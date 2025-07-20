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طفرة في إعادة التدوير... كيف حققت دول الخليج أهداف التنمية المستدامة؟
طفرة في إعادة التدوير... كيف حققت دول الخليج أهداف التنمية المستدامة؟
سبوتنيك عربي
تمكنت دول الخليج من تحقيق خطوة مهمة في طريق إعادة تدوير النفايات، ضمن مساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T12:12+0000
2025-07-20T12:12+0000
العالم العربي
اقتصاد
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وبحسب تقرير اطّلعت عليه منصة "الطاقة"، فإن دول المجلس حققت الهدف الـ12 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بإعادة تدوير النفايات الخطرة واستعمالها.وتمكنت دول الخليج من تحقيق نسبة 30% لعام 2023، بينما العدد التراكمي للتقارير الوطنية لمجلس التعاون في "اتفاقية بازل للتحكم في النفايات الخطرة" بلغ نحو 87 تقريرًا وطنيًا، ما يشير إلى طفرة كبيرة في هذا المجال.مؤشرات إيجابيةبالإضافة إلى ذلك، سجَّل التقرير مؤشرًا إيجابيًا مهمًا، إذ انخفض نصيب الفرد من نفايات المعيشة في دول الخليج بنسبة 17.4%، ليبلغ 1.4 كيلوغرامًا للفرد يوميًا بنهاية عام 2023.وشهدت كمية نفايات الأسر المعيشية المجمعة تناقصًا خلال السنوات الـ3 الأخيرة، بعدما كانت قد بلغت ذروتها في عام 2020، عند 35.5 مليون طن، لتنخفض إلى 30.8 مليون طن في عام 2023.تعزيز القدرات والبنية التحتيةأظهر التقرير أن دول الخليج قدّمت استثمارا كبيرا في تعزيز القدرات والبنية التحتية لمعالجة النفايات، إذ ارتفع إجمالي النفايات المعالجة بنهاية 2023، ليصل إلى 192.0 مليون طن، بزيادة نسبتها 128.5% مقارنة بعام 2019.قطاع النفايات النفطيةويبرز هذا التطور -خصوصًا- في قطاع النفايات الطبية، إذ على الرغم من تراجع كمياتها المجمّعة بنسبة 11.4% في 2023 مقارنة بعام 2022 بعد جائحة كورونا، فإن دول الخليج رفعت عدد مواقع المحارق المخصصة لها إلى 23 موقعًا.وقدّر التقرير إجمالي النفايات المجمّعة في دول مجلس التعاون الخليجي نهاية عام 2023 بنحو 262.7 مليون طن، بارتفاع نسبته 153.7% مقارنة بعام 2019.وشكّلت نسبة النفايات غير الخطرة المجمّعة 99.2 %، بينما بلغت نسبة النفايات الخطرة المصدرة من دول الخليج إلى دول العالم لمعالجتها 95.8 %، إذ تجري المعالجة عن طريق إعادة التدوير أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية منها.وتأتي هذه المواقع بزيادة 27.8%، لتعزّز السعة التصميمية لهذه المواقع بنسبة بلغت 123.9%، لتصل إلى 207.5 ألف طن متري، وفق التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.وقدّر التقرير إجمالي النفايات المجمّعة في دول مجلس التعاون الخليجي نهاية عام 2023 بنحو 262.7 مليون طن، بارتفاع نسبته 153.7% مقارنة بعام 2019.وشكّلت نسبة النفايات غير الخطرة المجمّعة 99.2 %، بينما بلغت نسبة النفايات الخطرة المصدرة من دول الخليج إلى دول العالم لمعالجتها 95.8 %، إذ تجري المعالجة عن طريق إعادة التدوير أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية منها.النفايات الخطرة المجمعة من القطاع الصناعيكشف تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع كمية النفايات الخطرة المجمّعة من القطاع الصناعي بعد جائحة كوفيد-19، بنسبة 23.8% في عام 2023 مقارنة بالعام 2022.كما ارتفعت كمية النفايات الزراعية المجمّعة بنسبة 44 % عام 2023، لتصل إلى 2.5 مليون طن، مقارنة مع 2.0 مليون طن عام 2022، و1.7 مليون طن في 2019.يشار إلى أن دراسة تحليلية لوكالة "موردور إنتلغنس" (Mordor Intelligence) كانت قد أظهرت أن هذا القطاع الحيوي يمثّل سوقًا واعدة، إذ يُقدَّر حجمها في دول الخليج بنحو 68.3 مليار دولار في عام 2025.ومن المتوقع أن يصل حجم هذه السوق إلى نحو 97.4 مليار دولار بحلول نهاية العقد الجاري في عام 2030، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 7.4%.
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العالم العربي, اقتصاد
العالم العربي, اقتصاد

طفرة في إعادة التدوير... كيف حققت دول الخليج أهداف التنمية المستدامة؟

12:12 GMT 20.07.2025
© Getty Imagesإعادة التدوير
إعادة التدوير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Getty Images
تابعنا عبر
تمكنت دول الخليج من تحقيق خطوة مهمة في طريق إعادة تدوير النفايات، ضمن مساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب تقرير اطّلعت عليه منصة "الطاقة"، فإن دول المجلس حققت الهدف الـ12 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بإعادة تدوير النفايات الخطرة واستعمالها.
وتمكنت دول الخليج من تحقيق نسبة 30% لعام 2023، بينما العدد التراكمي للتقارير الوطنية لمجلس التعاون في "اتفاقية بازل للتحكم في النفايات الخطرة" بلغ نحو 87 تقريرًا وطنيًا، ما يشير إلى طفرة كبيرة في هذا المجال.

