https://sarabic.ae/20250629/صدارة-أفريقية-أين-تقع-أكبر-10-مناجم-ذهب-في-العالم؟-1102188499.html

صدارة أفريقية.. أين تقع أكبر 10 مناجم ذهب في العالم؟

صدارة أفريقية.. أين تقع أكبر 10 مناجم ذهب في العالم؟

سبوتنيك عربي

يمتلك العالم نحو 192 مليون أوقية من الذهب القابل للاستخراج تتوزع في 10 مناجم حول العالم، وتمتلك إحدى الدول الأفريقية أكبرها باحتياطيات تقدر بنحو 33 مليون... 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T15:00+0000

2025-06-29T15:00+0000

2025-06-29T15:00+0000

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وتوضح قائمة بأكبر 10 مناجم ذهب في العالم، خارطة توزع المعدن الأصفر عالميا، وتوضح من يملك النصيب الأكبر من احتياطياته، حسبما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، في تقرير لها، اليوم الأحد.وتشمل القائمة مناجم تقع في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية، وتديرها شركات تعدين عالمية، وتختلف في طبيعة الحفر وعمق العمليات، لكنها تشترك جميعا في امتلاك احتياطيات ضخمة تتجاوز 192 مليون أوقية، ما يؤمن قدرتها على مواصلة الانتاج لعقود مقبلة.منجم "ساوث ديب" في جنوب أفريقياتبلغ احتياطياته المدارة نحو 32.8 مليون أوقية، وبلغ إنتاجه نحو 157 أوقية في عام 2018، مقارنة بـ281 أوقية في عام 2017.منجم "غراسبرغ" في إندونيسيايقع في مقاطعة بابوا، وتمتلك الحكومة الإندونيسية حصة في المشروع، الذي تقدر احتياطياته بنحو 30.2 مليون أوقية، وبلغ إنتاجه 2.69 مليون أوقية من الذهب في عام 2018.منجم "أوليمبيادا" في روسيايقع في سيبيريا الشرقية وتملكه شركة "بوليوس"، أكبر منتج للذهب في روسيا، وتقدر احتياطياته بنحو 26 مليون أوقية، وبلغ إنتاجه نحو 1.3 مليون أوقية عام 2018، ويعتمد على الحفر المفتوح، وتم تحويله إلى التشغيل الآلي الكامل عام 2019.منجم "ليهير" في بابوا غينيا الجديدةيقع على بعد 900 كيلومتر شمال شرق بورت مورسبي، وتقدر احتياطياته بنحو 24 مليون أوقية، وبدأ تشغيله عام 1997.منجم "نورتي أبيرتو" في تشيليمنجم "كارلين تريند" في الولايات المتحدةيقع في ولاية نيفادا ويعد جزءا من مجمع "نيفادا غولد ماينز"، وتبلغ احتياطياته نحو 12.46 مليون أوقية، وبلغ إنتاجه في عام 2018، نحو 927 ألف أوقية.منجم "بودينغتون" في أستراليايقع على بعد 130 كيلومترا جنوب شرق بيرث، وتقدر احتياطياته بنحو 12.35 مليون أوقية، وبلغ إنتاجه نحو 709 آلاف أوقية في عام 2018. بدأ تشغيله عام 1987 وتوقف عام 2001، قبل أن يُستأنف عام 2009.منجم "مبونينغ" في جنوب أفريقيايقع بالقرب من كارلتونفيل، ويعد أعمق منجم في العالم بعمق يتجاوز 4 كيلومترات، وتبلغ احتياطياته نحو 11.65 مليون أوقية، وبلغ إنتاجه نحو 265 ألف أوقية في عام 2018.منجم "بويبلو فيخو" في جمهورية الدومينيكانيقع على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غرب العاصمة سانتو دومينغو، وتبلغ احتياطياته نحو 10.92 مليون أوقية، وبدأ تشغيله عام 2012، وبلغ إنتاجه 581 ألف أوقية في عام 2018.منجم "كورتيز" في الولايات المتحدةوتعكس هذه القائمة توزيعا متنوعا لهذا المعدن النفيس بين قارات العالم، وتظهر بوضوح مدى تركز الإنتاج في مناطق محددة.ومع استمرار الطلب العالمي على الذهب، فإنه من المتوقع أن تحافظ هذه المناجم على دورها المحوري لعقود مقبلة، بحسب التقرير.

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