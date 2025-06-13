https://sarabic.ae/20250613/مع-اقتراب-ذروة-الصيف-6-دول-عربية-مهددة-بأزمة-كهرباء-خانقة-1101630095.html

مع اقتراب ذروة الصيف... 6 دول عربية مهددة بأزمة كهرباء خانقة

مع اقتراب ذروة الصيف... 6 دول عربية مهددة بأزمة كهرباء خانقة

سبوتنيك عربي

كشفت بيانات عن أزمة كهرباء خانقة ستشهدها 6 دول عربية مع اقتراب ذروة فصل الصيف، وسط ارتفاع متوقع في درجات الحرارة وتزايد الطلب على الطاقة. 13.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-13T14:18+0000

2025-06-13T14:18+0000

2025-06-13T14:18+0000

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ويعود سبب تتفاقم هذه الأزمة في العديد من الدول بسبب ضعف البنية التحتية، وانخفاض إمدادات الوقود، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى مشكلات إدارية وتمويلية، وفقا لمنصة "الطاقة".وتبلغ قدرة توليد الكهرباء في الكويت نحو 20.5 غيغاواط، في حين يُتوقع أن يصل الطلب في ذروة الصيف إلى نحو 19 غيغاواط.وبالنسبة لسوريا، تعد من أكثر الدول العربية المتأثرة بأزمة الكهرباء، إذ لا يتجاوز إنتاجها حاليًا 2600 ميغاواط، مقارنة بطلب يومي يصل إلى 9 آلاف ميغاواط، في ظل الدمار شبه الكامل للبنية التحتية منذ اندلاع الحرب عام 2011.ويعاني لبنان من النقص الحاد في الوقود يحدّ من قدرتها التشغيلية إلى نحو 2000 ميغاواط، مقابل طلب يبلغ 5 آلاف ميغاواط يوميًا، ويرجع ذلك إلى أزمة الوقود المزمنة، والتعثر المالي.وتعكس أزمة الكهرباء في السودان حجم الأزمة التي يعاني منها هذا البلد العربي الأفريقي، فالبنية التحتية متهالكة، وشبكات النقل والتوزيع تعاني منذ عقود، مع اعتماد محدود على الطاقة الكهرومائية.وتكمن الحلول للحد من أزمة الطاقة الكهربائية في البلدان السابقة، من خلال تنويع مصادر الوقود اللازمة لتشغيل المحطات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي ومشروعات الربط الكهربائي، تحديث شبكات النقل والتوزيع.

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