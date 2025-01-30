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https://sarabic.ae/20250130/وزير-الرياضة-السعودي-نتمنى-رؤية-محمد-صلاح-في-الدوري-السعودي-1097323652.html
وزير الرياضة السعودي: نتمنى رؤية محمد صلاح في الدوري السعودي
وزير الرياضة السعودي: نتمنى رؤية محمد صلاح في الدوري السعودي
سبوتنيك عربي
قال وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، إن اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يعد أحد أفضل 3 لاعبين في العالم. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T18:01+0000
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وتابع، في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغن، اليوم الخميس: "نتمنى رؤية محمد صلاح في الدوري السعودي للمحترفين".وأردف: "محمد صلاح لم يتبق له سوى 6 أشهر في تعاقده مع ليفربول الإنجليزي، وهو لم يوقع عقدا جديدا حتى الآن".وأوضح تركي الفيصل: "النجم المصري هو اللاعب المسلم الأكثر شهرة في العالم ولدينا علاقة جيدة معه ونشعر وكأنه واحد منا".وقال وزير الرياضة السعودي إن إجابة السؤال حول إمكانية انتقال صلاح للدوري السعودي من عدمه متروكة للأندية التي ستتخذ القرار المناسب، مضيفا: "سننتظر ما تتوصل إليه المفاوضات".تأتي تصريحات تركي الفيصل في الوقت الذي يؤدي فيه محمد صلاح موسما رائعا في الدوري الإنجليزي سجل خلاله 23 هدفا للريدز إضافة إلى صناعة 17 هدفا آخر في 32 مباراة.
https://sarabic.ae/20241223/محمد-صلاح-يحطم-8-أرقام-قياسية-في-الدوري-الإنجليزي-1096096222.html
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العالم, أخبار العالم الآن, رياضة, مباريات الدوري السعودي
العالم, أخبار العالم الآن, رياضة, مباريات الدوري السعودي

وزير الرياضة السعودي: نتمنى رؤية محمد صلاح في الدوري السعودي

18:01 GMT 30.01.2025
© Getty Images / Liverpool FC / Contributorاللاعب المصري العالمي محمد صلاح
اللاعب المصري العالمي محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / Liverpool FC / Contributor
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قال وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، إن اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يعد أحد أفضل 3 لاعبين في العالم.
وتابع، في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغن، اليوم الخميس: "نتمنى رؤية محمد صلاح في الدوري السعودي للمحترفين".
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وأردف: "محمد صلاح لم يتبق له سوى 6 أشهر في تعاقده مع ليفربول الإنجليزي، وهو لم يوقع عقدا جديدا حتى الآن".
وأوضح تركي الفيصل: "النجم المصري هو اللاعب المسلم الأكثر شهرة في العالم ولدينا علاقة جيدة معه ونشعر وكأنه واحد منا".
وقال الفيصل: "وجود صلاح أو لاعبين آخرين يمثلون قدوة جيدة سيكون امتيازا للدوري السعودي".
وقال وزير الرياضة السعودي إن إجابة السؤال حول إمكانية انتقال صلاح للدوري السعودي من عدمه متروكة للأندية التي ستتخذ القرار المناسب، مضيفا: "سننتظر ما تتوصل إليه المفاوضات".
تأتي تصريحات تركي الفيصل في الوقت الذي يؤدي فيه محمد صلاح موسما رائعا في الدوري الإنجليزي سجل خلاله 23 هدفا للريدز إضافة إلى صناعة 17 هدفا آخر في 32 مباراة.
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