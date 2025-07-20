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تعزز موقع السعودية في قطاع الطاقة... معلومات مهمة عن اتفاقية تصدير الكهرباء والهيدروجين إلى أوروبا
تعزز موقع السعودية في قطاع الطاقة... معلومات مهمة عن اتفاقية تصدير الكهرباء والهيدروجين إلى أوروبا
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الرياض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين إحدى شركات المملكة وعدد من الشركات الدولية، وذلك في خطوة جديدة تعزّز مكانة السعودية بصفتها... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T15:49+0000
2025-07-20T15:49+0000
العالم العربي
اقتصاد
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وبحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، فإن الاتفاقيات الجديدة تستهدف تطوير منظومة متكاملة لتصدير الكهرباء المولّدة من مصادر متجددة، والهيدروجين الأخضر، من المملكة إلى أوروبا.حضور رسمي حكومي وجرى التوقيع بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، خلال فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظّمتها شركة "أكوا باور" بعنوان: "تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر".تفاصيل الاتفاقيات الجديدةتبرز تفاصيل الاتفاقيات الجديدة التقدم الذي أحرزته السعودية في مسار تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز تكاملها الإقليمي والدولي، بما يعكس التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تعزيز مكانتها مزودًا موثوقا ومستداما للطاقة على المستوى العالمي.ويأتي هذا التحرك في سياق أوسع لدعم مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، إذ تستثمر المملكة موقعها الجغرافي الإستراتيجي لربط أسواق الشرق والغرب، عبر بنية تحتية متطورة تسهّل تدفّق الطاقة النظيفة والسلع الإستراتيجية.هدف الاتفاقيةوشملت الاتفاقيات الموقّعة مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بين "أكوا باور" وعدد من الشركات الأوروبية الرائدة، من أبرزها "إديسون" الإيطالية، و"توتال إنرجيط الفرنسية، و"زيرو" أوروبا الهولندية، و"إن بي دبليو" الألمانية.وتستهدف الاتفاقيات الجديدة تصدير الكهرباء المتجددة من السعودية إلى أوروبا، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية والتجارية لهذا التوجّه، في ظل تسارع الطلب الأوروبي على حلول الطاقة منخفضة الكربون.كما وقّعت الشركة السعودية مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المتخصصة في تقنيات الربط الكهربائي ونقل الطاقة العالية الجهد، من بينها شركة سي إي أس آي (CESI) الإيطالية بصفتها مستشارة فنية مستقلة، وشركات بريسميان (Prysmian)، وجي إي فيرنوفا، وسيمنس إنرجي، وهيتاشي.وتهدف هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى تطوير ممرّات عابرة للحدود ذات كفاءة عالية لنقل الكهرباء، بما يعزّز موثوقية الإمدادات عبر شبكة طاقة مترابطة دوليًا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.وتُعدّ هذه الاتفاقيات نواة لشبكة طاقة نظيفة عابرة للقارات، ترسّخ موقع السعودية بصفتها مصدرًا رئيسًا للطاقة المتجددة لدول الاتحاد الأوروبي، وتفتح المجال أمام مشروعات استثمارية مشتركة في البنية التحتية للطاقة وتقنيات التصدير.قطاع الهيدروجين في السعوديةكان لقطاع الهيدروجين الأخضر في السعودية نصيب مهم من الاتفاقيات الجديدة، إذ وقّعت الشركة اتفاقية تطوير مشترك مع شركة "إي إن بي دبليو" الألمانية، لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع مركز ينبع للهيدروجين الأخضر، المُزمَع بدء تشغيله التجاري بحلول عام 2030.ويهدف المشروع إلى إنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، تشمل:توقعات مستقبلية ومن المتوقع أن يسهم مركز "ينبع" في تلبية الطلب العالمي على الطاقة البديلة، خصوصًا في الصناعات الثقيلة والنقل البحري، كما يعزز موقع المملكة في سلاسل القيمة العالمية للهيدروجين منخفض الكربون.ومن خلال هذه الاتفاقيات والمبادرات، تواصل السعودية ترسيخ موقعها المحوري في معادلة الطاقة العالمية، ليس بصفتها مصدرًا موثوقًا للهيدروكربونات فحسب، بل -أيضًا- مُصدّرًا واعدًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم جهود السعودية لمواكبة التحول العالمي نحو الاستدامة، ووضعها في مقدمة خريطة الطاقة للقرن الـ21.
https://sarabic.ae/20250720/طفرة-في-إعادة-التدوير-كيف-حققت-دول-الخليج-أهداف-التنمية-المستدامة؟-1102840417.html
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العالم العربي, اقتصاد
العالم العربي, اقتصاد

تعزز موقع السعودية في قطاع الطاقة... معلومات مهمة عن اتفاقية تصدير الكهرباء والهيدروجين إلى أوروبا

