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كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
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كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20240716/ريال-مدريد-الإسباني-يقدم-لاعبه-الجديد-الفرنسي-كليان-إمبابي-في-ملعب-سنتياغو-برنابيو-1090847047.html
ريال مدريد الإسباني يقدم لاعبه الجديد الفرنسي كليان مبابي في ملعب سنتياغو برنابيو
ريال مدريد الإسباني يقدم لاعبه الجديد الفرنسي كليان مبابي في ملعب سنتياغو برنابيو
سبوتنيك عربي
قدم نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، لاعبه الجديد الفرنسي كليان مبابي في ملعب سنتياغو برنابيو. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T11:18+0000
2024-07-16T12:03+0000
مجتمع
كيليان مبابي
أخبار نادي ريال مدريد
الأخبار
رياضة
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ووقّع مبابي على عقود انتقاله الرسمية إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، إلى غاية صيف 2029، بعدما اجتاز الفحص الطبي.وتوجه مبابي، إلى ملعب السنتياغو برنابيو، وهو يحمل القميص رقم 9 الذي سيرتديه خلال الفترة المقبلة، ووقف أمام جماهير النادي الملكي التي احتشدت في المدرجات بعدد يصل لنحو 90 ألف مشجع.وقال مبابي، أمام أكثر من 90 ألف متفرج، إن "حلمه باللعب في مدريد أصبح حقيقة"، مؤكدا أنه "سيضحي بحياته للنادي الأسطوري والأفضل في العالم". ويأتي تقديم ريال مدريد، لمبابي بعد أيام من خروجه مع منتخب فرنسا من نصف نهائي بطولة يورو 2024 بالخسارة (1-2) أمام إسبانيا.وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع مبابي عقب انتهاء الموسم الماضي، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
https://sarabic.ae/20240603/ريال-مدريد-يعلن-تعاقده-مع-المهاجم-الفرنسي-كيليان-مبابي-1089479501.html
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كيليان مبابي, أخبار نادي ريال مدريد, الأخبار, رياضة, منوعات
كيليان مبابي, أخبار نادي ريال مدريد, الأخبار, رياضة, منوعات

ريال مدريد الإسباني يقدم لاعبه الجديد الفرنسي كليان مبابي في ملعب سنتياغو برنابيو

11:18 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 12:03 GMT 16.07.2024)
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUلاعب المنتخب الفرنس وفريق ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي
لاعب المنتخب الفرنس وفريق ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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قدم نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، لاعبه الجديد الفرنسي كليان مبابي في ملعب سنتياغو برنابيو.
ووقّع مبابي على عقود انتقاله الرسمية إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، إلى غاية صيف 2029، بعدما اجتاز الفحص الطبي.
وتوجه مبابي، إلى ملعب السنتياغو برنابيو، وهو يحمل القميص رقم 9 الذي سيرتديه خلال الفترة المقبلة، ووقف أمام جماهير النادي الملكي التي احتشدت في المدرجات بعدد يصل لنحو 90 ألف مشجع.
ريال مدريد يتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
مجتمع
ريال مدريد يعلن تعاقده مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي
3 يونيو, 17:54 GMT
وقال مبابي، أمام أكثر من 90 ألف متفرج، إن "حلمه باللعب في مدريد أصبح حقيقة"، مؤكدا أنه "سيضحي بحياته للنادي الأسطوري والأفضل في العالم".
ويأتي تقديم ريال مدريد، لمبابي بعد أيام من خروجه مع منتخب فرنسا من نصف نهائي بطولة يورو 2024 بالخسارة (1-2) أمام إسبانيا.
وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع مبابي عقب انتهاء الموسم الماضي، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
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