تجاوز البدايات الصعبة ومتاعب غياب الانسجام في رحلته مع ريال مدريد خلال الشهور الأولى؛ وهو ما يمكن أن يحفزه للانطلاق بصورة أقوى خلال النصف الثاني من الموسم وتسجيل المزيد من الأهداف، ليصل إلى معدلاته المعتادة؛ إذ سجل في الموسم الماضي 45 هدفاً خلال 49 مباراة مع فريقه باريس سان جيرمان.
كيليان مبابي لاعب ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
مجتمع
صورة طائشة تورط مبابي مع جمهور ريال مدريد... ماذا ظهر في الخلفية؟
3 ديسمبر, 11:15 GMT
جملة القول إن صراع التتويج بلقب الكرة الذهبية في عام 2025 سيكون شرسا ومثيراً، ولا شك أن صلاح سيكون مرشحاً بارزاً حال التتويج بلقب الدوري الإنجليزي كما أن لقب دوري أبطال أوروبا سيكون له دور كبير في التتويج، وأيضاً كأس العالم للأندية في الصيف المقبل.
وتربع النجم المصري محمد صلاح لسنوات على صدارة قائمة أغلى لاعب في الكرة المصرية بقيم مالية كبيرة وصلت في فترات إلى 150 مليون يورو، إلا أن عامل السن مع اقتراب عقده مع ليفربول من الانتهاء أدى إلى وصوله إلى 55 مليون يورو فقط حاليا ليتفوق عليه عمر مرموش، نجم المنتخب المصري وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما وصلت قيمته التسويقية حتى الآن 60 مليون يورو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала