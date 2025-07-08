https://sarabic.ae/20250708/دولة-عربية-تحتل-المركز-الأول-أفريقيا-في-تحلية-مياه-البحر-1102497846.html
دولة عربية تحتل المركز الأول أفريقيا في تحلية مياه البحر
دولة عربية تحتل المركز الأول أفريقيا في تحلية مياه البحر
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية، خلال الأسبوع الحالي، عن تصدرها المركز الأول أفريقيا، وأنها جاءت في المرتبة الثاني عربيا في تحلية مياه البحر. 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T15:24+0000
2025-07-08T15:24+0000
2025-07-08T15:24+0000
الجزائر
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وارتفع عدد محطات تحلية مياه البحر في الجزائر إلى 19 محطة بطاقة إنتاج تفوق 3.7 مليون متر مكعب يوميا، ما يسمح بتزويد نحو 15 مليون شخص بالمياه الصالحة للشرب، لتصبح بذلك الأولى أفريقيا والثانية عربيا في إنتاج المياه المحلاة، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.ودخلت 4 محطات جزائرية جديدة الخدمة عام 2025، ويُنتظر تشغيل محطة خامسة قريبا، ما يرفع مساهمة التحلية من 18% إلى 42% من الاحتياجات الوطنية، ضمن خطة لمواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.كما تخطط الجزائر لإنشاء 6 محطات إضافية بين 2025 و2030 بطاقة 1.8 مليون متر مكعب يوميا لتغطية 60% من الطلب، إلى جانب الاستثمار في تقنيات التحلية محليًا والطاقة المتجددة، مع استخدام المحلول الملحي في استخراج الليثيوم.وبلغ عدد السدود المنجزة منذ الاستقلال أكثر من 80 سدا، بسعة إجمالية بلغت 8.3 مليار متر مكعب، ترتفع إلى 12 مليارا بحلول 2030، فيما تجاوزت نسبة تغطية السكان بشبكات مياه الشرب 98%.
https://sarabic.ae/20250707/الجزائر-في-صدارة-الدول-العربية-الأقل-انبعاثا-للكربون-1102427261.html
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الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
دولة عربية تحتل المركز الأول أفريقيا في تحلية مياه البحر
أعلنت دولة عربية، خلال الأسبوع الحالي، عن تصدرها المركز الأول أفريقيا، وأنها جاءت في المرتبة الثاني عربيا في تحلية مياه البحر.
وارتفع عدد محطات تحلية مياه البحر في الجزائر إلى 19 محطة بطاقة إنتاج تفوق 3.7 مليون متر مكعب يوميا، ما يسمح بتزويد نحو 15 مليون شخص بالمياه الصالحة للشرب، لتصبح بذلك الأولى أفريقيا والثانية عربيا في إنتاج المياه المحلاة، وفقا لوكالة
الأنباء الجزائرية.
ودخلت 4 محطات جزائرية جديدة الخدمة عام 2025، ويُنتظر تشغيل محطة خامسة قريبا، ما يرفع مساهمة التحلية من 18% إلى 42% من الاحتياجات الوطنية، ضمن خطة لمواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.
كما تخطط الجزائر لإنشاء 6 محطات إضافية بين 2025 و2030 بطاقة 1.8 مليون متر مكعب يوميا لتغطية 60% من الطلب، إلى جانب الاستثمار في تقنيات التحلية محليًا والطاقة المتجددة، مع استخدام المحلول الملحي في استخراج الليثيوم.
وبلغ عدد السدود المنجزة منذ الاستقلال أكثر من 80 سدا، بسعة إجمالية بلغت 8.3 مليار متر مكعب، ترتفع إلى 12 مليارا بحلول 2030، فيما تجاوزت نسبة تغطية السكان بشبكات مياه الشرب 98%.