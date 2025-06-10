https://sarabic.ae/20250610/السعودية-ترفع-معدل-نموها-الاقتصادي-لـ-34--1101504531.html
السعودية ترفع معدل نموها الاقتصادي لـ 3.4 %
السعودية ترفع معدل نموها الاقتصادي لـ 3.4 %
سبوتنيك عربي
عدلت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بياناتها الرسمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2025، لترفع معدل النمو السنوي إلى 3.4 في المئة،... 10.06.2025, سبوتنيك عربي
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وأظهرت البيانات المعدلة أن الاقتصاد سجل نموا فصليا بنسبة 1.1 في المئة، مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، مدعوما بنشاط قوي في القطاعات غير النفطية.وسجلت الأنشطة غير النفطية نموا سنويا بنسبة 4.9 في المئة، مقابل 4.2 في المئة في التقدير السابق، وأسهمت بـ 2.8 نقطة مئوية في إجمالي نمو الناتج المحلي الحقيقي.كما نمت تلك الأنشطة بنسبة 1.0 في المئة على أساس ربع سنوي، مدفوعة بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والمبادرات التنموية، وتحفيز القطاع الخاص.وفي المقابل، تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي، و1.2 في المئة على أساس ربع سنوي، نتيجة الخفض الطوعي لإنتاج النفط.إلا أن أثر هذا التراجع على النمو الكلي كان محدودا، حيث لم يتجاوز 0.1 نقطة مئوية، بينما حقق القطاع الحكومي نموا سنويا بنسبة 3.2 في المئة، و5.5 في المئة على أساس ربع سنوي.وتعكس هذه الأرقام مرونة الاقتصاد السعودي، وقدرته على تقليص الاعتماد على النفط، والتحول نحو نموذج أكثر تنوعا واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.
https://sarabic.ae/20250428/رؤية-السعودية-2030-غيرت-مفاهيم-الاقتصاد-في-المملكة-فيديو--1099979364.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أسعار النفط اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أسعار النفط اليوم
السعودية ترفع معدل نموها الاقتصادي لـ 3.4 %
عدلت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بياناتها الرسمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2025، لترفع معدل النمو السنوي إلى 3.4 في المئة، مقارنة بالتقدير الأولي الصادر في مايو الماضي البالغ 2.7 في المئة.
وأظهرت البيانات المعدلة أن الاقتصاد سجل نموا فصليا بنسبة 1.1 في المئة، مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، مدعوما بنشاط قوي في القطاعات غير النفطية
.
وسجلت الأنشطة غير النفطية نموا سنويا بنسبة 4.9 في المئة، مقابل 4.2 في المئة في التقدير السابق، وأسهمت بـ 2.8 نقطة مئوية في إجمالي نمو الناتج المحلي الحقيقي.
كما نمت تلك الأنشطة بنسبة 1.0 في المئة على أساس ربع سنوي، مدفوعة بالاستثمارات الحكومية
في البنية التحتية، والمبادرات التنموية، وتحفيز القطاع الخاص.
وفي المقابل، تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي، و1.2 في المئة على أساس ربع سنوي، نتيجة الخفض الطوعي لإنتاج النفط.
إلا أن أثر هذا التراجع على النمو الكلي كان محدودا، حيث لم يتجاوز 0.1 نقطة مئوية، بينما حقق القطاع الحكومي نموا سنويا بنسبة 3.2 في المئة، و5.5 في المئة على أساس ربع سنوي.
وتعكس هذه الأرقام مرونة الاقتصاد السعودي، وقدرته على تقليص الاعتماد على النفط، والتحول نحو نموذج أكثر تنوعا واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية السعودية
2030"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.