https://sarabic.ae/20250626/دولة-عربية-تقود-قفزة-الطاقة-الكهرومائية-في-أفريقيا-عام-2024-1102074977.html

دولة عربية تقود قفزة الطاقة الكهرومائية في أفريقيا عام 2024

دولة عربية تقود قفزة الطاقة الكهرومائية في أفريقيا عام 2024

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام محلية بأن دولة عربية قادت قفزة الطاقة الكهرومائية في القارة الأفريقية خلال العام 2024. 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T06:37+0000

2025-06-26T06:37+0000

2025-06-26T06:37+0000

مجتمع

أخبار المغرب اليوم

الأخبار

أوغندا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100157036_0:247:2000:1372_1920x0_80_0_0_5e56c47cbe9ad03113d846a3e9b5cf08.jpg

وذكرت منصة الطاقة، أمس الأربعاء، أن سعة الطاقة الكهرومائية في أفريقيا شهدت قفزة ملحوظة خلال العام الماضي بفضل 5 دول، على رأسهم المغرب، لكن تطوير المزيد من المشروعات ما يزال يواجه تحديات كبيرة.وأظهر تقرير حديث إضافة 4.507 غيغاواط إلى قدرة الطاقة المائية في أفريقيا خلال 2024، ارتفاعا من 2 غيغاواط خلال العام السابق له، وذلك رغم انخفاض كمية الكهرباء المولّدة من الطاقة الكهرومائية بالقارة السمراء إلى 167 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، مقابل 175 تيراواط/ساعة في 2023، مع ظروف الجفاف التي ضربت جنوب القارة.وتُمثّل الطاقة الكهرومائية 20% من إجمالي توليد الكهرباء في أفريقيا، مع طموحات بتعزيز هذه الحصة، لكنها تصطدم بعقبة نقص التمويل، بينما ارتفع إجمالي سعة الطاقة الكهرومائية إلى 47.3 غيغاواط بنهاية العام الماضي، منها 3.726 غيغاواط من قدرة التخزين بالضخ.وشكل التخزين بالضخ 349 ميغاواط من المملكة المغربية تحديدً، وذلك من إجمالي القدرة الجديدة المركبة في 2024 البالغة 4.507 غيغاواط، في حين كانت الغالبية العظمى من مشروعات الطاقة المائية التقليدية (4.158 غيغاواط).ويأتي هذا في وقت تعادل زيادة سعة الطاقة الكهرومائية في أفريقيا خلال العام الماضي ضعف متوسط السنوات الثلاث السابقة.فيما تستغل القارة السمراء 11% فقط من الإمكانات المتاحة للطاقة الكهرومائية، التي تُقدّر بأكثر من 600 غيغاواط، ووصلت قدرة مشروعات الطاقة الكهرومائية المعتمدة في أفريقيا إلى 62.5 غيغاواط، لكنها متوقفة بسبب نقص التمويل جراء عوائق على رأسها مخاطر الشراء، وتقلبات أسعار الصرف، فضلا عن معارضة المجتمعات المحلية لبعض المشروعات.والدول الأفريقية الخمس التي قادت إضافات سعة الطاقة الكهرومائية في أفريقيا خلال العام الماضي، هي تنزانيا: 1.88 غيغاواط، وإثيوبيا: 1.20 غيغاواط، وأوغندا: 605 ميغاواط، والمغرب: 349 ميغاواط، والكاميرون: 300 ميغاواط.

https://sarabic.ae/20230408/السعودية-تمول-مشروع-سد-لإنتاج-الطاقة-الكهرومائية-في-باكستان-1075672030.html

أخبار المغرب اليوم

أوغندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أوغندا