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https://sarabic.ae/20250209/إدارة-ترامب-تقرر-سحب-الأبحاث-العلمية-التي-تتضمن-مصطلحات-معينة-1097612708.html
إدارة ترامب تقرر سحب الأبحاث العلمية التي تتضمن مصطلحات معينة
إدارة ترامب تقرر سحب الأبحاث العلمية التي تتضمن مصطلحات معينة
سبوتنيك عربي
أجبرت إدارة ترامب المؤسسات العلمية الأمريكية على سحب الأبحاث التي تتضمن مصطلحات تتعلق بالشمولية، والتنوع الجنسي، والإعاقة. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T13:30+0000
2025-02-09T13:30+0000
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جاء ذلك عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية التي وجهتها الإدارة الأمريكية إلى الوكالات العلمية الرئيسية في البلاد، مما اضطر مراكز التميز البحثية إلى تعليق عملياتها الطبيعية والتركيز على مهام مثل مراجعة التمويلات المعتمدة مسبقًا، وسحب الأوراق العلمية قيد النشر، حسبما ذكرت مجلة "فوكاس" الإيطالية.الرقابة على العلومبعد قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، وحظر أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف أي جهود تهدف إلى جعل العلوم أكثر شمولية فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي والإعاقة، حيث تم إلزام العلماء الذين يتلقون تمويلًا حكوميًا بحذف أي مصطلحات تشير إلى ما يصفه الحزب الجمهوري بـ"أيديولوجية النوع الاجتماعي".تماشيًا مع رغبة الرئيس ترامب في الاعتراف بجنسين فقط (ذكر وأنثى)، طلبت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) سحب جميع الأوراق العلمية قيد المراجعة أو المعتمدة ولكن لم تُنشر بعد، وذلك لإزالة مصطلحات مثل "النوع الاجتماعي"، "المتحولون جنسيًا"، "الحوامل"، "مجتمع الميم"، و"غير الثنائي"، باعتبار هذه المصطلحات "محظورة".إلغاء الحقوقوأوضح موقع "ناتشر"، أن هذه المصطلحات تعتبر أساسية في الأبحاث المتعلقة بالصحة العامة، وإن حذفها يعني عدم القدرة على تقديم معلومات ديموغرافية أساسية مثل الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي، مما قد يُبطل دراسات كاملة ويخلق مشاكل أخلاقية كبيرة.وأثارت هذه الأوامر التنفيذية تساؤلات حول شرعيتها، حيث يبدو أنها تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير، بالإضافة إلى قانون صادر عن الكونغرس يلزم بتحقيق الإنصاف في البحث العلمي.تأتي هذه الخطوة بعد إزالة صفحات وقواعد بيانات مهمة من مواقع CDC، بما في ذلك تلك المتعلقة باللقاحات، والتنوع العرقي، وموانع الحمل، والأمراض المنقولة جنسيًا، كما بدأت مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية مراجعة التمويلات البحثية لضمان توافقها مع الأوامر التنفيذية لترامب، مما قد يؤدي إلى حذف مصطلحات مثل "النساء"، "الإرث الثقافي"، و"مجتمع الميم".وتهدد تلك الإجراءات مصداقية المؤسسات البحثية الأمريكية وقد تدفع بأفضل العقول العلمية الأمريكية إلى الهجرة، في الوقت الحالي، تمت إزالة صفحات من موقع ناسا تتعلق بسياسات تسهيل العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تعليق البرامج التي تربط طلاب الجامعات بالعلماء في المهمات البحثية.
https://sarabic.ae/20250207/صحيفة-أمريكية-وكالة-يو-إس-أيد-تحاول-مكافحة-نجاحات-الإعلام-الروسي-1097575447.html
https://sarabic.ae/20250208/ظن-الميكروفون-مغلقا-تسريب-يكشف-مفاجأة-صادمة-عن-نوايا-ترامب-1097581158.html
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علوم, الأخبار, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
علوم, الأخبار, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

إدارة ترامب تقرر سحب الأبحاث العلمية التي تتضمن مصطلحات معينة

13:30 GMT 09.02.2025
© AP Photo / Matt Rourkeالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
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أجبرت إدارة ترامب المؤسسات العلمية الأمريكية على سحب الأبحاث التي تتضمن مصطلحات تتعلق بالشمولية، والتنوع الجنسي، والإعاقة.
جاء ذلك عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية التي وجهتها الإدارة الأمريكية إلى الوكالات العلمية الرئيسية في البلاد، مما اضطر مراكز التميز البحثية إلى تعليق عملياتها الطبيعية والتركيز على مهام مثل مراجعة التمويلات المعتمدة مسبقًا، وسحب الأوراق العلمية قيد النشر، حسبما ذكرت مجلة "فوكاس" الإيطالية.

الرقابة على العلوم

بعد قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، وحظر أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف أي جهود تهدف إلى جعل العلوم أكثر شمولية فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي والإعاقة، حيث تم إلزام العلماء الذين يتلقون تمويلًا حكوميًا بحذف أي مصطلحات تشير إلى ما يصفه الحزب الجمهوري بـ"أيديولوجية النوع الاجتماعي".
جناح وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
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تماشيًا مع رغبة الرئيس ترامب في الاعتراف بجنسين فقط (ذكر وأنثى)، طلبت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) سحب جميع الأوراق العلمية قيد المراجعة أو المعتمدة ولكن لم تُنشر بعد، وذلك لإزالة مصطلحات مثل "النوع الاجتماعي"، "المتحولون جنسيًا"، "الحوامل"، "مجتمع الميم"، و"غير الثنائي"، باعتبار هذه المصطلحات "محظورة".

إلغاء الحقوق

وأوضح موقع "ناتشر"، أن هذه المصطلحات تعتبر أساسية في الأبحاث المتعلقة بالصحة العامة، وإن حذفها يعني عدم القدرة على تقديم معلومات ديموغرافية أساسية مثل الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي، مما قد يُبطل دراسات كاملة ويخلق مشاكل أخلاقية كبيرة.
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وأثارت هذه الأوامر التنفيذية تساؤلات حول شرعيتها، حيث يبدو أنها تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير، بالإضافة إلى قانون صادر عن الكونغرس يلزم بتحقيق الإنصاف في البحث العلمي.
تأتي هذه الخطوة بعد إزالة صفحات وقواعد بيانات مهمة من مواقع CDC، بما في ذلك تلك المتعلقة باللقاحات، والتنوع العرقي، وموانع الحمل، والأمراض المنقولة جنسيًا، كما بدأت مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية مراجعة التمويلات البحثية لضمان توافقها مع الأوامر التنفيذية لترامب، مما قد يؤدي إلى حذف مصطلحات مثل "النساء"، "الإرث الثقافي"، و"مجتمع الميم".
وتهدد تلك الإجراءات مصداقية المؤسسات البحثية الأمريكية وقد تدفع بأفضل العقول العلمية الأمريكية إلى الهجرة، في الوقت الحالي، تمت إزالة صفحات من موقع ناسا تتعلق بسياسات تسهيل العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تعليق البرامج التي تربط طلاب الجامعات بالعلماء في المهمات البحثية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMT
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