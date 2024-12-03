https://sarabic.ae/20241203/صورة-طائشة-تورط-مبابي-مع-جمهور-ريال-مدريد-ماذا-ظهر-في-الخلفية-1095440120.html
صورة طائشة تورط مبابي مع جمهور ريال مدريد... ماذا ظهر في الخلفية؟
صورة طائشة تورط مبابي مع جمهور ريال مدريد... ماذا ظهر في الخلفية؟
سبوتنيك عربي
أثار اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، غضب جماهير النادي الملكي، بعدما نشر صورة تجمعه بزميله السابق في باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T11:15+0000
2024-12-03T11:15+0000
2024-12-03T11:15+0000
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وظهرت في الصورة "شيشة" في الخلفية، مما آثار جدلاً واسعاً حول احترافية اللاعب الفرنسي، خاصة في ظل تذبذب مستواه منذ انضمامه إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.وجاءت هذه الصورة، التي نشرها مبابي خلال فترة التوقف الدولي، لتزيد من الضغوط على مبابي، الذي لم يقدم بعد أفضل أداء له مع النادي الملكي.ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الصورة كانت جزءًا من لقاء جمع مبابي بأصدقائه المقربين من باريس سان جيرمان، بمن فيهم حكيمي والحارس الإسباني أرناو تيناس.كشف تقرير صحفي فرنسي جديد عن كواليس غياب كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، عن معسكر المنتخب الفرنسي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وأوضح التقرير الفرنسي أن استبعاد اللاعب من معسكر منتخب الديوك، لم يكن مفاجأة لزملائه في صفوف المنتخب، حيث تحدث مبابي معهم زملائه في المنتخب خلال معسكر شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث لم يكن يرغب في التواجد به، لافتا إلى أن أولويته في الفترة القادمة ستكون لفريقه ريال مدريد.
https://sarabic.ae/20240716/هلا-مدريد-مبابي-يحيي-لحظة-رونالدو-فيديو--1090854596.html
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أخبار فرنسا , كيليان مبابي, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, منوعات, نادي باريس سان جيرمان
أخبار فرنسا , كيليان مبابي, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, منوعات, نادي باريس سان جيرمان
صورة طائشة تورط مبابي مع جمهور ريال مدريد... ماذا ظهر في الخلفية؟
أثار اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، غضب جماهير النادي الملكي، بعدما نشر صورة تجمعه بزميله السابق في باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي.
وظهرت في الصورة "شيشة" في الخلفية، مما آثار جدلاً واسعاً حول احترافية اللاعب الفرنسي، خاصة في ظل تذبذب مستواه منذ انضمامه إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وجاءت هذه الصورة، التي نشرها مبابي خلال فترة التوقف الدولي، لتزيد من الضغوط على مبابي، الذي لم يقدم بعد أفضل أداء له مع النادي الملكي.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الصورة كانت جزءًا من لقاء جمع مبابي بأصدقائه المقربين من باريس سان جيرمان، بمن فيهم حكيمي والحارس الإسباني أرناو تيناس.
كشف تقرير صحفي فرنسي جديد عن كواليس غياب كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، عن معسكر المنتخب الفرنسي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأوضح التقرير الفرنسي أن استبعاد اللاعب من معسكر منتخب الديوك
، لم يكن مفاجأة لزملائه في صفوف المنتخب، حيث تحدث مبابي معهم زملائه في المنتخب خلال معسكر شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث لم يكن يرغب في التواجد به، لافتا إلى أن أولويته في الفترة القادمة ستكون لفريقه ريال مدريد.