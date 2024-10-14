أول تعليق لـ"مبابي" بعد اتهامه بـ"جريمة مخلة بالشرف".. وماذا قال ديشامب؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أول قمة خليجية أوروبية الخميس القادم وسط توتر شديد في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241014/أول-تعليق-لـمبابي-بعد-اتهامه-بـجريمة-مخلة-بالشرف-1093758742.html
أول تعليق لـ"مبابي" بعد اتهامه بـ"جريمة مخلة بالشرف".. وماذا قال ديشامب؟
أول تعليق لـ"مبابي" بعد اتهامه بـ"جريمة مخلة بالشرف".. وماذا قال ديشامب؟
سبوتنيك عربي
علق كيليان مبابي، نجم نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، على ما تردد مؤخرا بشأن تورطه في اتهام مشين، خلال فترة التوقف الدولي الجارية. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T23:35+0000
2024-10-14T23:46+0000
مجتمع
رياضة
كيليان مبابي
أخبار فرنسا
السويد
أخبار نادي ريال مدريد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092389695_0:127:2430:1494_1920x0_80_0_0_06aa9c8b31f660a3bfae6025aec861da.jpg
ونشر مبابي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء أمس الاثنين، أكد من خلالها أن اتهامه بـ"جريمة مُخلة بالشرف" ليس صحيحا.وقال نجم المنتخب الفرنسي:وكانت تقارير وأنباء قد تداولت خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بأن الشرطة السويدية بدأت تحقيقا ضد مهاجم ريال مدريد، على خلفية اتهام امرأة بمحاولة الاعتداء عليها جنسيا، في الفندق الذي قضى فيه النجم الفرنسي وأصدقاؤه يومين، خلال الأسبوع الماضي.ويشار إلى أن النجم الفرنسي قد أثار ضجة كبيرة مؤخرا، بعد استبعاده من معسكر المنتخب الفرنسي بداعي عدم الجاهزية البدنية، رغم أنه شارك في آخر مباراتين لفريقه ريال مدريد.وزادت الضجة حوله بعد انتشار صور له، تُظهر تواجده في ملهى ليلي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، خلال خوض منتخب فرنسا مباراة في دوري الأمم الأوروبية، الخميس الماضي.ومن جانبه، أوضح ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن تقارير اتهام كيليان مبابي بتلك التهمة "ليس جيدا" للمنتخب الفرنسي.
https://sarabic.ae/20240904/القبضة-الحديدية-والدة-مبابي-تسبب-أزمة-لابنها-1092390027.html
أخبار فرنسا
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092389695_135:0:2295:1620_1920x0_80_0_0_fe3724c8e8b1f6a31fdbe2dd4da5add1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, كيليان مبابي, أخبار فرنسا , السويد, أخبار نادي ريال مدريد
رياضة, كيليان مبابي, أخبار فرنسا , السويد, أخبار نادي ريال مدريد

أول تعليق لـ"مبابي" بعد اتهامه بـ"جريمة مخلة بالشرف".. وماذا قال ديشامب؟

23:35 GMT 14.10.2024 (تم التحديث: 23:46 GMT 14.10.2024)
© AP Photo / Pablo Garciaكيليان مبابي لاعب ريال مدريد
كيليان مبابي لاعب ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Pablo Garcia
تابعنا عبر
علق كيليان مبابي، نجم نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، على ما تردد مؤخرا بشأن تورطه في اتهام مشين، خلال فترة التوقف الدولي الجارية.
ونشر مبابي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء أمس الاثنين، أكد من خلالها أن اتهامه بـ"جريمة مُخلة بالشرف" ليس صحيحا.
وقال نجم المنتخب الفرنسي:
"أخبار كاذبة.. وأمر متوقع تماما، قبل أن أعلم به من قبيل الصدفة".
مبامبي ووالدته وشقيقه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
مجتمع
"القبضة الحديدية"... والدة مبابي تسبب أزمة لابنها
4 سبتمبر, 13:47 GMT
وكانت تقارير وأنباء قد تداولت خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بأن الشرطة السويدية بدأت تحقيقا ضد مهاجم ريال مدريد، على خلفية اتهام امرأة بمحاولة الاعتداء عليها جنسيا، في الفندق الذي قضى فيه النجم الفرنسي وأصدقاؤه يومين، خلال الأسبوع الماضي.
ويشار إلى أن النجم الفرنسي قد أثار ضجة كبيرة مؤخرا، بعد استبعاده من معسكر المنتخب الفرنسي بداعي عدم الجاهزية البدنية، رغم أنه شارك في آخر مباراتين لفريقه ريال مدريد.
وزادت الضجة حوله بعد انتشار صور له، تُظهر تواجده في ملهى ليلي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، خلال خوض منتخب فرنسا مباراة في دوري الأمم الأوروبية، الخميس الماضي.
ومن جانبه، أوضح ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن تقارير اتهام كيليان مبابي بتلك التهمة "ليس جيدا" للمنتخب الفرنسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала