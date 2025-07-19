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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على التعامل مع 22 بنكا روسيا وعشرات المصانع والشركات
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على التعامل مع 22 بنكا روسيا وعشرات المصانع والشركات
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أي جهة أو حكومة تتعامل مع 22 بنكا روسيا، من بينها "تي بنك" و" ياندكس بنك" و"أوزون بنك"، وعشرات المصانع والشركات والشخصيات... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T05:58+0000
2025-07-19T05:58+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وتضمنت العقوبات أيضا، بحسب الوثيقة، بنك "سورغوتنيفت" وبنك "سيفيرغاز"، وبنك "إنيرغوترانس"، ومصانع بينها "أوليانوفسك لمعدات التصنيع" و"أليكسينسكي" لأجهزة القياس، و"ريازان الحكومي" للآليات الثقيلة والمعدات.كما طالت العقوبات شركات أبرزها "بوليمر" وشركة "إنرويل" و"كرافتيك" و"أيروسكان".وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل 14 فردًا و41 كيانًا قانونيًا.وأكدت روسيا، في مناسبات عدة، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها ضدها منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية ذاتها، تكررت الآراء حول عدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا.دخول الحزمة الـ18 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حيز التنفيذ
https://sarabic.ae/20250718/موسكو-حظر-استيراد-منتجات-النفط-الروسي-سيرفع-الأسعار-في-الاتحاد-الأوروبي-1102808714.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على التعامل مع 22 بنكا روسيا وعشرات المصانع والشركات

05:58 GMT 19.07.2025
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا والاتحاد الأوروبي
علم روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أي جهة أو حكومة تتعامل مع 22 بنكا روسيا، من بينها "تي بنك" و" ياندكس بنك" و"أوزون بنك"، وعشرات المصانع والشركات والشخصيات الروسية، في حزمته الـ18 من العقوبات ضد روسيا، بحسب محتوى وثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتضمنت العقوبات أيضا، بحسب الوثيقة، بنك "سورغوتنيفت" وبنك "سيفيرغاز"، وبنك "إنيرغوترانس"، ومصانع بينها "أوليانوفسك لمعدات التصنيع" و"أليكسينسكي" لأجهزة القياس، و"ريازان الحكومي" للآليات الثقيلة والمعدات.
كما طالت العقوبات شركات أبرزها "بوليمر" وشركة "إنرويل" و"كرافتيك" و"أيروسكان".

وتضم القائمة 41 كيانا قانونيا، 18 منها مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وموريشيوس والصين والهند وأذربيجان.

علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
موسكو: حظر استيراد منتجات النفط الروسي سيرفع الأسعار في الاتحاد الأوروبي
أمس, 18:49 GMT
وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل 14 فردًا و41 كيانًا قانونيًا.

يذكر أن الحزمة الـ18 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، دخلت حيز التنفيذ اليوم السبت.

وأكدت روسيا، في مناسبات عدة، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها ضدها منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية ذاتها، تكررت الآراء حول عدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا.
دخول الحزمة الـ18 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حيز التنفيذ
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