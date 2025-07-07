https://sarabic.ae/20250707/الجزائر-في-صدارة-الدول-العربية-الأقل-انبعاثا-للكربون-1102427261.html
الجزائر في صدارة الدول العربية الأقل انبعاثا للكربون
الجزائر في صدارة الدول العربية الأقل انبعاثا للكربون
سبوتنيك عربي
سجلت الجزائر انخفاضا ملحوظا في انبعاثات الكربون لديها خلال العام الماضي 2024، متصدرة الدول العربية من حيث معدل التراجع في تلك الانبعاثات. 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T06:22+0000
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وبلغت الانبعاثات الجزائرية 256.9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بانخفاض نسبته 4.1% عن أعلى مستوى تاريخي لها في عام 2023، والبالغ 267.3 مليون طن.وعلى النقيض، فقد ارتفعت الانبعاثات الكربونية في 5 دول عربية، أبرزها السعودية، التي تصدّرت القائمة بـ738.1 مليون طن، تلتها الإمارات بـ358.3 مليون طن، ثم العراق بـ342.8 مليون طن، وهي مستويات قياسية تعكس نمو النشاط الصناعي وقطاع الطاقة في المنطقة، وفق بيانات حديثة لموقع "الطاقة".وشهدت مصر تراجعا للعام الثاني على التوالي في الانبعاثات الكربونية لديها، بنسبة 1.4% إلى 270.6 مليون طن، فيما سجلت الكويت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.6%.وعلى المستوى العالمي، فقد ارتفعت انبعاثات الكربون إلى 40.81 مليار طن خلال 2024، بقيادة الصين (12.53 مليار طن) وأمريكا (5.11 مليار طن).
https://sarabic.ae/20250123/شركة-طاقة-إماراتية-تستخدم-الذكاء-الاصطناعي-لخفض-انبعاثات-الكربون-1097064827.html
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الجزائر, مصر, السعودية, العالم العربي
الجزائر, مصر, السعودية, العالم العربي
الجزائر في صدارة الدول العربية الأقل انبعاثا للكربون
سجلت الجزائر انخفاضا ملحوظا في انبعاثات الكربون لديها خلال العام الماضي 2024، متصدرة الدول العربية من حيث معدل التراجع في تلك الانبعاثات.
وبلغت الانبعاثات الجزائرية 256.9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بانخفاض نسبته 4.1% عن أعلى مستوى تاريخي لها في عام 2023، والبالغ 267.3 مليون طن.
وعلى النقيض، فقد ارتفعت الانبعاثات الكربونية في 5 دول عربية، أبرزها السعودية، التي تصدّرت القائمة بـ738.1 مليون طن، تلتها الإمارات بـ358.3 مليون طن، ثم العراق بـ342.8 مليون طن، وهي مستويات قياسية تعكس نمو النشاط الصناعي وقطاع الطاقة في المنطقة، وفق بيانات حديثة لموقع
"الطاقة".
وشهدت مصر تراجعا للعام الثاني على التوالي في الانبعاثات الكربونية لديها، بنسبة 1.4% إلى 270.6 مليون طن، فيما سجلت الكويت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.6%.
أما قطر وسلطنة عمان، فواصلتا تسجيل زيادات مستمرة، في حين استقرت انبعاثات المغرب، دون تغير عند 73.6 مليون طن.
وعلى المستوى العالمي، فقد ارتفعت انبعاثات الكربون إلى 40.81 مليار طن خلال 2024، بقيادة الصين (12.53 مليار طن) وأمريكا (5.11 مليار طن).