https://sarabic.ae/20250101/نصف-مليون-يورو-أسبوعيا-محمد-صلاح-يتلقى-عرضا-كبيرا-من-فريق-أوروبي-1096393459.html
نصف مليون يورو أسبوعيا.. محمد صلاح يتلقى عرضا كبيرا من فريق أوروبي
نصف مليون يورو أسبوعيا.. محمد صلاح يتلقى عرضا كبيرا من فريق أوروبي
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن أحد الأندية الأوروبية الكبيرة قدم عرضا للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي ينتهي عقده مع فريقه... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T17:39+0000
2025-01-01T17:39+0000
2025-01-01T17:39+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
نادي باريس سان جيرمان
رياضة
أخبار كرة القدم
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وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قدم عرضا للتعاقد مع محمد صلاح لمدة ثلاث سنوات، براتب يقدر أسبوعيا بقيمة 500 ألف يورو.وأوضحت الصحيفة أن هذه الأنباء تأتي رغم نفي رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي، مزاعم سعي فريقه للحصول على خدمات محمد صلاح في صفقة انتقال مجانية.وكان الخليفي قد صرح في وقت سابق: "هذا ليس صحيحا، إنه لاعب رائع ومذهل، لكننا لم نفكر فيه أبدا، لأكون صادقا".ويشار إلى أنه يحق لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، التفاوض مع أي ناد حاليا والانتقال إليه بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقده.ويتقاضى صلاح راتبا يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.ويفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.
https://sarabic.ae/20241229/محمد-صلاح-يتلقى-عرضا-جديدا-للانتقال-للدوري-الإيطالي-1096310050.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي باريس سان جيرمان, رياضة, أخبار كرة القدم
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي باريس سان جيرمان, رياضة, أخبار كرة القدم
نصف مليون يورو أسبوعيا.. محمد صلاح يتلقى عرضا كبيرا من فريق أوروبي
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن أحد الأندية الأوروبية الكبيرة قدم عرضا للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قدم عرضا للتعاقد مع محمد صلاح لمدة ثلاث سنوات، براتب يقدر أسبوعيا بقيمة 500 ألف يورو.
29 ديسمبر 2024, 14:21 GMT
وأوضحت الصحيفة أن هذه الأنباء تأتي رغم نفي رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي، مزاعم سعي فريقه للحصول على خدمات محمد صلاح في صفقة انتقال مجانية.
وكان الخليفي قد صرح في وقت سابق: "هذا ليس صحيحا، إنه لاعب رائع ومذهل، لكننا لم نفكر فيه أبدا، لأكون صادقا".
ويشار إلى أنه يحق لنجم المنتخب المصري محمد صلاح،
التفاوض مع أي ناد حاليا والانتقال إليه بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقده.
ويتقاضى صلاح راتبا يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.
ويفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول
في 30 يونيو/حزيران 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.