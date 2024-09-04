https://sarabic.ae/20240904/القبضة-الحديدية-والدة-مبابي-تسبب-أزمة-لابنها-1092390027.html

"القبضة الحديدية"... والدة مبابي تسبب أزمة لابنها

"القبضة الحديدية"... والدة مبابي تسبب أزمة لابنها

سبوتنيك عربي

لم تكن بداية اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، مع فريقه الجديد ريال مدريد كما هو متوقع، بسبب بعض القضايا العالقة مع فريقه السابق باريس سان جيرمان. 04.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-04T13:47+0000

2024-09-04T13:47+0000

2024-09-04T13:47+0000

مجتمع

رياضة

كيليان مبابي

مبابي

أخبار العالم الآن

أخبار فرنسا

نادي باريس سان جيرمان

أخبار نادي ريال مدريد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092389735_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0847c8995d81fc94cce5f834ccb5e1f.jpg

فلم يسدد باريس سان جيرمان إلى مبابي حتى الآن 80 مليون يورو، قيمة مكافأة نهاية الموسم، إضافة إلى أجر متأخر عن آخر شهرين، حسب تقارير إعلامية.وغادر مبابي، 25 عامًا، باريس بعد انتهاء عقده في يونيو/ حزيران الماضي منتقلا إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر لمدة خمس سنوات.لكن والدته فايزة العماري، المعروفة بأسلوبها القاسي في التعامل مع الأندية ، التي وصفها البعض بـ"القبضة الحديدية"، لعبت دورا رئيسيا في هذه المرحلة وربما كانت سببا في مواقف صعبة تعرض لها مبابي، وأبرزها ما جاء على لسان أحد الوسطاء الذي يقول: "والدة مبابي، قالت لي إنه يجب علي إخبار مدير نادي تشيلسي بأنه يجب أن يتخذ قرار لأن ابنها لن يعود مرة ثانية".وبسبب أسلوب والدته القاسي في التعامل مع الأندية، تمكن مبابي من جني أموال أكبر، لكن في المقابل كانت سببا في توتر علاقته مع باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي ربما يحدث مع ريال مدريد في المستقبل، خاصة إذا اصطدمت والدة مبابي برئيس النادي فلورنتينو بيريز المعروف بصرامته.

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, كيليان مبابي, مبابي, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد