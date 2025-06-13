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مع اقتراب ذروة الصيف... 6 دول عربية مهددة بأزمة كهرباء خانقة
مع اقتراب ذروة الصيف... 6 دول عربية مهددة بأزمة كهرباء خانقة
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات عن أزمة كهرباء خانقة ستشهدها 6 دول عربية مع اقتراب ذروة فصل الصيف، وسط ارتفاع متوقع في درجات الحرارة وتزايد الطلب على الطاقة. 13.06.2025, سبوتنيك عربي
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ويعود سبب تتفاقم هذه الأزمة في العديد من الدول بسبب ضعف البنية التحتية، وانخفاض إمدادات الوقود، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى مشكلات إدارية وتمويلية، وفقا لمنصة "الطاقة".وتبلغ قدرة توليد الكهرباء في الكويت نحو 20.5 غيغاواط، في حين يُتوقع أن يصل الطلب في ذروة الصيف إلى نحو 19 غيغاواط.وبالنسبة لسوريا، تعد من أكثر الدول العربية المتأثرة بأزمة الكهرباء، إذ لا يتجاوز إنتاجها حاليًا 2600 ميغاواط، مقارنة بطلب يومي يصل إلى 9 آلاف ميغاواط، في ظل الدمار شبه الكامل للبنية التحتية منذ اندلاع الحرب عام 2011.ويعاني لبنان من النقص الحاد في الوقود يحدّ من قدرتها التشغيلية إلى نحو 2000 ميغاواط، مقابل طلب يبلغ 5 آلاف ميغاواط يوميًا، ويرجع ذلك إلى أزمة الوقود المزمنة، والتعثر المالي.وتعكس أزمة الكهرباء في السودان حجم الأزمة التي يعاني منها هذا البلد العربي الأفريقي، فالبنية التحتية متهالكة، وشبكات النقل والتوزيع تعاني منذ عقود، مع اعتماد محدود على الطاقة الكهرومائية.وتكمن الحلول للحد من أزمة الطاقة الكهربائية في البلدان السابقة، من خلال تنويع مصادر الوقود اللازمة لتشغيل المحطات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي ومشروعات الربط الكهربائي، تحديث شبكات النقل والتوزيع.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, العراق, الكويت, أخبار اليمن الأن, أخبار السودان اليوم, اقتصاد
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, العراق, الكويت, أخبار اليمن الأن, أخبار السودان اليوم, اقتصاد

مع اقتراب ذروة الصيف... 6 دول عربية مهددة بأزمة كهرباء خانقة

14:18 GMT 13.06.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorخطوط الكهرباء في العراق
خطوط الكهرباء في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
كشفت بيانات عن أزمة كهرباء خانقة ستشهدها 6 دول عربية مع اقتراب ذروة فصل الصيف، وسط ارتفاع متوقع في درجات الحرارة وتزايد الطلب على الطاقة.
ويعود سبب تتفاقم هذه الأزمة في العديد من الدول بسبب ضعف البنية التحتية، وانخفاض إمدادات الوقود، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى مشكلات إدارية وتمويلية، وفقا لمنصة "الطاقة".
وتُعد كل من الكويت، والعراق، وسوريا، ولبنان، والسودان، واليمن في صدارة الدول التي يُتوقّع أن تشهد أزمة كهرباء خلال أشهر صيف 2025، مع تفاوت في حدة المشكلة وطبيعتها.
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
دولة عربية تستورد أول شحنة غاز مسال في تاريخها
أمس, 11:41 GMT
وتبلغ قدرة توليد الكهرباء في الكويت نحو 20.5 غيغاواط، في حين يُتوقع أن يصل الطلب في ذروة الصيف إلى نحو 19 غيغاواط.
وأما العراق يشهد منذ ما يزيد على 6 أشهر، أزمة كهرباء متفاقمة بفعل الانخفاض الحاد في إمدادات الغاز الإيراني، ووفقًا للتقديرات يبلغ الطلب اليومي على الكهرباء في ذروة الصيف نحو 55 ألف ميغاواط، ما يكشف عن عجز كهربائي يتجاوز 27 ألف ميغاواط.
وبالنسبة لسوريا، تعد من أكثر الدول العربية المتأثرة بأزمة الكهرباء، إذ لا يتجاوز إنتاجها حاليًا 2600 ميغاواط، مقارنة بطلب يومي يصل إلى 9 آلاف ميغاواط، في ظل الدمار شبه الكامل للبنية التحتية منذ اندلاع الحرب عام 2011.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
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دولة عربية تضيف 5400 برميل من النفط الخام إلى إنتاجها خلال أيام
أمس, 10:00 GMT
ويعول البلد على مشروع الربط مع تركيا وإمدادات الغاز من أنقرة، الذي قد يرفع الإنتاج إلى نحو 5 آلاف ميغاواط، إلا أن هذا الربط لن يدخل الخدمة قبل نهاية الصيف الحالي.
ويعاني لبنان من النقص الحاد في الوقود يحدّ من قدرتها التشغيلية إلى نحو 2000 ميغاواط، مقابل طلب يبلغ 5 آلاف ميغاواط يوميًا، ويرجع ذلك إلى أزمة الوقود المزمنة، والتعثر المالي.
وتمتد أزمة الكهرباء في اليمن إلى أغلب المناطق، إذ تُواجه مدينة عدن ومحافظات لحج وأبين أزمات خانقة، مع انقطاع يصل إلى 20 ساعة يوميًا، ومن المتوقع أن يصل الطلب خلال الصيف إلى 800 ميغاواط، وسط مخاطر من كارثة إنسانية جراء نقص الوقود.
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
أكبر 5 دول عربية مصدرة للنفط الخام لعام 2025
11 يونيو, 07:49 GMT
وتعكس أزمة الكهرباء في السودان حجم الأزمة التي يعاني منها هذا البلد العربي الأفريقي، فالبنية التحتية متهالكة، وشبكات النقل والتوزيع تعاني منذ عقود، مع اعتماد محدود على الطاقة الكهرومائية.
وتكمن الحلول للحد من أزمة الطاقة الكهربائية في البلدان السابقة، من خلال تنويع مصادر الوقود اللازمة لتشغيل المحطات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي ومشروعات الربط الكهربائي، تحديث شبكات النقل والتوزيع.
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