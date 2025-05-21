https://sarabic.ae/20250521/جنوب-أفريقيا-تنفي-الادعاءات-بمصادرة-ممتلكات-المزارعين-البيض-1100836498.html

جنوب أفريقيا تنفي الادعاءات بمصادرة ممتلكات المزارعين البيض

جنوب أفريقيا تنفي الادعاءات بمصادرة ممتلكات المزارعين البيض

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجنوب أفريقية، كريسبين فيري، يوم الأربعاء، إن بلاده لا تصادر ممتلكات المزارعين البيض. 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T21:40+0000

2025-05-21T21:40+0000

2025-05-21T22:04+0000

جنوب أفريقيا

ترامب

العالم

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موسكو –سبوتنيك. خلال لقاء مع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية الإبادة الجماعية المزعومة للمزارعين البيض في جنوب إفريقيا.وعرض ترامب مقاطع فيديو تُظهر دليلاً على الإبادة المزعومة، وهو ما دعى الزعيم الجنوب أفريقي للقول إنه "لم يرَ ذلك من قبل، مؤكدًا أنه لا توجد سياسة حكومية تنتهك حقوق المزارعين البيض في جنوب أفريقيا".في يناير، وقّع رامافوسا قانونًا يسمح بمصادرة الأراضي بدون تعويض في ظروف معينة.في أوائل فبراير، قال ترامب إن جنوب إفريقيا "تعامل فئات معينة من الناس بطريقة سيئة للغاية"، وتعهد بقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب إفريقيا حتى يتم الانتهاء من التحقيق في القضية.لاحقًا، قال ترامب إن الولايات المتحدة أوقفت كل التمويل لجنوب إفريقيا بسبب سياساتها "الرهيبة" تجاه المزارعين، وفتحت مسارًا سريعًا لمنح الجنسية للمزارعين الجنوب إفريقيين وعائلاتهم.

https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يؤكد-قطع-كل-المساعدات-عن-جنوب-إفريقيا-حتى-إشعار-آخر-1097615441.html

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