مؤشرات إيجابية

بالإضافة إلى ذلك، سجَّل التقرير مؤشرًا إيجابيًا مهمًا، إذ انخفض نصيب الفرد من نفايات المعيشة في دول الخليج بنسبة 17.4%، ليبلغ 1.4 كيلوغرامًا للفرد يوميًا بنهاية عام 2023.
وشهدت كمية نفايات الأسر المعيشية المجمعة تناقصًا خلال السنوات الـ3 الأخيرة، بعدما كانت قد بلغت ذروتها في عام 2020، عند 35.5 مليون طن، لتنخفض إلى 30.8 مليون طن في عام 2023.

تعزيز القدرات والبنية التحتية

أظهر التقرير أن دول الخليج قدّمت استثمارا كبيرا في تعزيز القدرات والبنية التحتية لمعالجة النفايات، إذ ارتفع إجمالي النفايات المعالجة بنهاية 2023، ليصل إلى 192.0 مليون طن، بزيادة نسبتها 128.5% مقارنة بعام 2019.

قطاع النفايات النفطية

ويبرز هذا التطور -خصوصًا- في قطاع النفايات الطبية، إذ على الرغم من تراجع كمياتها المجمّعة بنسبة 11.4% في 2023 مقارنة بعام 2022 بعد جائحة كورونا، فإن دول الخليج رفعت عدد مواقع المحارق المخصصة لها إلى 23 موقعًا.
وتأتي هذه المواقع بزيادة 27.8%، لتعزّز السعة التصميمية لهذه المواقع بنسبة بلغت 123.9%، لتصل إلى 207.5 ألف طن متري، وفق التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقدّر التقرير إجمالي النفايات المجمّعة في دول مجلس التعاون الخليجي نهاية عام 2023 بنحو 262.7 مليون طن، بارتفاع نسبته 153.7% مقارنة بعام 2019.
وشكّلت نسبة النفايات غير الخطرة المجمّعة 99.2 %، بينما بلغت نسبة النفايات الخطرة المصدرة من دول الخليج إلى دول العالم لمعالجتها 95.8 %، إذ تجري المعالجة عن طريق إعادة التدوير أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية منها.
بدء الإنتاج التسلسلي لسيارات أوروس سينات في مصنع ألاباغا بجمهورية تتارستان، روسيا 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
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وتأتي هذه المواقع بزيادة 27.8%، لتعزّز السعة التصميمية لهذه المواقع بنسبة بلغت 123.9%، لتصل إلى 207.5 ألف طن متري، وفق التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقدّر التقرير إجمالي النفايات المجمّعة في دول مجلس التعاون الخليجي نهاية عام 2023 بنحو 262.7 مليون طن، بارتفاع نسبته 153.7% مقارنة بعام 2019.
وشكّلت نسبة النفايات غير الخطرة المجمّعة 99.2 %، بينما بلغت نسبة النفايات الخطرة المصدرة من دول الخليج إلى دول العالم لمعالجتها 95.8 %، إذ تجري المعالجة عن طريق إعادة التدوير أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية منها.

النفايات الخطرة المجمعة من القطاع الصناعي

كشف تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع كمية النفايات الخطرة المجمّعة من القطاع الصناعي بعد جائحة كوفيد-19، بنسبة 23.8% في عام 2023 مقارنة بالعام 2022.
كما ارتفعت كمية النفايات الزراعية المجمّعة بنسبة 44 % عام 2023، لتصل إلى 2.5 مليون طن، مقارنة مع 2.0 مليون طن عام 2022، و1.7 مليون طن في 2019.
بالإضافة إلى ذلك، زادت كمية النفايات البلدية المجمّعة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى من 11.9 مليون طن في 2019، لتصل إلى 14.3 مليون طن عام 2023، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
يشار إلى أن دراسة تحليلية لوكالة "موردور إنتلغنس" (Mordor Intelligence) كانت قد أظهرت أن هذا القطاع الحيوي يمثّل سوقًا واعدة، إذ يُقدَّر حجمها في دول الخليج بنحو 68.3 مليار دولار في عام 2025.
ومن المتوقع أن يصل حجم هذه السوق إلى نحو 97.4 مليار دولار بحلول نهاية العقد الجاري في عام 2030، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 7.4%.
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