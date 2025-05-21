جنوب أفريقيا تنفي الادعاءات بمصادرة ممتلكات المزارعين البيض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
10:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
مع عودة الحوار بين أقوى قوتين عسكريتين في العالم.. هل نحن أمام خارطة طريق بمسار ثابت؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:37 GMT
23 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تغير موقفها وسوريا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250521/جنوب-أفريقيا-تنفي-الادعاءات-بمصادرة-ممتلكات-المزارعين-البيض-1100836498.html
جنوب أفريقيا تنفي الادعاءات بمصادرة ممتلكات المزارعين البيض
جنوب أفريقيا تنفي الادعاءات بمصادرة ممتلكات المزارعين البيض
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجنوب أفريقية، كريسبين فيري، يوم الأربعاء، إن بلاده لا تصادر ممتلكات المزارعين البيض. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T21:40+0000
2025-05-21T22:04+0000
جنوب أفريقيا
ترامب
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104526/52/1045265221_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_1e83aa28f23a725135321d2d92c860b5.jpg
موسكو –سبوتنيك. خلال لقاء مع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية الإبادة الجماعية المزعومة للمزارعين البيض في جنوب إفريقيا.وعرض ترامب مقاطع فيديو تُظهر دليلاً على الإبادة المزعومة، وهو ما دعى الزعيم الجنوب أفريقي للقول إنه "لم يرَ ذلك من قبل، مؤكدًا أنه لا توجد سياسة حكومية تنتهك حقوق المزارعين البيض في جنوب أفريقيا".في يناير، وقّع رامافوسا قانونًا يسمح بمصادرة الأراضي بدون تعويض في ظروف معينة.في أوائل فبراير، قال ترامب إن جنوب إفريقيا "تعامل فئات معينة من الناس بطريقة سيئة للغاية"، وتعهد بقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب إفريقيا حتى يتم الانتهاء من التحقيق في القضية.لاحقًا، قال ترامب إن الولايات المتحدة أوقفت كل التمويل لجنوب إفريقيا بسبب سياساتها "الرهيبة" تجاه المزارعين، وفتحت مسارًا سريعًا لمنح الجنسية للمزارعين الجنوب إفريقيين وعائلاتهم.
https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يؤكد-قطع-كل-المساعدات-عن-جنوب-إفريقيا-حتى-إشعار-آخر-1097615441.html
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104526/52/1045265221_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e9fba9e76423c9d33a76fe887c920cf5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جنوب أفريقيا, ترامب, العالم
جنوب أفريقيا, ترامب, العالم

جنوب أفريقيا تنفي الادعاءات بمصادرة ممتلكات المزارعين البيض

21:40 GMT 21.05.2025 (تم التحديث: 22:04 GMT 21.05.2025)
© AP Photo / Sumaya Hishamرئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Sumaya Hisham
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجنوب أفريقية، كريسبين فيري، يوم الأربعاء، إن بلاده لا تصادر ممتلكات المزارعين البيض.
موسكو –سبوتنيك. خلال لقاء مع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية الإبادة الجماعية المزعومة للمزارعين البيض في جنوب إفريقيا.
وعرض ترامب مقاطع فيديو تُظهر دليلاً على الإبادة المزعومة، وهو ما دعى الزعيم الجنوب أفريقي للقول إنه "لم يرَ ذلك من قبل، مؤكدًا أنه لا توجد سياسة حكومية تنتهك حقوق المزارعين البيض في جنوب أفريقيا".
كتب فيري على منصة إكس: "لا توجد مصادرة للأراضي في جنوب إفريقيا"، معلقًا على لقطات اللقاء بين رامافوسا وترامب في البيت الأبيض.
في يناير، وقّع رامافوسا قانونًا يسمح بمصادرة الأراضي بدون تعويض في ظروف معينة.
في أوائل فبراير، قال ترامب إن جنوب إفريقيا "تعامل فئات معينة من الناس بطريقة سيئة للغاية"، وتعهد بقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب إفريقيا حتى يتم الانتهاء من التحقيق في القضية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
ترامب يؤكد قطع كل المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر
9 فبراير, 15:36 GMT
لاحقًا، قال ترامب إن الولايات المتحدة أوقفت كل التمويل لجنوب إفريقيا بسبب سياساتها "الرهيبة" تجاه المزارعين، وفتحت مسارًا سريعًا لمنح الجنسية للمزارعين الجنوب إفريقيين وعائلاتهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала