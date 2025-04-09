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حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
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لقاء سبوتنيك
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
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12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
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12:31 GMT
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الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
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خبير: الرسوم الجمركية ستفكك التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة
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https://sarabic.ae/20250409/الصين-تكشف-عن-آلة-حفر-عملاقة-لبناء-أطول-نفق-مائي-في-العالم-1099387660.html
الصين تكشف عن آلة حفر عملاقة لبناء أطول نفق مائي في العالم
الصين تكشف عن آلة حفر عملاقة لبناء أطول نفق مائي في العالم
سبوتنيك عربي
كشفت الصين، اليوم الأربعاء، عن آلة حفر أنفاق عملاقة طورتها بنفسها لبناء أطول نفق طريق سريع تحت الماء في العالم باستخدام تقنية حفر الأنفاق. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T16:51+0000
2025-04-09T16:51+0000
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وتُستخدم هذه الآلة لبدء أعمال الحفر في نفق هايتاي تحت نهر اليانغتسي في مقاطعة جيانجسو شرقي الصين، حيث سيكون نفق هايتاي أطول طريق تحت الماء في العالم ويبلغ طول النفق 39.07 كيلومترًا.ويبلع قطر حفرها الأقصى للآلة الجديدة، المسماة "جيانغهاي"، 16.6 مترًا، ويبلغ طولها نحو 145 مترًا، ووزنها الهائل 5000 طن.حادث غريب يثبت أن الله قد يمنح الإنسان "حياة جديدة"... فيديومشهد مرعب... بركان ينفث رماده في الفلبين.. فيديو
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الصين تكشف عن آلة حفر عملاقة لبناء أطول نفق مائي في العالم

16:51 GMT 09.04.2025
© Photo / xالصين تكشف عن آلة حفر عملاقة لبناء أطول نفق مائي في العالم
الصين تكشف عن آلة حفر عملاقة لبناء أطول نفق مائي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Photo / x
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كشفت الصين، اليوم الأربعاء، عن آلة حفر أنفاق عملاقة طورتها بنفسها لبناء أطول نفق طريق سريع تحت الماء في العالم باستخدام تقنية حفر الأنفاق.
وتُستخدم هذه الآلة لبدء أعمال الحفر في نفق هايتاي تحت نهر اليانغتسي في مقاطعة جيانجسو شرقي الصين، حيث سيكون نفق هايتاي أطول طريق تحت الماء في العالم ويبلغ طول النفق 39.07 كيلومترًا.
ويبلع قطر حفرها الأقصى للآلة الجديدة، المسماة "جيانغهاي"، 16.6 مترًا، ويبلغ طولها نحو 145 مترًا، ووزنها الهائل 5000 طن.
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