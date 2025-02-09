https://sarabic.ae/20250209/في-3-أسابيع-فقط-ترامب-يحطم-الرقم-القياسي-في-عدد-الأوامر-التنفيذية-1097613722.html
في 3 أسابيع فقط... ترامب يحطم الرقم القياسي في عدد الأوامر التنفيذية
في 3 أسابيع فقط... ترامب يحطم الرقم القياسي في عدد الأوامر التنفيذية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية، أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من توليه منصبه، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل بتحديث الرقم القياسي لعدد المراسيم المعتمدة... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T14:11+0000
2025-02-09T14:11+0000
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وأضافت الوسيلة الإعلامية، أنه في أول 100 يوم من الولاية الرئاسية، وقع ترامب على العديد من المراسيم التشريعية.وتعتقد القناة أن عدد واتساع أوامر ترامب التنفيذية "كانت تاريخية وربما غير قانونية" ، مشيرة إلى الدعم التشريعي اللازم لها.
https://sarabic.ae/20250209/إدارة-ترامب-تقرر-سحب-الأبحاث-العلمية-التي-تتضمن-مصطلحات-معينة-1097612708.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
في 3 أسابيع فقط... ترامب يحطم الرقم القياسي في عدد الأوامر التنفيذية
ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية، أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من توليه منصبه، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل بتحديث الرقم القياسي لعدد المراسيم المعتمدة وإلغاء مراسيم الإدارات السابقة.
وأضافت الوسيلة الإعلامية، أنه في أول 100 يوم من الولاية الرئاسية، وقع ترامب على العديد من المراسيم التشريعية.
وقالت قناة "آ بي سي" الأمريكية في بيان: "منذ تنصيبه في 20 يناير، وقع ترامب على عدد قياسي من الأوامر التنفيذية التي بدأت بالفعل في إعادة تشكيل الأولويات الأمريكية في الداخل والخارج".
وأشارت الوسيلة الإعلامية إلى أن "هذا العدد من الأوامر التنفيذية، غير المسبوق في عصر السياسة الحديث، هو جزء من مجموعة أوسع من الإجراءات الشاملة التي تهدف إلى تفكيك المؤسسات القائمة بسرعة".
وتعتقد القناة أن عدد واتساع أوامر ترامب التنفيذية "كانت تاريخية وربما غير قانونية" ، مشيرة إلى الدعم التشريعي اللازم لها.