https://sarabic.ae/20250719/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-على-التعامل-مع-22-بنكا-روسيا-وعشرات-المصانع-والشركات-1102814294.html

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على التعامل مع 22 بنكا روسيا وعشرات المصانع والشركات

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على التعامل مع 22 بنكا روسيا وعشرات المصانع والشركات

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أي جهة أو حكومة تتعامل مع 22 بنكا روسيا، من بينها "تي بنك" و" ياندكس بنك" و"أوزون بنك"، وعشرات المصانع والشركات والشخصيات... 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T05:58+0000

2025-07-19T05:58+0000

2025-07-19T05:58+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وتضمنت العقوبات أيضا، بحسب الوثيقة، بنك "سورغوتنيفت" وبنك "سيفيرغاز"، وبنك "إنيرغوترانس"، ومصانع بينها "أوليانوفسك لمعدات التصنيع" و"أليكسينسكي" لأجهزة القياس، و"ريازان الحكومي" للآليات الثقيلة والمعدات.كما طالت العقوبات شركات أبرزها "بوليمر" وشركة "إنرويل" و"كرافتيك" و"أيروسكان".وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل 14 فردًا و41 كيانًا قانونيًا.وأكدت روسيا، في مناسبات عدة، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها ضدها منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية ذاتها، تكررت الآراء حول عدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا.دخول الحزمة الـ18 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حيز التنفيذ

https://sarabic.ae/20250718/موسكو-حظر-استيراد-منتجات-النفط-الروسي-سيرفع-الأسعار-في-الاتحاد-الأوروبي-1102808714.html

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