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خبراء يوضحون آثار قرار وقف عمل "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" على الجمعيات المغربية
خبراء يوضحون آثار قرار وقف عمل "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" على الجمعيات المغربية
سبوتنيك عربي
انعكاسات مرتقبة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص إعادة النظر في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن بين الدول التي تتأثر بشكل كبير بوقف عمل... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T18:03+0000
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ويرى خبراء أن شرائح واسعة ستتأثر، غير أن الخطوة قد تمنح المغرب فرصة لإعادة النظر في آلية الشراكة مع الدول الأخرى، وكذلك العمل على تنويع الشراكات وعدم اقتصارها على جهة واحدة بنسب كبيرة.من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن "العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، تعود إلى أكثر من 68 سنة، إذ يعد الدعم الأمريكي من أهم التمويلات الخارجية، التي تستفيد منه العديد من الجمعيات المغربية والحكومات المتتالية".تأثر مشروعات كبرىوأضاف سعيد، في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه "من بين البرامج المهمة، التي تعرف زخما في التعاون مع المملكة المغربية، الاتفاق الأخير مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، الرامي إلى الاستخدام الفعال للأسمدة بدول أفريقيا جنوب الصحراء، والذي تميز بتمويل مشترك، حيث التزم الطرف المغربي بدعم يصل إلى 30 مليون دولار، بينما الوكالة الأمريكية ستقدم دعما بقيمة 40 مليون دولار".ووفقا للخبير المغربي، فإن "البرنامج الثاني مرتبط بدعم التعليم، الذي انطلق سنة2021، بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون دولار لتمويل برنامج تعزيز قدرة وزارة التربية الوطنية على تنفيذ مناهج دراسية جديدة".ويوضح الخبير الاقتصادي المغربي أن "حجم التعاون يوضح مدى تأثير قرار إدارة ترامب، بإنهاء العمل بهذه البرامج، ابتداء من الجمعة 7 فبراير (شباط) 2025".ولفت إلى أنه "رغم التأثير، لكن القرار سيسمح للمملكة المغربية بتجاوز هذه الأزمة بإعادة النظر في الدعم القادم من الخارج عموما أو على الأقل تنويعه".ويرى أنه "من الضروري الاعتماد على العقول المغربية لتحقيق تنمية حقيقية، تتماشى مع الحاجيات الحقيقية للمغرب".وأشار إلى أن "عديد القطاعات تأثرت سلبا بالمساعدات الخارجية بما فيها الفلاحة والتعليم، إذ أنه رغم التمويلات الهائلة، التي استفادت منها الدولة المغربية، إلا أن القطاعين يعانيان من مشاكل بنيوية مرتبطة بعدم اتخاذ القرار السيادي الحر، للإجابة عن أي نموذج يصلح لمغرب اليوم والمستقبل".تأثر جمعيات المجتمع المدنيوختم سعيد، بقوله إن "جمعيات المجتمع المدني قد تعلق أنشطتها في مجالات متعددة، إلا أن الفرصة مواتية للدولة المغربية لإعادة تصورها للتعاون الدولي الذي يكرّس التبعية، وعدم تجانس البرامج الموجهة إلى شريحة واسعة من المواطنين المغاربة".فيما قال الأكاديمي المغربي علي السرحاني، إن "هناك انعكاسات قد تظهر على المدى الطويل".ولفت إلى أن "القرار الذي اتخذه ترامب معني بالجانب الأمريكي، لكن الأمر يحتاج لنحو 3 أشهر للتأكد من حجم التأثير".ووفقا لصحيفة "هسبريس"، فإن "بعض هذه الجمعيات المغربية والمنظمات غير الحكومية سارعت إلى إخبار المستفيدين من خدماتها بكونها ستلجأ إلى توقيف تنفيذ البرامج، التي كانت تشتغل عليها بتمويل من الوكالة لسنوات".وفي وقت سابق، قررت إدارة ترامب إغلاق أبواب الوكالة أمام العاملين في مقرها الرئيسي وسط واشنطن العاصمة، ما دفع مئات الديمقراطيين للاحتجاج أمام المبنى.
https://sarabic.ae/20250207/الكرملين-موسكو-وواشنطن-لا-تجريان-مناقشات-حول-لقاء-بوتين-وترامب--1097551770.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, القرار الأمريكي بشرعنة المستوطنات, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, وزارة الخزانة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم, موقف المغرب, الرباط, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, القرار الأمريكي بشرعنة المستوطنات, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, وزارة الخزانة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم, موقف المغرب, الرباط, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم

خبراء يوضحون آثار قرار وقف عمل "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" على الجمعيات المغربية

