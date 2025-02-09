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ترامب يؤكد قطع كل المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر
ترامب يؤكد قطع كل المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه سيقطع جميع المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T15:36+0000
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جنوب أفريقيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكر ترامب، أن "جنوب إفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل فئات معينة من الناس معاملة سيئة للغاية"، مضيفًا: "هناك انتهاك جسيم لحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، ولن تتسامح الولايات المتحدة مع ذلك".وأعلن البيت الأبيض، السبت الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع عقوبات على جنوب إفريقيا، بسبب مشروع قانون "مصادرة الأراضي الزراعية".وقال ترامب، إن "هناك سياسات حكومية لا حصر لها في جنوب إفريقيا، تهدف إلى تفكيك تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا اتهمت إسرائيل بدلًا من حماس بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، واتخذت مواقف عدوانية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها.من جانبها، وصفت حكومة جنوب إفريقيا، القرار الرئاسي الأمريكي بأنه "حملة تضليل ودعاية" ضد الأمة الجنوب إفريقية، قائلة: "إنه لمن دواعي القلق الكبيرة أن الفرضية الأساسية لهذا الأمر تفتقر إلى الدقة الفعلية، ولا تقر بالتاريخ العميق في جنوب إفريقيا".
https://sarabic.ae/20250131/ترامب-يهدد-دول-بريكس-بالرسوم-الجمركية-إذا-ابتعدت-عن-الدولار-1097329891.html
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جنوب أفريقيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
جنوب أفريقيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب يؤكد قطع كل المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر

15:36 GMT 09.02.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه سيقطع جميع المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر.
وذكر ترامب، أن "جنوب إفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل فئات معينة من الناس معاملة سيئة للغاية"، مضيفًا: "هناك انتهاك جسيم لحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، ولن تتسامح الولايات المتحدة مع ذلك".
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ترامب يهدد دول "بريكس" بالرسوم الجمركية إذا "ابتعدت عن الدولار"
31 يناير, 01:53 GMT
وأعلن البيت الأبيض، السبت الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع عقوبات على جنوب إفريقيا، بسبب مشروع قانون "مصادرة الأراضي الزراعية".
وقال ترامب، إن "هناك سياسات حكومية لا حصر لها في جنوب إفريقيا، تهدف إلى تفكيك تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا اتهمت إسرائيل بدلًا من حماس بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، واتخذت مواقف عدوانية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها.
من جانبها، وصفت حكومة جنوب إفريقيا، القرار الرئاسي الأمريكي بأنه "حملة تضليل ودعاية" ضد الأمة الجنوب إفريقية، قائلة: "إنه لمن دواعي القلق الكبيرة أن الفرضية الأساسية لهذا الأمر تفتقر إلى الدقة الفعلية، ولا تقر بالتاريخ العميق في جنوب إفريقيا".
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