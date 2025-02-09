https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يؤكد-قطع-كل-المساعدات-عن-جنوب-إفريقيا-حتى-إشعار-آخر-1097615441.html

ترامب يؤكد قطع كل المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر

ترامب يؤكد قطع كل المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه سيقطع جميع المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T15:36+0000

2025-02-09T15:36+0000

2025-02-09T15:36+0000

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وذكر ترامب، أن "جنوب إفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل فئات معينة من الناس معاملة سيئة للغاية"، مضيفًا: "هناك انتهاك جسيم لحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، ولن تتسامح الولايات المتحدة مع ذلك".وأعلن البيت الأبيض، السبت الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع عقوبات على جنوب إفريقيا، بسبب مشروع قانون "مصادرة الأراضي الزراعية".وقال ترامب، إن "هناك سياسات حكومية لا حصر لها في جنوب إفريقيا، تهدف إلى تفكيك تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا اتهمت إسرائيل بدلًا من حماس بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، واتخذت مواقف عدوانية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها.من جانبها، وصفت حكومة جنوب إفريقيا، القرار الرئاسي الأمريكي بأنه "حملة تضليل ودعاية" ضد الأمة الجنوب إفريقية، قائلة: "إنه لمن دواعي القلق الكبيرة أن الفرضية الأساسية لهذا الأمر تفتقر إلى الدقة الفعلية، ولا تقر بالتاريخ العميق في جنوب إفريقيا".

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