18:03 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 18:18 GMT 07.02.2025)
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaعلم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يرفرف إلى جانب العلم الأمريكي
علم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يرفرف إلى جانب العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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انعكاسات مرتقبة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص إعادة النظر في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن بين الدول التي تتأثر بشكل كبير بوقف عمل الوكالة، المعروفة اختصارا بـ"يو إس أيّد"، يأتي المغرب، الذي تتعاون فيه الكثير من الجمعيات مع الوكالة، إذ ستتأثر مشروعات مهمة في البلاد.
ويرى خبراء أن شرائح واسعة ستتأثر، غير أن الخطوة قد تمنح المغرب فرصة لإعادة النظر في آلية الشراكة مع الدول الأخرى، وكذلك العمل على تنويع الشراكات وعدم اقتصارها على جهة واحدة بنسب كبيرة.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن "العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، تعود إلى أكثر من 68 سنة، إذ يعد الدعم الأمريكي من أهم التمويلات الخارجية، التي تستفيد منه العديد من الجمعيات المغربية والحكومات المتتالية".
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تأثر مشروعات كبرى

وأضاف سعيد، في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه "من بين البرامج المهمة، التي تعرف زخما في التعاون مع المملكة المغربية، الاتفاق الأخير مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، الرامي إلى الاستخدام الفعال للأسمدة بدول أفريقيا جنوب الصحراء، والذي تميز بتمويل مشترك، حيث التزم الطرف المغربي بدعم يصل إلى 30 مليون دولار، بينما الوكالة الأمريكية ستقدم دعما بقيمة 40 مليون دولار".
ووفقا للخبير المغربي، فإن "البرنامج الثاني مرتبط بدعم التعليم، الذي انطلق سنة2021، بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون دولار لتمويل برنامج تعزيز قدرة وزارة التربية الوطنية على تنفيذ مناهج دراسية جديدة".

وفي أبريل/ نيسان 2024، وقّع اتفاق قدره 8 ملايين دولار لدعم المتضررين من زلزال "الحوز"، في مجالات التعليم والصحة والصرف الصحي.

ويوضح الخبير الاقتصادي المغربي أن "حجم التعاون يوضح مدى تأثير قرار إدارة ترامب، بإنهاء العمل بهذه البرامج، ابتداء من الجمعة 7 فبراير (شباط) 2025".
ولفت إلى أنه "رغم التأثير، لكن القرار سيسمح للمملكة المغربية بتجاوز هذه الأزمة بإعادة النظر في الدعم القادم من الخارج عموما أو على الأقل تنويعه".
ويرى أنه "من الضروري الاعتماد على العقول المغربية لتحقيق تنمية حقيقية، تتماشى مع الحاجيات الحقيقية للمغرب".
وأشار إلى أن "عديد القطاعات تأثرت سلبا بالمساعدات الخارجية بما فيها الفلاحة والتعليم، إذ أنه رغم التمويلات الهائلة، التي استفادت منها الدولة المغربية، إلا أن القطاعين يعانيان من مشاكل بنيوية مرتبطة بعدم اتخاذ القرار السيادي الحر، للإجابة عن أي نموذج يصلح لمغرب اليوم والمستقبل".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
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15:12 GMT

تأثر جمعيات المجتمع المدني

وختم سعيد، بقوله إن "جمعيات المجتمع المدني قد تعلق أنشطتها في مجالات متعددة، إلا أن الفرصة مواتية للدولة المغربية لإعادة تصورها للتعاون الدولي الذي يكرّس التبعية، وعدم تجانس البرامج الموجهة إلى شريحة واسعة من المواطنين المغاربة".
فيما قال الأكاديمي المغربي علي السرحاني، إن "هناك انعكاسات قد تظهر على المدى الطويل".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك "، أن "هناك العديد من المشروعات التي تستفيد من الوكالة الأمريكية، غير أن الأمر لا يقتصر على الدعم الأمربكي، إذ تتعدد الوكالات العاملة في المغرب".

ولفت إلى أن "القرار الذي اتخذه ترامب معني بالجانب الأمريكي، لكن الأمر يحتاج لنحو 3 أشهر للتأكد من حجم التأثير".
ووفقا لصحيفة "هسبريس"، فإن "بعض هذه الجمعيات المغربية والمنظمات غير الحكومية سارعت إلى إخبار المستفيدين من خدماتها بكونها ستلجأ إلى توقيف تنفيذ البرامج، التي كانت تشتغل عليها بتمويل من الوكالة لسنوات".
وفي وقت سابق، قررت إدارة ترامب إغلاق أبواب الوكالة أمام العاملين في مقرها الرئيسي وسط واشنطن العاصمة، ما دفع مئات الديمقراطيين للاحتجاج أمام المبنى.
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