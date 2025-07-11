https://sarabic.ae/20250711/بينها-عربية-أفضل-10-شركات-نقل-في-أفريقيا-لعام-2025-1102580478.html

بينها عربية... أفضل 10 شركات نقل في أفريقيا لعام 2025

بينها عربية... أفضل 10 شركات نقل في أفريقيا لعام 2025

سبوتنيك عربي

شهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة ملحوظة في عددها خلال العام 2025، بنسبة 14.9% مقارنة بالعام 2024، مع وصول قيمة سوق الشحن في القارة إلى 157.21 مليار دولار... 11.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-11T07:31+0000

2025-07-11T07:31+0000

2025-07-11T07:31+0000

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وأفاد موقع "إفريكان إكسبونينت" الإلكتروني، مساء أمس الخميس، بأن قطاع النقل في أفريقيا يشهد نموًا وتطورًا ملحوظين، حيث شهدت الرحلات البرية والبحرية والسككية والجوية زيادة كبيرة في طلب المسافرين، خاصة في قطاع الرحلات الدولية.وتوقع الموقع أن يشهد سوق الشحن وشركات النقل في القارة نموًا كبيرًا، مع القيمة المضافة الكبيرة والحجم الضخم للبضائع المنقولة، خاصة نمو سوق النقل العام، مع وصول إيراداته إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار.ويرجح أنه بنهاية العام 2025، يصل حجم سوق النقل العام في أفريقيا إلى 8.95 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 5.33% بين أعوام 2025 و2030.وتوجد 10 شركات نقل في القارة الأفريقية هي الأفضل للعام 2025، وهي كالتالي:1. "إمبريال لوجيستكس"أصبحت شركة "إمبريال لوجيستكس" جزءًا من "موانئ دبي العالمية"، خاصة وأنها تعمل في 26 دولة أفريقية، ولها حضور قوي في قطاعات الرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وسلاسل التوريد الصناعية.وتدير الشركة الأساطيل والمواني، والبنية التحتية لسلسلة التبريد، كما تعتبر قوة لوجستية رائدة في أفريقيا، حيث توفر منصاتها الرقمية رؤية جديدة لشحن البضائع من الموانئ إلى المدن. كما يُتيح اندماجها مع "موانئ دبي العالمية"، توسيع نطاق الخدمات اللوجستية الأفريقية وتكاملها العالمي.2. الخطوط الجوية الإثيوبيةتعد أكبر شركة طيران في أفريقيا، حيث تعمل الخطوط الجوية الإثيوبية في أكثر من 130 وجهة دولية، بأسطول ضخم من طائرات "بوينغ" و"إيرباص"، وهي شركة رائدة في خدمات الشحن والتدريب والصيانة.تعتبر الخطوط الجوية الإثيوبية ركيزة أساسية للتجارة والسياحة في أفريقيا، كما تمثل نموذجًا يُحتذى به في ربحية شركات الطيران والتميز الحكومي، بفضل استثماراتها الضخمة في التدريب والاستدامة.3. "إيسليس" - إثيوبياتعتبر شركة "إيسليس" مركزًا لوجستيًا مملوكًا للدولة في إثيوبيا، تُدير خدمات النقل البحري والمواني الجافة والسكك الحديدية والطرق، كما تربط إثيوبيا بشبكة التجارة العالمية عبر مينائي جيبوتي وبربرة.ويُعدّ مشروع "إيسليس" بالغ الأهمية لاقتصاد الاستيراد والتصدير في إثيوبيا، وتعتبر منفذا للبلاد كونها متصلة بسلسلة التوريد العالمية، ما يجعلها العمود الفقري للخدمات اللوجستية في شرق أفريقيا.4. "السهم الذهبي" - جنوب أفريقياتعمل الشركة بأكثر من 1300 حافلة على أكثر من 1300 طريق أو خط سير، وهي شركة الحافلات الرئيسية في مدينة كيب تاون جنوبي أفريقيا.تنقل الشركة أكثر من 230 ألف راكب يوميا، وتقود مسيرة تحوّل جنوب أفريقيا إلى الحافلات الكهربائية، حيث أطلقت 20 حافلة كهربائية مع مطلع العام 2025، ومن المتوقع إضافة 100 حافلة أخرى، ما يجعلها أكبر مشغل للنقل العام الصديق للبيئة في أفريقيا.وتتماشى هذه الخطوة مع الأهداف المناخية الوطنية لجنوب أفريقيا، وتُرسي سابقة في مجال كهربة التنقل الحضري.5. "جيغ لوجيستكس" - نيجيرياشركة "جيغ لوجيستكس" هي شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والبريد السريع في نيجيريا، وتقدم خدمات التوصيل السريع، وخدمات الشحن، والخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية والشحن بين الولايات، كما تعمل في غانا والولايات المتحدة.ساعدت بنيتها التحتية مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع نطاق عملياتها، ما عزز نمو التجارة الإلكترونية في القارة الأفريقية.6. "موف"وهي شركة تكنولوجيا مالية متنقلة تُوفر السيارات للسائقين في قطاعي طلب السيارات والتوصيل في القارة الأفريقية، وتقوم بالتنسيق مع شركات مثل "أوبر" و"بولت" وشركات أخرى لتوفير السيارات والدراجات والشاحنات على أساس تقاسم الإيرادات.7. "سويفل" – مصرتقدم شركة "سويفل" المصرية خدمات حجز السيارات عبر تطبيقها للهواتف المحمولة، كما توفر بدائل نقل جماعي مجدولة وبأسعار معقولة في عدد من العواصم الأفريقية، منها القاهرة ونيروبي ومدن أفريقية أخرى.8. "جوكادا" - نيجيرياتطورت شركة "جوكادا" من كونها منصة لتوصيل الدراجات النارية، إلى أن أصبحت شركة رائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، وهي تعلم في تخدم مدينة لاغوس وما حولها.وكوّنت الشركة أسطولا ضخما من السيارات، حسب الطلب وبنية تحتية للتوصيل تدعم آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتاجر التجارة الإلكترونية.9- شركة "لوري سيستم"أحدثت الشركة ثورة في لوجستيات الشحن من خلال ربط العملاء عبر منصتها الرقمية، تعمل الشركة في كينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وغانا ونيجيريا، ما يُسهم في التخلص من الوسطاء وخفض تكاليف الشحن. وتقوم بعمليات النقل لمسافات طويلة في شرق وغرب أفريقيا.10- شركة "ترانس أفريقيا"تُمثل منصة الخدمات اللوجستية عبر القارة الأفريقية، حيث تعمل على رقمنة وتحديث الخدمات اللوجستية عبر الحدود من خلال الاستفادة من خاصية التتبع الفوري، والدعم متعدد الوسائط، وتحسين إجراءات التخليص الجمركي.

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