https://sarabic.ae/20250703/دولة-عربية-تتسلم-أطول-جسر-في-أفريقيا-1102329846.html
دولة عربية تتسلم أطول جسر في أفريقيا
دولة عربية تتسلم أطول جسر في أفريقيا
سبوتنيك عربي
تنتظر دولة عربية تسلم جسر يعد الأطول في قارة أفريقيا، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والذي يتجاوز طوله 1,4 كيلو متر. 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T20:15+0000
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ويعد جسر واد الدوارة كذلك الأطول في الجزائر، ويأتي ضمن مشروع السكة الحديدية بشار–غار جبيلات، حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية لدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية "أنسريف".ويتراوح ارتفاع الجسر بين 9 و12 مترا، ويهدف إلى دعم استغلال خام الحديد في منجم غار جبيلات وتحسين حركة نقل المسافرين والبضائع بين جنوب غرب البلاد وشمالها، وفقا لموقع الإذاعة الجزائرية.ويشمل تنفيذ الجسر استخدام 1,170 قطعة خرسانة جاهزة و1,432 دعامة، مع اعتماد خرسانة خاصة تتناسب مع طبيعة المنشأة، بحسب مدير الإعلام في وكالة "أنسريف"، عبد القادر مزار.ويندرج جسر واد الدوارة ضمن مشروع ضخم تشرف عليه الشركة الصينية "CRCC"، ويشمل 1,431 منشأة فنية، منها 45 جسرا للسكك الحديدية، و48 جسرا طرقيا، و1,338 منشأة مائية، على امتداد الخط الذي يبلغ طوله 950 كيلو متر، والمقرر تسليمه في نهاية العام الحالي 2025.
https://sarabic.ae/20250409/الصين-تكشف-عن-آلة-حفر-عملاقة-لبناء-أطول-نفق-مائي-في-العالم-1099387660.html
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الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
دولة عربية تتسلم أطول جسر في أفريقيا
تنتظر دولة عربية تسلم جسر يعد الأطول في قارة أفريقيا، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والذي يتجاوز طوله 1,4 كيلو متر.
ويعد جسر واد الدوارة كذلك الأطول في الجزائر، ويأتي ضمن مشروع السكة الحديدية بشار–غار جبيلات، حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية لدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية "أنسريف".
ويتراوح ارتفاع الجسر بين 9 و12 مترا، ويهدف إلى دعم استغلال خام الحديد في منجم غار جبيلات وتحسين حركة نقل المسافرين والبضائع بين جنوب غرب البلاد وشمالها، وفقا لموقع
الإذاعة الجزائرية.
ويشمل تنفيذ الجسر استخدام 1,170 قطعة خرسانة جاهزة و1,432 دعامة، مع اعتماد خرسانة خاصة تتناسب مع طبيعة المنشأة، بحسب مدير الإعلام في وكالة "أنسريف"، عبد القادر مزار.
ويندرج جسر واد الدوارة ضمن مشروع ضخم تشرف عليه الشركة الصينية "CRCC"، ويشمل 1,431 منشأة فنية، منها 45 جسرا للسكك الحديدية، و48 جسرا طرقيا، و1,338 منشأة مائية، على امتداد الخط الذي يبلغ طوله 950 كيلو متر، والمقرر تسليمه في نهاية العام الحالي 2025.