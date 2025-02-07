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https://sarabic.ae/20250207/صحيفة-أمريكية-وكالة-يو-إس-أيد-تحاول-مكافحة-نجاحات-الإعلام-الروسي-1097575447.html
صحيفة أمريكية: وكالة "يو إس أيد" تحاول مكافحة نجاحات الإعلام الروسي
صحيفة أمريكية: وكالة "يو إس أيد" تحاول مكافحة نجاحات الإعلام الروسي
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة أمريكية، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس أيّد)، في إطار عدد من المشاريع التي تمولها، حاولت مكافحة نجاحات وسائل الإعلام الروسية، بما في... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T20:02+0000
2025-02-07T20:06+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في المنشور، أن بعض المشاريع الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ركزت على مواجهة الإعلام الروسي، الذي ينتشر على شبكات التواصل الاجتماعي على الرغم من العقوبات الغربية... بما في ذلك ضد "ريا نوفوستي" و"آر تي".وتؤكد الصحيفة أيضًا أن العديد من وسائل الإعلام التي تسمي نفسها "مستقلة" في بلدان مختلفة، بدأت في تسريح موظفين لديها والتفكير في إمكانية مواصلة العمل في المستقبل، على خلفية توقف المدفوعات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وقال ماسك، يوم الاثنين الماضي، إن ترامب وافق على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
https://sarabic.ae/20250207/خبراء-يوضحون-آثار-قرار-وقف-عمل-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-على-الجمعيات-المغربية-1097573427.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة أمريكية: وكالة "يو إس أيد" تحاول مكافحة نجاحات الإعلام الروسي

20:02 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 20:06 GMT 07.02.2025)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورجناح وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار)
جناح وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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كتبت صحيفة أمريكية، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس أيّد)، في إطار عدد من المشاريع التي تمولها، حاولت مكافحة نجاحات وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك "ريا نوفوستي" و"آر تي".
وجاء في المنشور، أن بعض المشاريع الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ركزت على مواجهة الإعلام الروسي، الذي ينتشر على شبكات التواصل الاجتماعي على الرغم من العقوبات الغربية... بما في ذلك ضد "ريا نوفوستي" و"آر تي".

بالإضافة إلى ذلك، يشير المنشور إلى أن "مجموعة من الروس في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين يخضعون للتدريب بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، يخشون الطرد وإنهاء دفع المنح الدراسية وسط مشاكل في عمل الوكالة الأمريكية.

علم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يرفرف إلى جانب العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
خبراء يوضحون آثار قرار وقف عمل "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" على الجمعيات المغربية
18:03 GMT
وتؤكد الصحيفة أيضًا أن العديد من وسائل الإعلام التي تسمي نفسها "مستقلة" في بلدان مختلفة، بدأت في تسريح موظفين لديها والتفكير في إمكانية مواصلة العمل في المستقبل، على خلفية توقف المدفوعات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ووصف وزير الفعالية الحكومية الأمريكية (DOGE) ورجل الأعمال إيلون ماسك، في 2 فبراير/ شباط الجاري، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأنها "منظمة إجرامية".

وقال ماسك، يوم الاثنين الماضي، إن ترامب وافق على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
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