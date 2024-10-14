https://sarabic.ae/20241014/أول-تعليق-لـمبابي-بعد-اتهامه-بـجريمة-مخلة-بالشرف-1093758742.html
أول تعليق لـ"مبابي" بعد اتهامه بـ"جريمة مخلة بالشرف".. وماذا قال ديشامب؟
أول تعليق لـ"مبابي" بعد اتهامه بـ"جريمة مخلة بالشرف".. وماذا قال ديشامب؟
سبوتنيك عربي
علق كيليان مبابي، نجم نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، على ما تردد مؤخرا بشأن تورطه في اتهام مشين، خلال فترة التوقف الدولي الجارية. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T23:35+0000
2024-10-14T23:35+0000
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ونشر مبابي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء أمس الاثنين، أكد من خلالها أن اتهامه بـ"جريمة مُخلة بالشرف" ليس صحيحا.وقال نجم المنتخب الفرنسي:وكانت تقارير وأنباء قد تداولت خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بأن الشرطة السويدية بدأت تحقيقا ضد مهاجم ريال مدريد، على خلفية اتهام امرأة بمحاولة الاعتداء عليها جنسيا، في الفندق الذي قضى فيه النجم الفرنسي وأصدقاؤه يومين، خلال الأسبوع الماضي.ويشار إلى أن النجم الفرنسي قد أثار ضجة كبيرة مؤخرا، بعد استبعاده من معسكر المنتخب الفرنسي بداعي عدم الجاهزية البدنية، رغم أنه شارك في آخر مباراتين لفريقه ريال مدريد.وزادت الضجة حوله بعد انتشار صور له، تُظهر تواجده في ملهى ليلي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، خلال خوض منتخب فرنسا مباراة في دوري الأمم الأوروبية، الخميس الماضي.ومن جانبه، أوضح ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن تقارير اتهام كيليان مبابي بتلك التهمة "ليس جيدا" للمنتخب الفرنسي.
https://sarabic.ae/20240904/القبضة-الحديدية-والدة-مبابي-تسبب-أزمة-لابنها-1092390027.html
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رياضة, كيليان مبابي, أخبار فرنسا , السويد, أخبار نادي ريال مدريد
رياضة, كيليان مبابي, أخبار فرنسا , السويد, أخبار نادي ريال مدريد
أول تعليق لـ"مبابي" بعد اتهامه بـ"جريمة مخلة بالشرف".. وماذا قال ديشامب؟
23:35 GMT 14.10.2024 (تم التحديث: 23:46 GMT 14.10.2024)
علق كيليان مبابي، نجم نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، على ما تردد مؤخرا بشأن تورطه في اتهام مشين، خلال فترة التوقف الدولي الجارية.
ونشر مبابي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء أمس الاثنين، أكد من خلالها أن اتهامه بـ"جريمة مُخلة بالشرف" ليس صحيحا.
وقال نجم المنتخب الفرنسي:
"أخبار كاذبة.. وأمر متوقع تماما، قبل أن أعلم به من قبيل الصدفة".
وكانت تقارير وأنباء قد تداولت خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بأن الشرطة السويدية بدأت تحقيقا ضد مهاجم ريال مدريد، على خلفية اتهام امرأة بمحاولة الاعتداء عليها جنسيا، في الفندق الذي قضى فيه النجم الفرنسي وأصدقاؤه يومين، خلال الأسبوع الماضي.
ويشار إلى أن النجم الفرنسي قد أثار ضجة كبيرة مؤخرا، بعد استبعاده من معسكر المنتخب الفرنسي بداعي عدم الجاهزية البدنية، رغم أنه شارك في آخر مباراتين لفريقه ريال مدريد
.
وزادت الضجة حوله بعد انتشار صور له، تُظهر تواجده في ملهى ليلي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، خلال خوض منتخب فرنسا مباراة في دوري الأمم الأوروبية، الخميس الماضي.
ومن جانبه، أوضح ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا
أن تقارير اتهام كيليان مبابي بتلك التهمة "ليس جيدا" للمنتخب الفرنسي.