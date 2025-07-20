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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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الدوما الروسي: العقوبات الجديدة سترتد على الاتحاد الأوروبي
الدوما الروسي: العقوبات الجديدة سترتد على الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أفاد النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، بأن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، التي دخلت حيز التنفيذ، هي استفزاز مغامر... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T07:46+0000
2025-07-20T07:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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يوقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "إن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ، هي في جوهرها استفزاز مغامر وسترتد على الدول الغربية التي تتعامل بشكل عدائي مع روسيا".ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا.وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يفرضها عليها منذ عدة سنوات، والتي تستمر في التزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله.الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على التعامل مع 22 بنكا روسيا وعشرات المصانع والشركات
https://sarabic.ae/20250719/الدوما-الروسي-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-لم-تعد-تشكل-عامل-مفاجأة-لاقتصادنا-1102823059.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

الدوما الروسي: العقوبات الجديدة سترتد على الاتحاد الأوروبي

07:46 GMT 20.07.2025
© Sputnik . Alexey Maishevالدوما الروسية، موسكو
الدوما الروسية، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
تابعنا عبر
أفاد النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، بأن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، التي دخلت حيز التنفيذ، هي استفزاز مغامر وسترتد على الاتحاد الأوروبي.
يوقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "إن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ، هي في جوهرها استفزاز مغامر وسترتد على الدول الغربية التي تتعامل بشكل عدائي مع روسيا".
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
ويؤثر ذلك على 14 فردا و41 كيانا قانونيا، في 19 يوليو/تموز، دخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ، وفي وقت سابق، عارضت براتيسلافا وبودابست فرض العقوبات، خوفا من العواقب السلبية المترتبة على حظر استيراد موارد الطاقة الروسية.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
الدوما الروسي: عقوبات الاتحاد الأوروبي لم تعد تشكل "عامل مفاجأة" لاقتصادنا
أمس, 12:34 GMT
وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يفرضها عليها منذ عدة سنوات، والتي تستمر في التزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.

وفي البلدان الغربية نفسها، أعربت الدول مرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله.
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على التعامل مع 22 بنكا روسيا وعشرات المصانع والشركات
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