https://sarabic.ae/20250611/أبرز-5-دول-منتجة-ومصدرة-للملابس-في-العالم-العربي-1101561945.html

أبرز 5 دول منتجة ومصدرة للملابس في العالم العربي

أبرز 5 دول منتجة ومصدرة للملابس في العالم العربي

سبوتنيك عربي

يعتبر سوق الملابس سوقا ضخما، ويشهد انتعاشًا ملحوظًا في الأونة الاخيرة، ويقدّر أن يصل حجمه إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار في عام 2025، وهو ما يعادل 1.6% من... 11.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-11T12:29+0000

2025-06-11T12:29+0000

2025-06-11T12:29+0000

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سوق الملابس قطاع ضخم يشغّل ما يقارب 430 مليون شخص.ارتفع استهلاك الملابس عالميا بنسبة 60% مقارنة بما كان عليه قبل 20 عامًا، مع توقعات بزيادة إضافية بنسبة 63% بحلول عام 2030، حسب بيانات "يونيفورم ماركت".أكبر خمس دول منتجة ومصدرة للملابس في العالم العربي هيتعدّ مصر لاعبًا رئيسيًا في صناعة المنسوجات والملابس، وخاصةً في الأقمشة المنسوجة والملابس الجاهزة.بحسب المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، فقد حققت صادرات الملابس الجاهزة نموًّا بنسبة 18% في 2024، لتصل إلى 2.84 مليار دولار، منها 1.19 مليار إلى الولايات المتحدة، و689 مليونًا إلى أوروبا (بنمو 34%). وتبرز كقوة تصديرية إقليمية.وفقًا لمنصة "ستاتيستا"، من المتوقع أن يصل سوق الملابس في المغرب إلى 2.71 مليار دولار في 2025، مع هيمنة الملابس النسائية (1.24 مليار). يصدّر المغرب 80% من إنتاجه إلى أوروبا.يتوقع أن يحقق سوق الملابس في تونس 1.71 مليار دولار في 2025، وتستفيد البلاد من قربها الجغرافي واتفاقيات التجارة مع أوروبا، خاصة فرنسا وألمانيا، بحسب منصة "ستاتيستا".تسهم صناعة النسيج والملابس في الأردن في صادراتها، وخاصة في إنتاج الملابس.إيرادات سوق الملابس في الإمارات يتوقع أن تبلغ 10.88 مليارات دولار، رغم أنها ليست منتجًا كبيرًا، بحسب منصة "ستاتيستا". وتعد دبي مركزا لإعادة التصدير إلى الخليج وأفريقيا وآسيا، مع تزايد الطلب على العلامات الفاخرة.السعودية ترفع معدل نموها الاقتصادي لـ 3.4 %أكبر 5 دول عربية مصدرة للنفط الخام لعام 2025

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