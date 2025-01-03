https://sarabic.ae/20250103/محمد-صلاح-أرى-نفسي-الأفضل-دائما-1096449939.html
محمد صلاح: أرى نفسي الأفضل دائما
محمد صلاح: أرى نفسي الأفضل دائما
سبوتنيك عربي
علق النجم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، على الآراء التي تعتبره أفضل لاعب في العالم حاليا، حيث أكد أنه لا يشك بأنه الأفضل، وبأن فريقه قادر على... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T13:16+0000
2025-01-03T13:16+0000
2025-01-03T13:16+0000
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رياضة
اللاعب محمد صلاح
أخبار كرة القدم
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جاء ذلك في مقابلة مع شبكة TNT، صرح فيها صلاح قائلاً: "أشعر أنني الأفضل في العالم، أدرك أن هذا الأمر قد يكون صعبًا على البعض بسبب اختلاف وجهات النظر، لكنني أرى نفسي دائمًا الأفضل في ذهني، وأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق ونفسي".وأضاف صلاح: "لدي ثقة كبيرة في الفوز بالبطولات مع ليفربول، وهذا يرجع إلى العمل الجيد الذي يقوم به الفريق، أنا أساهم في تسجيل الأهداف وفي الهجوم بشكل عام، لذلك أشعر بثقة عالية دائمًا، وآمل أن يستمر هذا حتى نهاية الموسم".وعن اختياره لفينيسيوس جونيور في جائزة الكرة الذهبية، أوضح صلاح: "اخترت فينيسيوس لأنه لاعب جيد للغاية، ويتطور كل عام. أتمنى له التوفيق في مسيرته، وهو يستحق التصويت".ونفى صلاح وجود أي نية لديه للعيش في إسبانيا، قائلاً: "تعلمت القليل من الإسبانية فقط، وهذا لا يعني أنني أخطط للعيش في إسبانيا إطلاقًا".وتحدث صلاح عن علاقته بزملائه في الفريق، قائلاً إن إيدن هازارد صديق مقرب له، ولكنه أيضًا قريب من كوستاس تسيميكاس، ودومينيك سوبوسلاي، وفيرجيل فان دايك"، مضيفًا أنهم يكنون لبعضهم بعضا احترامًا كبيرًا بفضل سنوات اللعب معًا.كما وصف ترينت ألكسندر-أرنولد بأنه "مجنون" ولكنه محبوب، وأن أندي روبرتسون يتحدث أكثر منه، بينما يستمع ترينت أكثر، لكن كلاهما يفعل ما يريد، وكشف صلاح أن مثله الأعلى في كرة القدم هو رونالدو نازاريو، مع ذكر زين الدين زيدان وفرانشيسكو توتي أيضًا، لكن رونالدو يظل في المقام الأول بالنسبة له.يُذكر أن محمد صلاح يقدم موسمًا استثنائيًا مع ليفربول، حيث أنهى الدور الأول متصدرًا لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، كما يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة.
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رياضة, اللاعب محمد صلاح, أخبار كرة القدم
رياضة, اللاعب محمد صلاح, أخبار كرة القدم
محمد صلاح: أرى نفسي الأفضل دائما
علق النجم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، على الآراء التي تعتبره أفضل لاعب في العالم حاليا، حيث أكد أنه لا يشك بأنه الأفضل، وبأن فريقه قادر على الفوز بالبطولات.
جاء ذلك في مقابلة مع شبكة TNT، صرح فيها صلاح قائلاً: "أشعر أنني الأفضل في العالم، أدرك أن هذا الأمر قد يكون صعبًا على البعض بسبب اختلاف وجهات النظر، لكنني أرى نفسي دائمًا الأفضل في ذهني، وأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق ونفسي".
وأضاف صلاح: "لدي ثقة كبيرة في الفوز بالبطولات مع ليفربول، وهذا يرجع إلى العمل الجيد الذي يقوم به الفريق، أنا أساهم في تسجيل الأهداف وفي الهجوم بشكل عام، لذلك أشعر بثقة عالية دائمًا، وآمل أن يستمر هذا حتى نهاية الموسم".
وعن اختياره لفينيسيوس جونيور في جائزة الكرة الذهبية، أوضح صلاح: "اخترت فينيسيوس لأنه لاعب جيد للغاية، ويتطور كل عام. أتمنى له التوفيق في مسيرته، وهو يستحق التصويت".
ونفى صلاح وجود أي نية لديه للعيش في إسبانيا، قائلاً: "تعلمت القليل من الإسبانية فقط، وهذا لا يعني أنني أخطط للعيش في إسبانيا
إطلاقًا".
وتحدث صلاح عن علاقته بزملائه في الفريق، قائلاً إن إيدن هازارد صديق مقرب له، ولكنه أيضًا قريب من كوستاس تسيميكاس، ودومينيك سوبوسلاي، وفيرجيل فان دايك"، مضيفًا أنهم يكنون لبعضهم بعضا احترامًا كبيرًا بفضل سنوات اللعب معًا.
26 ديسمبر 2024, 10:07 GMT
كما وصف ترينت ألكسندر-أرنولد بأنه "مجنون" ولكنه محبوب، وأن أندي روبرتسون يتحدث أكثر منه، بينما يستمع ترينت أكثر، لكن كلاهما يفعل ما يريد، وكشف صلاح أن مثله الأعلى في كرة القدم هو رونالدو نازاريو، مع ذكر زين الدين زيدان وفرانشيسكو توتي أيضًا، لكن رونالدو يظل في المقام الأول بالنسبة له.
يُذكر أن محمد صلاح يقدم موسمًا استثنائيًا مع ليفربول، حيث أنهى الدور الأول متصدرًا لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، كما يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة.