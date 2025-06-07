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القوات الروسية تنفذ ضربات جماعية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية ومخازن المسيرات الأوكرانية
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https://sarabic.ae/20250607/فيفا-يكشف-عن-تقنيات-جديدة-بالذكاء-الاصطناعي-في-كأس-العالم-للأندية-2025-1101410545.html
"فيفا" يكشف عن تقنيات جديدة بالذكاء الاصطناعي في كأس العالم للأندية 2025
"فيفا" يكشف عن تقنيات جديدة بالذكاء الاصطناعي في كأس العالم للأندية 2025
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتماد حزمة من الابتكارات التقنية الرائدة في بطولة كأس العالم للأندية 2025. 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T07:20+0000
2025-06-07T07:20+0000
مجتمع
أخبار الفيفا
كأس العالم للأندية
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وتتضمن الابتكارات الجديدة، التي نشرها موقع الـ"فيفا"، استخدام الكاميرات المثبتة على أجسام الحكام، حيث ستُستخدم اللقطات المصورة أثناء البث المباشر، لإتاحة رؤية جديدة للمشجعين من زاوية رؤية الحكم، بما يسهم في تحسين فهم مجريات اللعبة، على أن تُوظف نتائج هذه التجربة لوضع إرشادات مستقبلية لاستخدام هذا النوع من الكاميرات.وستُبث لقطات مراجعة الحكم على الشاشات العملاقة داخل الملاعب مباشرة، لتمكين الجماهير من متابعة تفاصيل قرارات التحكيم أثناء المراجعة الميدانية، بما يعزز وضوح الإجراءات ويعكس التزام الـ"فيفا" بالشفافية.ووفقا للقرار، سيتم أيضا ولأول مرة استخدام خوارزميات متطورة لتحليل البيانات الحية للمباريات، إلى جانب استخدام أجهزة لوحية لإدارة التبديلات بدلًا من النماذج الورقية، بهدف تسريع العمليات وتحسين التنسيق بين الفرق والحكام.وفي وقت سابق، أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مجموع الجوائز المالية لكأس العالم للأندية للعام الحالي 2025، ستصل إلى مليار دولار، والتي سيتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة، مع تخصيص آلية تضامنية لدعم كرة القدم على مستوى الأندية عبر العالم.وشدد رئيس الـ"فيفا"، على أن جميع العائدات المالية من البطولة سيتم توزيعها بالكامل على الأندية المشاركة وآلية التضامن، ولن يحتفظ الاتحاد الدولي لكرة القدم بأي جزء منها.
https://sarabic.ae/20250522/قرار-استثنائي-من-فيفا-بمناسبة-كأس-العالم-للأندية-1100843996.html
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أخبار الفيفا, كأس العالم للأندية, رياضة, منوعات
أخبار الفيفا, كأس العالم للأندية, رياضة, منوعات

"فيفا" يكشف عن تقنيات جديدة بالذكاء الاصطناعي في كأس العالم للأندية 2025

07:20 GMT 07.06.2025
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gearكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gear
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتماد حزمة من الابتكارات التقنية الرائدة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وتتضمن الابتكارات الجديدة، التي نشرها موقع الـ"فيفا"، استخدام الكاميرات المثبتة على أجسام الحكام، حيث ستُستخدم اللقطات المصورة أثناء البث المباشر، لإتاحة رؤية جديدة للمشجعين من زاوية رؤية الحكم، بما يسهم في تحسين فهم مجريات اللعبة، على أن تُوظف نتائج هذه التجربة لوضع إرشادات مستقبلية لاستخدام هذا النوع من الكاميرات.
وستُبث لقطات مراجعة الحكم على الشاشات العملاقة داخل الملاعب مباشرة، لتمكين الجماهير من متابعة تفاصيل قرارات التحكيم أثناء المراجعة الميدانية، بما يعزز وضوح الإجراءات ويعكس التزام الـ"فيفا" بالشفافية.

ويشهد الحدث العالمي أيضا تطبيق نسخة مطوّرة من تقنية "التسلل شبه الآلية"، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وحساس داخل الكرة وكاميرات عدة لتحديد مواقع اللاعبين بدقة، وإرسال إشعارات فورية للحكام، مع استمرار دور الحكم المساعد في الحالات المعقدة.

ووفقا للقرار، سيتم أيضا ولأول مرة استخدام خوارزميات متطورة لتحليل البيانات الحية للمباريات، إلى جانب استخدام أجهزة لوحية لإدارة التبديلات بدلًا من النماذج الورقية، بهدف تسريع العمليات وتحسين التنسيق بين الفرق والحكام.
وفي وقت سابق، أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مجموع الجوائز المالية لكأس العالم للأندية للعام الحالي 2025، ستصل إلى مليار دولار، والتي سيتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة، مع تخصيص آلية تضامنية لدعم كرة القدم على مستوى الأندية عبر العالم.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
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قرار استثنائي من "فيفا" بمناسبة كأس العالم للأندية
22 مايو, 09:30 GMT

وقال جياني إنفانتينو، في تصريحات صحفية، إن "كأس العالم للأندية لن يكون فقط قمة كرة القدم على مستوى الأندية، بل أيضا تجسيدًا واضحًا للتضامن الذي سيعود بالنفع على الأندية بمستوى غير مسبوق في أي بطولة أخرى".

وشدد رئيس الـ"فيفا"، على أن جميع العائدات المالية من البطولة سيتم توزيعها بالكامل على الأندية المشاركة وآلية التضامن، ولن يحتفظ الاتحاد الدولي لكرة القدم بأي جزء منها.
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