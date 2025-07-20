https://sarabic.ae/20250720/بوتين-روسيا-نجحت-في-تأسيس-صناعة-السيارات-بحلول-الوقت-الذي-انسحب-فيه-الشركاء-عام-2022-1102840011.html

بوتين: روسيا نجحت في تأسيس صناعة السيارات بحلول الوقت الذي انسحب فيه الشركاء عام 2022

بوتين: روسيا نجحت في تأسيس صناعة السيارات بحلول الوقت الذي انسحب فيه الشركاء عام 2022

سبوتنيك عربي

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تمكنت من تحسين أداء صناعة السيارات الخاصة بها تدريجيًا من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، ولذلك، فإن الانسحاب المفاجئ... 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T12:02+0000

2025-07-20T12:02+0000

2025-07-20T12:02+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

العالم

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وأضاف الرئيس الروسي في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: "بدأنا في استعادة صناعة السيارات على مراحل". واستذكر قائلًا: "كانت المرحلة الأولى الإنتاج مع شركاء غربيين. أما المرحلة الثانية فكانت في عام 2010، حيث زدنا حجم الإنتاج".وتساءل الرئيس: "إلى ماذا أدى هذا؟ في عام 2022، انسحب من يُسمون بالشركاء، ولكن بحلول ذلك الوقت، كان مستوى حداثة الإنتاج والثقافة التكنولوجية لدينا مرتفعًا للغاية".ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "في منتصف التسعينيات، كانت لدى الحكومة آراء مفادها أن روسيا "لا ترى جدوى" من الانخراط في صناعة السيارات، وأنه "من الأفضل الشراء من الخارج، وفي أحسن الأحوال، إتاحة الفرصة للتجميع على نطاق واسع" في روسيا.وقال بوتين: "لم أتفق مع من اقترحوا شراء كل شيء من الخارج، وبدأنا تطوير صناعة السيارات لدينا. بدأنا ذلك على مراحل".نشر الصحفي الروسي بافيل زاروبين، يوم 13 يوليو/ حزيران الجاري، لقطات جديدة لسيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أوروس".صورت اللقطات من داخل سيارة الليموزين الرئاسية في يناير/ كانون الثاني 2025 خلال رحلة عمل رئيس الدولة إلى تولياتي. ويُظهر الفيديو، من بين أمور أخرى، مقصورة الركاب والإضاءة الداخلية للسيارة.في فيديو نشر على قناة زاروبين على "تلغرام"، أشار الرئيس إلى أنه غالبا ما يتواصل مع محاوريه مباشرة في السيارة لتجنب إضاعة الوقت."أوروس" هي أول علامة تجارية روسية للسيارات الفاخرة، وقد أُطلق على المشروع الاسم الرمزي "كورتيج"، وينفذه معهد نامي الحكومي، بدعم من مجموعة "سوليرز" وصندوق "توازن" الإماراتي.

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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم