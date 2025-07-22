https://sarabic.ae/20250722/بـ7-مواقع-جديدة-السعودية-تدفع-قطاع-التعدين-نحو-الريادة-1102898394.html

بـ7 مواقع جديدة... السعودية تدفع قطاع التعدين نحو الريادة

بـ7 مواقع جديدة... السعودية تدفع قطاع التعدين نحو الريادة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، تخصيص مواقع لإقامة سبعة مجمعات تعدينية في مناطق الرياض، مكة المكرمة، عسير، والباحة، بهدف تعزيز جاذبية وشفافية... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T07:12+0000

2025-07-22T07:12+0000

2025-07-22T07:12+0000

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وقال المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، في بيان: "المواقع المخصصة للأنشطة التعدينية تضمنت أربعة مواقع في منطقة الرياض، منها مجمع "تمير 2" بمساحة 1.99 كيلومتر مربع، ومجمع محافظة عفيف بمساحة 10.38 كيلومتر مربع، ومجمع الطيري بمحافظة رماح الذي تغطي مساحته (37.88) كيلومترًا مربعًا، ومجمع "محافظة الدوادمي 6"، الذي تبلغ مساحته (30.62) كيلومتر مربع".وأشار إلى انه تم تخصيص مواقع في مكة المكرمة، موقعًا لإقامة مجمع شرق فيضة المسلح للأنشطة التعدينية بمحافظة الطائف بمساحة 25 كيلومترًا مربعًا تقريبا، فيما خصصت في منطقة عسير موقعًا لتوسعة مجمع الهضبة والقرائن بمحافظة بيشة، بزيادة مساحته الإجمالية لتصبح (72.78) كيلومتر مربع، بينما خصصت في منطقة الباحة موقعًا لإقامة مجمع شمال وادي الحجرة بمحافظة الحجرة وتغطي مساحته (0.66) كيلومتر مربع.وأكّد الجراح أن إقامة المجمعات التعدينية، يعزز مبادئ الحوكمة في قطاع التعدين، ويزيد من شفافيته، ويرفع ثقة المستثمرين فيه، ويسهم في حماية مواقع التعدين من التعديات غير النظامية، كما يؤدي دورًا مهمًا في تحقيق عناصر الاستدامة بالمشروعات التعدينية، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة بالمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقًا لنظام الاستثمار التعديني.وتُسهم المجمعات التعدينية في تنمية المناطق المجاورة لها، من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفعَّال في المنطقة المحيطة بالمشروع، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البيئية اللازمة في مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها، وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية.روسيا والسعودية تعززان تعاونهما الثنائي.. تحضيرات لمشاركة واسعة في المنتديات الدوليةوزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": نعمل على تعزيز الشراكة مع روسيا وتوسيع دور شركاتها في المملكة

https://sarabic.ae/20250720/تعزز-موقع-السعودية-في-قطاع-الطاقة-معلومات-مهمة-عن-اتفاقية-تصدير-الكهرباء-والهيدروجين-إلى-أوروبا-1102848376.html

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