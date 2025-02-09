https://sarabic.ae/20250209/في-3-أسابيع-فقط-ترامب-يحطم-الرقم-القياسي-في-عدد-الأوامر-التنفيذية-1097613722.html

في 3 أسابيع فقط... ترامب يحطم الرقم القياسي في عدد الأوامر التنفيذية

في 3 أسابيع فقط... ترامب يحطم الرقم القياسي في عدد الأوامر التنفيذية

سبوتنيك عربي

ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية، أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من توليه منصبه، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل بتحديث الرقم القياسي لعدد المراسيم المعتمدة... 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T14:11+0000

2025-02-09T14:11+0000

2025-02-09T14:11+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضافت الوسيلة الإعلامية، أنه في أول 100 يوم من الولاية الرئاسية، وقع ترامب على العديد من المراسيم التشريعية.وتعتقد القناة أن عدد واتساع أوامر ترامب التنفيذية "كانت تاريخية وربما غير قانونية" ، مشيرة إلى الدعم التشريعي اللازم لها.

https://sarabic.ae/20250209/إدارة-ترامب-تقرر-سحب-الأبحاث-العلمية-التي-تتضمن-مصطلحات-معينة-1097612708.html

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