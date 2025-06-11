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09:03 GMT
27 د
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هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
09:31 GMT
29 د
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كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
10:03 GMT
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أبرز 5 دول منتجة ومصدرة للملابس في العالم العربي
أبرز 5 دول منتجة ومصدرة للملابس في العالم العربي
سبوتنيك عربي
يعتبر سوق الملابس سوقا ضخما، ويشهد انتعاشًا ملحوظًا في الأونة الاخيرة، ويقدّر أن يصل حجمه إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار في عام 2025، وهو ما يعادل 1.6% من... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T12:29+0000
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سوق الملابس قطاع ضخم يشغّل ما يقارب 430 مليون شخص.ارتفع استهلاك الملابس عالميا بنسبة 60% مقارنة بما كان عليه قبل 20 عامًا، مع توقعات بزيادة إضافية بنسبة 63% بحلول عام 2030، حسب بيانات "يونيفورم ماركت".أكبر خمس دول منتجة ومصدرة للملابس في العالم العربي هيتعدّ مصر لاعبًا رئيسيًا في صناعة المنسوجات والملابس، وخاصةً في الأقمشة المنسوجة والملابس الجاهزة.بحسب المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، فقد حققت صادرات الملابس الجاهزة نموًّا بنسبة 18% في 2024، لتصل إلى 2.84 مليار دولار، منها 1.19 مليار إلى الولايات المتحدة، و689 مليونًا إلى أوروبا (بنمو 34%). وتبرز كقوة تصديرية إقليمية.وفقًا لمنصة "ستاتيستا"، من المتوقع أن يصل سوق الملابس في المغرب إلى 2.71 مليار دولار في 2025، مع هيمنة الملابس النسائية (1.24 مليار). يصدّر المغرب 80% من إنتاجه إلى أوروبا.يتوقع أن يحقق سوق الملابس في تونس 1.71 مليار دولار في 2025، وتستفيد البلاد من قربها الجغرافي واتفاقيات التجارة مع أوروبا، خاصة فرنسا وألمانيا، بحسب منصة "ستاتيستا".تسهم صناعة النسيج والملابس في الأردن في صادراتها، وخاصة في إنتاج الملابس.إيرادات سوق الملابس في الإمارات يتوقع أن تبلغ 10.88 مليارات دولار، رغم أنها ليست منتجًا كبيرًا، بحسب منصة "ستاتيستا". وتعد دبي مركزا لإعادة التصدير إلى الخليج وأفريقيا وآسيا، مع تزايد الطلب على العلامات الفاخرة.السعودية ترفع معدل نموها الاقتصادي لـ 3.4 %أكبر 5 دول عربية مصدرة للنفط الخام لعام 2025
https://sarabic.ae/20250610/دولة-أوروبية-تتصدر-قائمة-أكبر-مستوردي-النفط-الخام-الجزائري-لأول-مرة-1101508301.html
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العالم, العالم العربي, اقتصاد
العالم, العالم العربي, اقتصاد

أبرز 5 دول منتجة ومصدرة للملابس في العالم العربي

12:29 GMT 11.06.2025
© Getty Images / VCGمصنع ملابس في سوتشيان، في مقاطعة جيانغسو، الصين
مصنع ملابس في سوتشيان، في مقاطعة جيانغسو، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / VCG
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يعتبر سوق الملابس سوقا ضخما، ويشهد انتعاشًا ملحوظًا في الأونة الاخيرة، ويقدّر أن يصل حجمه إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار في عام 2025، وهو ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ووفقًا لمنصة "ستاتيستا".
سوق الملابس قطاع ضخم يشغّل ما يقارب 430 مليون شخص.

تظهر بيانات 2025 أن قطاع الأزياء يعمل نحو 430 مليون شخص من أصل 3.62 مليارات عامل في العالم، وهو ما يبرز دوره الاقتصادي والاجتماعي كمحرك رئيسي للوظائف في العالم.

ارتفع استهلاك الملابس عالميا بنسبة 60% مقارنة بما كان عليه قبل 20 عامًا، مع توقعات بزيادة إضافية بنسبة 63% بحلول عام 2030، حسب بيانات "يونيفورم ماركت".
أكبر خمس دول منتجة ومصدرة للملابس في العالم العربي هي
مصر
تعدّ مصر لاعبًا رئيسيًا في صناعة المنسوجات والملابس، وخاصةً في الأقمشة المنسوجة والملابس الجاهزة.
بحسب المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، فقد حققت صادرات الملابس الجاهزة نموًّا بنسبة 18% في 2024، لتصل إلى 2.84 مليار دولار، منها 1.19 مليار إلى الولايات المتحدة، و689 مليونًا إلى أوروبا (بنمو 34%). وتبرز كقوة تصديرية إقليمية.
حقول النفط في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
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أمس, 06:51 GMT
المغرب

يعدّ المغرب منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للملابس، ويتمتع بصناعة نسيجية راسخة تشهد انتعاشًا قويًا بعد جائحة كوفيد. في عام 2022، ارتفعت صادرات المنسوجات والملابس المغربية بنسبة الخمس على أساس سنوي، مسجلةً قيمة قياسية. ويعدّ المغرب ثامن أكبر مورد للمنسوجات والملابس في أوروبا.

وفقًا لمنصة "ستاتيستا"، من المتوقع أن يصل سوق الملابس في المغرب إلى 2.71 مليار دولار في 2025، مع هيمنة الملابس النسائية (1.24 مليار). يصدّر المغرب 80% من إنتاجه إلى أوروبا.
تونس

تعدّ تونس من أهم منتجي ومصدّري الملابس، لا سيما إلى الاتحاد الأوروبي. ويعدّ قطاع النسيج والملابس في البلاد ثاني أكبر قطاعات التصدير.

يتوقع أن يحقق سوق الملابس في تونس 1.71 مليار دولار في 2025، وتستفيد البلاد من قربها الجغرافي واتفاقيات التجارة مع أوروبا، خاصة فرنسا وألمانيا، بحسب منصة "ستاتيستا".
صورة لمنجم للذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
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23 مايو, 08:15 GMT
الأردن
تسهم صناعة النسيج والملابس في الأردن في صادراتها، وخاصة في إنتاج الملابس.

بحسب منصة ستاتيستا، يتوقع أن تصل إيرادات سوق الملابس في الأردن إلى 1.58 مليار دولار في 2025، مع صادرات تغطي السوق الأميركية بنسبة 90% بفضل اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ).

الإمارات
إيرادات سوق الملابس في الإمارات يتوقع أن تبلغ 10.88 مليارات دولار، رغم أنها ليست منتجًا كبيرًا، بحسب منصة "ستاتيستا". وتعد دبي مركزا لإعادة التصدير إلى الخليج وأفريقيا وآسيا، مع تزايد الطلب على العلامات الفاخرة.
السعودية ترفع معدل نموها الاقتصادي لـ 3.4 %
أكبر 5 دول عربية مصدرة للنفط الخام لعام 2025
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