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قوانين الاقتصاد
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https://sarabic.ae/20250608/5-دول-عربية-تمتلك-احتياطيات-استراتيجية-من-اليورانيوم-1101456007.html
5 دول عربية تمتلك احتياطيات استراتيجية من اليورانيوم
5 دول عربية تمتلك احتياطيات استراتيجية من اليورانيوم
سبوتنيك عربي
تمتلك 5 دول عربية احتياطيات كبيرة من اليورانيوم رغم أنها لا تصنف ضمن كبار منتجي هذا المعدن، الذي تعتمد عليه مفاعلات الطاقة النووية. 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T16:50+0000
2025-06-08T16:50+0000
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وبفضل التنوع الجغرافي الكبير لهذه الاحتياطيات، فإن 5 منها توجد في شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، بما يمنح المنطقة فرصا واعدة لتطوير برامج طاقة نووية سلمية وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي في مجال الكهرباء حسبما ذكر تقرير لمنصة "الطاقة" المتخصصة، اليوم الأحد.منجم تيريسيقع شمال شرقي موريتانيا وتطوره شركة "أورا إنرجي" الأسترالية بالشراكة مع الجانب الموريتاني.تبلغ احتياطياته المؤكدة أكثر من 41 ألف طن، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج في أواخر 2026 باستخدام تقنيات تعدين سطحي متقدمة دون تفجير، ما يجعل موريتانيا منافسا جديدا في سوق الطاقة النووية.مناجم السواقةتضم واحدة من أغنى احتياطيات اليورانيوم بالمنطقة بنحو 42 ألف طن من الكعكة الصفراء، وتقع جنوب العاصمة الأردنية عمان، وتطوّرها شركة تعدين اليورانيوم الأردنية.ويعد المشروع محورا رئيسا لتأمين الوقود النووي مستقبلا ضمن البرنامج السلمي الأردني.منطقة الهقارتحتضن المنطقة نحو 29 ألف طن من اليورانيوم المكتشف في الهقار وهضبة طاسيلي الجزائرية، ورغم تجميد الاستغلال منذ 2012، فإن الجزائر تبقى مرشحة بارزة لإطلاق برنامج نووي سلمي في حال توفرت الظروف التنظيمية والاقتصادية المناسبة.مناجم السعوديةتقدر احتياطيات المملكة من اليورانيوم ما بين 60 و90 ألف طن موزعة في مناطق مختلفة، منها جبل صائد وجبل قرية.وتطمح السعودية إلى تطوير دورة متكاملة للوقود النووي وبناء مفاعلين خلال العقد المقبل، ضمن خطة لتحقيق 17 غيغاواط من الكهرباء النووية بحلول 2040.مناجم مصرتمتلك مصر احتياطيات تقدر بأكثر من 50 ألف طن في البحر الأحمر وسيناء، إضافة إلى احتياطيات في الرمال السوداء.وتعمل مصر على تطوير مصنع للوقود النووي وتشييد محطة الضبعة بالشراكة مع روسيا، ما يعزز مكانتها كمركز نووي إقليمي في المستقبل.وتأتي أهمية هذه الموارد في ظل تنامي التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة، حيث يشكل اليورانيوم عنصرا أساسيا في المرحلة المقبلة الخاصة بمصادر الطاقة في العالم.
https://sarabic.ae/20230803/بالأرقام-النيجر-سابع-أكبر-منتج-لليورانيوم-في-العالم-1079759087.html
https://sarabic.ae/20221023/التعاون-بين-السعودية-والصين-في-الاستخدامات-السلمية-للطاقة-النووية-هل-يحمل-رسائل-لواشنطن؟-1069388368.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد, السعودية, مصر, أخبار الأردن, الجزائر, موريتانيا
أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد, السعودية, مصر, أخبار الأردن, الجزائر, موريتانيا

5 دول عربية تمتلك احتياطيات استراتيجية من اليورانيوم

16:50 GMT 08.06.2025
© AP Photoمنجم يورانيوم
منجم يورانيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تمتلك 5 دول عربية احتياطيات كبيرة من اليورانيوم رغم أنها لا تصنف ضمن كبار منتجي هذا المعدن، الذي تعتمد عليه مفاعلات الطاقة النووية.
وبفضل التنوع الجغرافي الكبير لهذه الاحتياطيات، فإن 5 منها توجد في شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، بما يمنح المنطقة فرصا واعدة لتطوير برامج طاقة نووية سلمية وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي في مجال الكهرباء حسبما ذكر تقرير لمنصة "الطاقة" المتخصصة، اليوم الأحد.
إنتاج اليورانيوم في النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
بالأرقام… النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم
3 أغسطس 2023, 12:50 GMT
منجم تيريس
يقع شمال شرقي موريتانيا وتطوره شركة "أورا إنرجي" الأسترالية بالشراكة مع الجانب الموريتاني.
تبلغ احتياطياته المؤكدة أكثر من 41 ألف طن، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج في أواخر 2026 باستخدام تقنيات تعدين سطحي متقدمة دون تفجير، ما يجعل موريتانيا منافسا جديدا في سوق الطاقة النووية.
مناجم السواقة
تضم واحدة من أغنى احتياطيات اليورانيوم بالمنطقة بنحو 42 ألف طن من الكعكة الصفراء، وتقع جنوب العاصمة الأردنية عمان، وتطوّرها شركة تعدين اليورانيوم الأردنية.
ويعد المشروع محورا رئيسا لتأمين الوقود النووي مستقبلا ضمن البرنامج السلمي الأردني.
منطقة الهقار
تحتضن المنطقة نحو 29 ألف طن من اليورانيوم المكتشف في الهقار وهضبة طاسيلي الجزائرية، ورغم تجميد الاستغلال منذ 2012، فإن الجزائر تبقى مرشحة بارزة لإطلاق برنامج نووي سلمي في حال توفرت الظروف التنظيمية والاقتصادية المناسبة.
علم السعودية والصين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
التعاون بين السعودية والصين في "الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".. هل يحمل رسائل لواشنطن؟
23 أكتوبر 2022, 17:31 GMT
مناجم السعودية
تقدر احتياطيات المملكة من اليورانيوم ما بين 60 و90 ألف طن موزعة في مناطق مختلفة، منها جبل صائد وجبل قرية.
وتطمح السعودية إلى تطوير دورة متكاملة للوقود النووي وبناء مفاعلين خلال العقد المقبل، ضمن خطة لتحقيق 17 غيغاواط من الكهرباء النووية بحلول 2040.
مناجم مصر
تمتلك مصر احتياطيات تقدر بأكثر من 50 ألف طن في البحر الأحمر وسيناء، إضافة إلى احتياطيات في الرمال السوداء.
وتعمل مصر على تطوير مصنع للوقود النووي وتشييد محطة الضبعة بالشراكة مع روسيا، ما يعزز مكانتها كمركز نووي إقليمي في المستقبل.
وتأتي أهمية هذه الموارد في ظل تنامي التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة، حيث يشكل اليورانيوم عنصرا أساسيا في المرحلة المقبلة الخاصة بمصادر الطاقة في العالم.
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