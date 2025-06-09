https://sarabic.ae/20250609/السعودية-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-ساعات-العمل-في-الصيف-1101491728.html
السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن ساعات العمل في الصيف
السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن ساعات العمل في الصيف
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات السعودية بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارا من 15 يونيو/حزيران 2025. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T15:03+0000
2025-06-09T15:03+0000
2025-06-09T15:03+0000
مجتمع
السعودية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104371/97/1043719781_0:134:1446:947_1920x0_80_0_0_6d4976c5c14e39cc9bdd22f4080fafb1.jpg
ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، اليوم الاثنين، بيانا أكدت من خلاله أن القرار يشمل جميع منشآت القطاع الخاص، بداية من الأحد الموافق 15 يونيو 2025، حتى يوم 15 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.وذلك على أن يبدأ حظر العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 مساء.ويأتي القرار السعودي في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، مع العمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة بحسب المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.ودعت الوزارة السعودية أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار الوزاري، بهدف المساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة.وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة على ضرورة رفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مما ينعكس ايجابا على زيادة الإنتاجية.
https://sarabic.ae/20220915/السعودية-تسمح-بعودة-العمل-تحت-أشعة-الشمس-الحمراء-1067764924.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104371/97/1043719781_3:0:1443:1080_1920x0_80_0_0_b3edd037b0de999badf8db08166df64d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, الأخبار
السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن ساعات العمل في الصيف
أعلنت السلطات السعودية بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارا من 15 يونيو/حزيران 2025.
ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، اليوم الاثنين، بيانا أكدت من خلاله أن القرار يشمل جميع منشآت القطاع الخاص، بداية من الأحد الموافق 15 يونيو 2025، حتى يوم 15 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
وذلك على أن يبدأ حظر العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 مساء.
15 سبتمبر 2022, 08:44 GMT
ويأتي القرار السعودي في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، مع العمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة بحسب المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.
ودعت الوزارة السعودية أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل
ومراعاة ما نص عليه هذا القرار الوزاري، بهدف المساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة على ضرورة رفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات
والأمراض المهنية الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مما ينعكس ايجابا على زيادة الإنتاجية.