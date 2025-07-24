https://sarabic.ae/20250724/قائمة-الدول-العربية-الأكثر-توليدا-للكهرباء-في-2024-1102983775.html

قائمة الدول العربية الأكثر توليدا للكهرباء في 2024

قائمة الدول العربية الأكثر توليدا للكهرباء في 2024

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة الدول العربية الأكثر توليدا للكهرباء في عام 2024، كاشفا عن معدلات مرتفعة في توليد الكهرباء بالمقارنة مع عام 2023. 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T10:13+0000

2025-07-24T10:13+0000

2025-07-24T10:13+0000

اقتصاد

العالم العربي

طاقة

طاقة نظيفة

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تشهد المنطقة العربية تنفيذ مشروعات عديدة لتوليد الكهرباء، بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد، وسط التوجه نحو محطات الطاقة النظيفة ضمن مخطط لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، إذ لا يزال الغاز هو المهيمن لدى غالبية دول المنطقة.وذكر التقرير الجديد أن توليد الكهرباء ارتفع عالميًا إلى 31.25 ألف تيراواط/ساعة خلال 2024، مقابل 29.96 ألف تيراواط/ساعة في عام 2023.واستعرض التقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن) قائمة الدول العربية الأكثر توليدا للكهرباء في 2024، وهي كالآتي:وواصلت السعودية تربعها على قائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء، محققة في العام الماضي نسبة نمو سنوية 5.6%. وللعام السادس على التوالي، ارتفع توليد الكهرباء في السعودية، خلال 2024، ليصل إلى أعلى معدل على الإطلاق عند 454.6 تيراواط/ساعة، مقابل 429.2 تيراواط/ساعة في العام السابق له.وخلص التقرير إلى أن الصين هي أكثر دول العالم توليدًا للكهرباء، مسجلة العام الماضي نحو 10.08 ألف تيراواط/ساعة، مقابل 9.45 ألف تيراواط/ساعة في العام السابق له.واردات دولة عربية من الغاز المسال تقفز 96% في 6 أشهرأكبر 10 دول منتجة للطاقة من الرياح في أفريقيا

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اقتصاد, العالم العربي, طاقة, طاقة نظيفة