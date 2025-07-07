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الجزائر في صدارة الدول العربية الأقل انبعاثا للكربون
الجزائر في صدارة الدول العربية الأقل انبعاثا للكربون
سبوتنيك عربي
سجلت الجزائر انخفاضا ملحوظا في انبعاثات الكربون لديها خلال العام الماضي 2024، متصدرة الدول العربية من حيث معدل التراجع في تلك الانبعاثات. 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T06:22+0000
2025-07-07T06:22+0000
الجزائر
مصر
السعودية
العالم العربي
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وبلغت الانبعاثات الجزائرية 256.9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بانخفاض نسبته 4.1% عن أعلى مستوى تاريخي لها في عام 2023، والبالغ 267.3 مليون طن.وعلى النقيض، فقد ارتفعت الانبعاثات الكربونية في 5 دول عربية، أبرزها السعودية، التي تصدّرت القائمة بـ738.1 مليون طن، تلتها الإمارات بـ358.3 مليون طن، ثم العراق بـ342.8 مليون طن، وهي مستويات قياسية تعكس نمو النشاط الصناعي وقطاع الطاقة في المنطقة، وفق بيانات حديثة لموقع "الطاقة".وشهدت مصر تراجعا للعام الثاني على التوالي في الانبعاثات الكربونية لديها، بنسبة 1.4% إلى 270.6 مليون طن، فيما سجلت الكويت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.6%.وعلى المستوى العالمي، فقد ارتفعت انبعاثات الكربون إلى 40.81 مليار طن خلال 2024، بقيادة الصين (12.53 مليار طن) وأمريكا (5.11 مليار طن).
https://sarabic.ae/20250123/شركة-طاقة-إماراتية-تستخدم-الذكاء-الاصطناعي-لخفض-انبعاثات-الكربون-1097064827.html
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الجزائر, مصر, السعودية, العالم العربي
الجزائر, مصر, السعودية, العالم العربي

الجزائر في صدارة الدول العربية الأقل انبعاثا للكربون

06:22 GMT 07.07.2025
© Photo / Unsplash/ Chris LeBoutillier تلوث الهواء
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
© Photo / Unsplash/ Chris LeBoutillier
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سجلت الجزائر انخفاضا ملحوظا في انبعاثات الكربون لديها خلال العام الماضي 2024، متصدرة الدول العربية من حيث معدل التراجع في تلك الانبعاثات.
وبلغت الانبعاثات الجزائرية 256.9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بانخفاض نسبته 4.1% عن أعلى مستوى تاريخي لها في عام 2023، والبالغ 267.3 مليون طن.
وعلى النقيض، فقد ارتفعت الانبعاثات الكربونية في 5 دول عربية، أبرزها السعودية، التي تصدّرت القائمة بـ738.1 مليون طن، تلتها الإمارات بـ358.3 مليون طن، ثم العراق بـ342.8 مليون طن، وهي مستويات قياسية تعكس نمو النشاط الصناعي وقطاع الطاقة في المنطقة، وفق بيانات حديثة لموقع "الطاقة".
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
شركة طاقة إماراتية تستخدم الذكاء الاصطناعي لخفض انبعاثات الكربون
23 يناير, 08:39 GMT
وشهدت مصر تراجعا للعام الثاني على التوالي في الانبعاثات الكربونية لديها، بنسبة 1.4% إلى 270.6 مليون طن، فيما سجلت الكويت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.6%.

أما قطر وسلطنة عمان، فواصلتا تسجيل زيادات مستمرة، في حين استقرت انبعاثات المغرب، دون تغير عند 73.6 مليون طن.

وعلى المستوى العالمي، فقد ارتفعت انبعاثات الكربون إلى 40.81 مليار طن خلال 2024، بقيادة الصين (12.53 مليار طن) وأمريكا (5.11 مليار طن).
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