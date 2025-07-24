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قائمة الدول العربية الأكثر توليدا للكهرباء في 2024
قائمة الدول العربية الأكثر توليدا للكهرباء في 2024
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة الدول العربية الأكثر توليدا للكهرباء في عام 2024، كاشفا عن معدلات مرتفعة في توليد الكهرباء بالمقارنة مع عام 2023. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T10:13+0000
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اقتصاد
العالم العربي
طاقة
طاقة نظيفة
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تشهد المنطقة العربية تنفيذ مشروعات عديدة لتوليد الكهرباء، بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد، وسط التوجه نحو محطات الطاقة النظيفة ضمن مخطط لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، إذ لا يزال الغاز هو المهيمن لدى غالبية دول المنطقة.وذكر التقرير الجديد أن توليد الكهرباء ارتفع عالميًا إلى 31.25 ألف تيراواط/ساعة خلال 2024، مقابل 29.96 ألف تيراواط/ساعة في عام 2023.واستعرض التقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن) قائمة الدول العربية الأكثر توليدا للكهرباء في 2024، وهي كالآتي:وواصلت السعودية تربعها على قائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء، محققة في العام الماضي نسبة نمو سنوية 5.6%. وللعام السادس على التوالي، ارتفع توليد الكهرباء في السعودية، خلال 2024، ليصل إلى أعلى معدل على الإطلاق عند 454.6 تيراواط/ساعة، مقابل 429.2 تيراواط/ساعة في العام السابق له.وخلص التقرير إلى أن الصين هي أكثر دول العالم توليدًا للكهرباء، مسجلة العام الماضي نحو 10.08 ألف تيراواط/ساعة، مقابل 9.45 ألف تيراواط/ساعة في العام السابق له.واردات دولة عربية من الغاز المسال تقفز 96% في 6 أشهرأكبر 10 دول منتجة للطاقة من الرياح في أفريقيا
https://sarabic.ae/20250720/تعزز-موقع-السعودية-في-قطاع-الطاقة-معلومات-مهمة-عن-اتفاقية-تصدير-الكهرباء-والهيدروجين-إلى-أوروبا-1102848376.html
https://sarabic.ae/20250705/العراق-بالصدراة-أكبر-5-صفقات-كهرباء-عربية-في-يونيو-2025-1102380115.html
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اقتصاد, العالم العربي, طاقة, طاقة نظيفة
اقتصاد, العالم العربي, طاقة, طاقة نظيفة

قائمة الدول العربية الأكثر توليدا للكهرباء في 2024

10:13 GMT 24.07.2025
© Sputnik . Mohammad Damourمركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية
مركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة الدول العربية الأكثر توليدا للكهرباء في عام 2024، كاشفا عن معدلات مرتفعة في توليد الكهرباء بالمقارنة مع عام 2023.
تشهد المنطقة العربية تنفيذ مشروعات عديدة لتوليد الكهرباء، بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد، وسط التوجه نحو محطات الطاقة النظيفة ضمن مخطط لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، إذ لا يزال الغاز هو المهيمن لدى غالبية دول المنطقة.
وذكر التقرير الجديد أن توليد الكهرباء ارتفع عالميًا إلى 31.25 ألف تيراواط/ساعة خلال 2024، مقابل 29.96 ألف تيراواط/ساعة في عام 2023.
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واستعرض التقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن) قائمة الدول العربية الأكثر توليدا للكهرباء في 2024، وهي كالآتي:
1.
السعودية: 454.6 تيراواط/ساعة.
2.
مصر: 237.4 تيراواط/ساعة.
3.
الإمارات: 177.3 تيراواط/ساعة.
4.
العراق: 169.5 تيراواط/ساعة.
5.
الجزائر: 101.1 تيراواط/ساعة.
6.
الكويت: 89.5 تيراواط/ساعة.
7.
قطر: 58.7 تيراواط/ساعة.
8.
سلطنة عمان: 48.5 تيراواط/ساعة.
9.
المغرب: 43.5 تيراواط/ساعة.
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وواصلت السعودية تربعها على قائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء، محققة في العام الماضي نسبة نمو سنوية 5.6%. وللعام السادس على التوالي، ارتفع توليد الكهرباء في السعودية، خلال 2024، ليصل إلى أعلى معدل على الإطلاق عند 454.6 تيراواط/ساعة، مقابل 429.2 تيراواط/ساعة في العام السابق له.
وخلص التقرير إلى أن الصين هي أكثر دول العالم توليدًا للكهرباء، مسجلة العام الماضي نحو 10.08 ألف تيراواط/ساعة، مقابل 9.45 ألف تيراواط/ساعة في العام السابق له.
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