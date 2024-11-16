https://sarabic.ae/20241116/ماذا-جرى-للنجم-كيليان-مبابي-لماذا-أصبح-تائها-ومستبعدا-من-فرنسا؟-1094860231.html

ماذا جرى للنجم كيليان مبابي.. لماذا أصبح تائها ومستبعدا من فرنسا؟

ماذا جرى للنجم كيليان مبابي.. لماذا أصبح تائها ومستبعدا من فرنسا؟

سبوتنيك عربي

كشف تقرير صحفي فرنسي جديد عن كواليس غياب كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، عن معسكر المنتخب الفرنسي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 16.11.2024, سبوتنيك عربي

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وأوضح التقرير الفرنسي أن استبعاد اللاعب من معسكر منتخب الديوك، لم يكن مفاجأة لزملائه في صفوف المنتخب، حيث تحدث مبابي معهم زملائه في المنتخب خلال معسكر شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث لم يكن يرغب في التواجد به، لافتا إلى أن أولويته في الفترة القادمة ستكون لفريقه ريال مدريد.ونقلت الصحيفة أن مبابي قال أيضا خلال المعسكر، إنه يستهدف الوصول لأفضل لياقة بدنية ممكنة تؤهله للفوز بكل البطولات والجوائز الفردية، وأبرزها بالطبع الكرة الذهبية. في السياق ذاته، صرح ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، بأن عدم ضم مبابي لقائمة الفريق لم يكن بسبب عقوبة تم اتخاذها ضده، إلا أنه بعد التعادل سلبيا مع إسرائيل في دوري أمم أوروبا لكرة القدم، "يحق لكل شخص المرور بوقت عصيب وأنه يعاني ذهنيا ونفسيا "، مشيرا إلى أن مبابي يريد العودة إلى المنتخب الفرنسي. وعلى صعيد آخر، أظهر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عدم رضاه عن مستوى مبابي مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي، وذلك بعدما ظهر مبابي بمستوى متذبذب مع ريال مدريد عكس المتوقع منه.يشار إلى أن النجم الفرنسي شارك حتى الآن في 16 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين، فيما تحدث بيريز مع كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، وقال له إن مبابي يظهر بشكل مختلف عما كان مع باريس، وأنه "ليس هو نفس اللاعب الذي اشتراه".وأعرب بيريز عن دهشته من المستوى الحالي للاعب الذي كان يفعل كل شيء مع فريقه القديم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، لكنه يلعب مع الريال بحذر شديد، وهو ما أرجعه رئيس النادي إلى عدم ممارسة مبابي لدوره كقائد للفريق.

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