https://sarabic.ae/20250521/جنوب-أفريقيا-تنفي-الادعاءات-بمصادرة-ممتلكات-المزارعين-البيض-1100836498.html
جنوب أفريقيا تنفي الادعاءات بمصادرة ممتلكات المزارعين البيض
جنوب أفريقيا تنفي الادعاءات بمصادرة ممتلكات المزارعين البيض
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجنوب أفريقية، كريسبين فيري، يوم الأربعاء، إن بلاده لا تصادر ممتلكات المزارعين البيض. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T21:40+0000
2025-05-21T21:40+0000
2025-05-21T22:04+0000
جنوب أفريقيا
ترامب
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موسكو –سبوتنيك. خلال لقاء مع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية الإبادة الجماعية المزعومة للمزارعين البيض في جنوب إفريقيا.وعرض ترامب مقاطع فيديو تُظهر دليلاً على الإبادة المزعومة، وهو ما دعى الزعيم الجنوب أفريقي للقول إنه "لم يرَ ذلك من قبل، مؤكدًا أنه لا توجد سياسة حكومية تنتهك حقوق المزارعين البيض في جنوب أفريقيا".في يناير، وقّع رامافوسا قانونًا يسمح بمصادرة الأراضي بدون تعويض في ظروف معينة.في أوائل فبراير، قال ترامب إن جنوب إفريقيا "تعامل فئات معينة من الناس بطريقة سيئة للغاية"، وتعهد بقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب إفريقيا حتى يتم الانتهاء من التحقيق في القضية.لاحقًا، قال ترامب إن الولايات المتحدة أوقفت كل التمويل لجنوب إفريقيا بسبب سياساتها "الرهيبة" تجاه المزارعين، وفتحت مسارًا سريعًا لمنح الجنسية للمزارعين الجنوب إفريقيين وعائلاتهم.
https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يؤكد-قطع-كل-المساعدات-عن-جنوب-إفريقيا-حتى-إشعار-آخر-1097615441.html
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جنوب أفريقيا, ترامب, العالم
جنوب أفريقيا, ترامب, العالم
جنوب أفريقيا تنفي الادعاءات بمصادرة ممتلكات المزارعين البيض
21:40 GMT 21.05.2025 (تم التحديث: 22:04 GMT 21.05.2025)
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجنوب أفريقية، كريسبين فيري، يوم الأربعاء، إن بلاده لا تصادر ممتلكات المزارعين البيض.
موسكو –سبوتنيك. خلال لقاء مع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية الإبادة الجماعية المزعومة للمزارعين البيض في جنوب إفريقيا.
وعرض ترامب مقاطع فيديو تُظهر دليلاً على الإبادة المزعومة، وهو ما دعى الزعيم الجنوب أفريقي للقول إنه "لم يرَ ذلك من قبل، مؤكدًا أنه لا توجد سياسة حكومية تنتهك حقوق المزارعين البيض في جنوب أفريقيا".
كتب فيري على منصة إكس: "لا توجد مصادرة للأراضي في جنوب إفريقيا"، معلقًا على لقطات اللقاء بين رامافوسا وترامب في البيت الأبيض.
في يناير، وقّع رامافوسا قانونًا يسمح بمصادرة الأراضي بدون تعويض في ظروف معينة
.
في أوائل فبراير، قال ترامب إن جنوب إفريقيا "تعامل فئات معينة من الناس بطريقة سيئة للغاية"، وتعهد بقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب إفريقيا حتى يتم الانتهاء من التحقيق في القضية.
لاحقًا، قال ترامب إن الولايات المتحدة أوقفت كل التمويل لجنوب إفريقيا بسبب سياساتها "الرهيبة" تجاه المزارعين، وفتحت مسارًا سريعًا لمنح الجنسية للمزارعين الجنوب إفريقيين وعائلاتهم.