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https://sarabic.ae/20240904/القبضة-الحديدية-والدة-مبابي-تسبب-أزمة-لابنها-1092390027.html
"القبضة الحديدية"... والدة مبابي تسبب أزمة لابنها
"القبضة الحديدية"... والدة مبابي تسبب أزمة لابنها
سبوتنيك عربي
لم تكن بداية اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، مع فريقه الجديد ريال مدريد كما هو متوقع، بسبب بعض القضايا العالقة مع فريقه السابق باريس سان جيرمان. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T13:47+0000
2024-09-04T13:47+0000
مجتمع
رياضة
كيليان مبابي
مبابي
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فلم يسدد باريس سان جيرمان إلى مبابي حتى الآن 80 مليون يورو، قيمة مكافأة نهاية الموسم، إضافة إلى أجر متأخر عن آخر شهرين، حسب تقارير إعلامية.وغادر مبابي، 25 عامًا، باريس بعد انتهاء عقده في يونيو/ حزيران الماضي منتقلا إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر لمدة خمس سنوات.لكن والدته فايزة العماري، المعروفة بأسلوبها القاسي في التعامل مع الأندية ، التي وصفها البعض بـ"القبضة الحديدية"، لعبت دورا رئيسيا في هذه المرحلة وربما كانت سببا في مواقف صعبة تعرض لها مبابي، وأبرزها ما جاء على لسان أحد الوسطاء الذي يقول: "والدة مبابي، قالت لي إنه يجب علي إخبار مدير نادي تشيلسي بأنه يجب أن يتخذ قرار لأن ابنها لن يعود مرة ثانية".وبسبب أسلوب والدته القاسي في التعامل مع الأندية، تمكن مبابي من جني أموال أكبر، لكن في المقابل كانت سببا في توتر علاقته مع باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي ربما يحدث مع ريال مدريد في المستقبل، خاصة إذا اصطدمت والدة مبابي برئيس النادي فلورنتينو بيريز المعروف بصرامته.
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رياضة, كيليان مبابي, مبابي, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد
رياضة, كيليان مبابي, مبابي, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد

"القبضة الحديدية"... والدة مبابي تسبب أزمة لابنها

13:47 GMT 04.09.2024
© AP Photo / Franck Fifeمبامبي ووالدته وشقيقه
مبامبي ووالدته وشقيقه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Franck Fife
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لم تكن بداية اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، مع فريقه الجديد ريال مدريد كما هو متوقع، بسبب بعض القضايا العالقة مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.
فلم يسدد باريس سان جيرمان إلى مبابي حتى الآن 80 مليون يورو، قيمة مكافأة نهاية الموسم، إضافة إلى أجر متأخر عن آخر شهرين، حسب تقارير إعلامية.
وغادر مبابي، 25 عامًا، باريس بعد انتهاء عقده في يونيو/ حزيران الماضي منتقلا إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر لمدة خمس سنوات.
لكن والدته فايزة العماري، المعروفة بأسلوبها القاسي في التعامل مع الأندية ، التي وصفها البعض بـ"القبضة الحديدية"، لعبت دورا رئيسيا في هذه المرحلة وربما كانت سببا في مواقف صعبة تعرض لها مبابي، وأبرزها ما جاء على لسان أحد الوسطاء الذي يقول: "والدة مبابي، قالت لي إنه يجب علي إخبار مدير نادي تشيلسي بأنه يجب أن يتخذ قرار لأن ابنها لن يعود مرة ثانية".
وبسبب أسلوب والدته القاسي في التعامل مع الأندية، تمكن مبابي من جني أموال أكبر، لكن في المقابل كانت سببا في توتر علاقته مع باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي ربما يحدث مع ريال مدريد في المستقبل، خاصة إذا اصطدمت والدة مبابي برئيس النادي فلورنتينو بيريز المعروف بصرامته.
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