15:49 GMT 20.07.2025
© AP Photo / Aflred de Montesquiouعاملف في محطات الطاقة في الجزائر
عاملف في محطات الطاقة في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
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شهدت العاصمة الرياض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين إحدى شركات المملكة وعدد من الشركات الدولية، وذلك في خطوة جديدة تعزّز مكانة السعودية بصفتها لاعبًا عالميًا في سوق الطاقة النظيفة.
وبحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، فإن الاتفاقيات الجديدة تستهدف تطوير منظومة متكاملة لتصدير الكهرباء المولّدة من مصادر متجددة، والهيدروجين الأخضر، من المملكة إلى أوروبا.
حضور رسمي حكومي
وجرى التوقيع بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، خلال فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظّمتها شركة "أكوا باور" بعنوان: "تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر".
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من حكومات السعودية واليونان، وفرنسا، وألمانيا، إضافة إلى نخبة من كبار التنفيذيين في كبريات الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والتقنيات النظيفة.

تفاصيل الاتفاقيات الجديدة

تبرز تفاصيل الاتفاقيات الجديدة التقدم الذي أحرزته السعودية في مسار تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز تكاملها الإقليمي والدولي، بما يعكس التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تعزيز مكانتها مزودًا موثوقا ومستداما للطاقة على المستوى العالمي.
ويأتي هذا التحرك في سياق أوسع لدعم مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، إذ تستثمر المملكة موقعها الجغرافي الإستراتيجي لربط أسواق الشرق والغرب، عبر بنية تحتية متطورة تسهّل تدفّق الطاقة النظيفة والسلع الإستراتيجية.

هدف الاتفاقية

وشملت الاتفاقيات الموقّعة مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بين "أكوا باور" وعدد من الشركات الأوروبية الرائدة، من أبرزها "إديسون" الإيطالية، و"توتال إنرجيط الفرنسية، و"زيرو" أوروبا الهولندية، و"إن بي دبليو" الألمانية.
وتستهدف الاتفاقيات الجديدة تصدير الكهرباء المتجددة من السعودية إلى أوروبا، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية والتجارية لهذا التوجّه، في ظل تسارع الطلب الأوروبي على حلول الطاقة منخفضة الكربون.
كما وقّعت الشركة السعودية مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المتخصصة في تقنيات الربط الكهربائي ونقل الطاقة العالية الجهد، من بينها شركة سي إي أس آي (CESI) الإيطالية بصفتها مستشارة فنية مستقلة، وشركات بريسميان (Prysmian)، وجي إي فيرنوفا، وسيمنس إنرجي، وهيتاشي.
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وتهدف هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى تطوير ممرّات عابرة للحدود ذات كفاءة عالية لنقل الكهرباء، بما يعزّز موثوقية الإمدادات عبر شبكة طاقة مترابطة دوليًا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتُعدّ هذه الاتفاقيات نواة لشبكة طاقة نظيفة عابرة للقارات، ترسّخ موقع السعودية بصفتها مصدرًا رئيسًا للطاقة المتجددة لدول الاتحاد الأوروبي، وتفتح المجال أمام مشروعات استثمارية مشتركة في البنية التحتية للطاقة وتقنيات التصدير.

قطاع الهيدروجين في السعودية

كان لقطاع الهيدروجين الأخضر في السعودية نصيب مهم من الاتفاقيات الجديدة، إذ وقّعت الشركة اتفاقية تطوير مشترك مع شركة "إي إن بي دبليو" الألمانية، لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع مركز ينبع للهيدروجين الأخضر، المُزمَع بدء تشغيله التجاري بحلول عام 2030.
ويهدف المشروع إلى إنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، تشمل:
منشآت لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة.
محطات لتحلية المياه.
وحدات تحليل كهربائي لفصل الهيدروجين.
منشآت لتحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء.
محطة تصدير مخصصة للمنتجات النهائية.

توقعات مستقبلية

ومن المتوقع أن يسهم مركز "ينبع" في تلبية الطلب العالمي على الطاقة البديلة، خصوصًا في الصناعات الثقيلة والنقل البحري، كما يعزز موقع المملكة في سلاسل القيمة العالمية للهيدروجين منخفض الكربون.
ويمثّل هذا المشروع امتدادًا لجهود السعودية في قيادة التحوّل العالمي نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، إذ تستفيد من مواردها الشمسية والرياح الوفيرة، ومن قدرتها على إنتاج الطاقة النظيفة بتكلفة تنافسية.
ومن خلال هذه الاتفاقيات والمبادرات، تواصل السعودية ترسيخ موقعها المحوري في معادلة الطاقة العالمية، ليس بصفتها مصدرًا موثوقًا للهيدروكربونات فحسب، بل -أيضًا- مُصدّرًا واعدًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم جهود السعودية لمواكبة التحول العالمي نحو الاستدامة، ووضعها في مقدمة خريطة الطاقة للقرن الـ21.
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