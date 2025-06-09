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عالم سبوتنيك
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أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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https://sarabic.ae/20250609/السعودية-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-ساعات-العمل-في-الصيف-1101491728.html
السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن ساعات العمل في الصيف
السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن ساعات العمل في الصيف
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات السعودية بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارا من 15 يونيو/حزيران 2025. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T15:03+0000
2025-06-09T15:03+0000
مجتمع
السعودية
الأخبار
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ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، اليوم الاثنين، بيانا أكدت من خلاله أن القرار يشمل جميع منشآت القطاع الخاص، بداية من الأحد الموافق 15 يونيو 2025، حتى يوم ‎15‏ سبتمبر/أيلول من العام نفسه.وذلك على أن يبدأ حظر العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 مساء.ويأتي القرار السعودي في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، مع العمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة بحسب المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.ودعت الوزارة السعودية أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار الوزاري، بهدف المساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة.وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة على ضرورة رفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مما ينعكس ايجابا على زيادة الإنتاجية.
https://sarabic.ae/20220915/السعودية-تسمح-بعودة-العمل-تحت-أشعة-الشمس-الحمراء-1067764924.html
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السعودية, الأخبار
السعودية, الأخبار

السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن ساعات العمل في الصيف

15:03 GMT 09.06.2025
© Photo / Tsiolkovsky State Museum of the History of Cosmonauticsأشعة الشمس
أشعة الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© Photo / Tsiolkovsky State Museum of the History of Cosmonautics
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أعلنت السلطات السعودية بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارا من 15 يونيو/حزيران 2025.
ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، اليوم الاثنين، بيانا أكدت من خلاله أن القرار يشمل جميع منشآت القطاع الخاص، بداية من الأحد الموافق 15 يونيو 2025، حتى يوم ‎15‏ سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
وذلك على أن يبدأ حظر العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 مساء.
إعداد الإبل للمسابقة في مدينة الطائف السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
السعودية تسمح بعودة العمل تحت أشعة الشمس الحمراء
15 سبتمبر 2022, 08:44 GMT
ويأتي القرار السعودي في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، مع العمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة بحسب المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.
ودعت الوزارة السعودية أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار الوزاري، بهدف المساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة على ضرورة رفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مما ينعكس ايجابا على زيادة الإنتاجية.
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