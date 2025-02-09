https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يؤكد-قطع-كل-المساعدات-عن-جنوب-إفريقيا-حتى-إشعار-آخر-1097615441.html
ترامب يؤكد قطع كل المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر
ترامب يؤكد قطع كل المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه سيقطع جميع المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T15:36+0000
2025-02-09T15:36+0000
2025-02-09T15:36+0000
جنوب أفريقيا
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097443179_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c4584a262dff3656f1313969b557543.jpg
وذكر ترامب، أن "جنوب إفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل فئات معينة من الناس معاملة سيئة للغاية"، مضيفًا: "هناك انتهاك جسيم لحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، ولن تتسامح الولايات المتحدة مع ذلك".وأعلن البيت الأبيض، السبت الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع عقوبات على جنوب إفريقيا، بسبب مشروع قانون "مصادرة الأراضي الزراعية".وقال ترامب، إن "هناك سياسات حكومية لا حصر لها في جنوب إفريقيا، تهدف إلى تفكيك تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا اتهمت إسرائيل بدلًا من حماس بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، واتخذت مواقف عدوانية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها.من جانبها، وصفت حكومة جنوب إفريقيا، القرار الرئاسي الأمريكي بأنه "حملة تضليل ودعاية" ضد الأمة الجنوب إفريقية، قائلة: "إنه لمن دواعي القلق الكبيرة أن الفرضية الأساسية لهذا الأمر تفتقر إلى الدقة الفعلية، ولا تقر بالتاريخ العميق في جنوب إفريقيا".
https://sarabic.ae/20250131/ترامب-يهدد-دول-بريكس-بالرسوم-الجمركية-إذا-ابتعدت-عن-الدولار-1097329891.html
جنوب أفريقيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097443179_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d56c4ccf4b78cd207a7e9fc8a51ed2c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جنوب أفريقيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
جنوب أفريقيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
ترامب يؤكد قطع كل المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه سيقطع جميع المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر.
وذكر ترامب
، أن "جنوب إفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل فئات معينة من الناس معاملة سيئة للغاية"، مضيفًا: "هناك انتهاك جسيم لحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، ولن تتسامح الولايات المتحدة مع ذلك".
وأعلن البيت الأبيض، السبت الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع عقوبات على جنوب إفريقيا، بسبب مشروع قانون "مصادرة الأراضي الزراعية".
وقال ترامب، إن "هناك سياسات حكومية لا حصر لها في جنوب إفريقيا، تهدف إلى تفكيك تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا اتهمت إسرائيل بدلًا من حماس بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية
، واتخذت مواقف عدوانية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها.
من جانبها، وصفت حكومة جنوب إفريقيا، القرار الرئاسي الأمريكي بأنه "حملة تضليل ودعاية" ضد الأمة الجنوب إفريقية، قائلة: "إنه لمن دواعي القلق الكبيرة أن الفرضية الأساسية لهذا الأمر تفتقر إلى الدقة الفعلية، ولا تقر بالتاريخ العميق في جنوب إفريقيا".