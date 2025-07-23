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بعضها عربية... أكبر شركات الحفر البحري في العالم لعام 2024
بعضها عربية... أكبر شركات الحفر البحري في العالم لعام 2024
سبوتنيك عربي
استحوذت أكبر 10 شركات مقاولات في قطاع الحفر البحري على 50.6 في المئة من إجمالي الأسطول العالمي في عام 2024، مقارنة بـ49 في المئة في عام 2023. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T06:56+0000
2025-07-23T06:56+0000
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وتراجع عدد المنصات حول العالم إلى 717 وحدة، ووفق تقرير حديث نشرته منصة "الطاقة" المتخصصة، ارتفعت حصة هذه الشركات من المنصات العاملة إلى 57 في المئة، مما يعكس تركزا متزايدا في السوق.وفيما يلي قائمة أكبر الشركات حسب عدد المنصات:شركة الصين لخدمات حقول النفطهي شركة صينية تحتل المرتبة الأولى عالميا، وتشغل 65 منصة، منها 52 في آسيا والمحيط الهادئ، و9 في الشرق الأوسط، و4 في بحر الشمال.شركة فالاريسشركة أمريكية تحتل المرتبة الثانية عالميا، وتشغل 47 منصة، منها 10 في بحر الشمال و9 في خليج المكسيك.شركة أديس للطاقة المتقدمةشركة سعودية تحتل المرتبة الثالثة عالميا، وتشغل 46 منصة، تنشط في الشرق الأوسط وآسيا والبحر المتوسط.شركة أديسشركة سعودية تحتل المرتبة الرابعة عالميا وتشغل 45 منصة، منها 40 في الشرق الأوسط و5 في آسيا والمحيط الهادئ.شركة أدنوك للحفرشركة إماراتية تحتل المرتبة الخامسة عالميا وتشغل 37 منصة، منها 33 منصة عاملة، جميعها في الشرق الأوسط.شركة نوبلتتخذ من لندن مقرا لها، وتحتل المرتبة السادسة عالميا، وتشغل 40 منصة، واستحوذت في 2024 على شركة دايموند، وأوقفت تشغيل 3 منصات شبه غاطسة بعد الصفقة.شركة ترانس أوشنتتخذ من سويسرا مقرا لها وتحتل المرتبة السابعة عالميا وتشغل 36 منصة حول العالم.شركة شيلف دريلينغتأسست في الإمارات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميا وتشغل 36 منصة.شركة بور دريلينغمقرها في هاميلتون، برمودا، تحتل المرتبة التاسعة عالميا، وتشغل 23 منصة، وتعد الأكبر قبالة المكسيك بـ7 منصات ذاتية الرفع.شركة إنتربرايز أوفشورتتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وتحتل المرتبة العاشرة عالميا، وتشغل 16 منصة وتتمركز بقوة في خليج المكسيك.النطاق الجغرافييمتد نطاق عمل الشركات الـ 10 في العديد من المناطق حول العالم ففي خليج المكسيك تدير هذه الشركات 93.6 في المئة من المنصات، وفي بحر الشمال تسيطر على 68.5 في المئة، وتتصدرها شركة نوبل بـ12 منصة.أما في غرب أفريقيا فتبلغ حصتها 65 في المئة وفي الشرق الأوسط تدير 54.3 في المئة من أسطول الحفر البحري.في آسيا والمحيط الهادئ تشغل هذه الشركات العشر 42.7 في المئة من المنصات وفي أمريكا اللاتينية تدير 37.8 في المئة فقط من منصات الحفر.وتثبت الشركات العربية مثل أديس وأدنوك حضورها بقوة في السوق العالمية، مما يعكس دورا إقليميا متصاعدا في صناعة الحفر البحري.
https://sarabic.ae/20220412/شركة-أدنوك-للإمداد-تستحوذ-على-سفينتين-جديدتين-لشحن-الغاز-الطبيعي-المسال-1061131118.html
https://sarabic.ae/20250205/دولة-عربية-تستهدف-حفر-40-بئرا-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-في-5-مواقع-1097515872.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

بعضها عربية... أكبر شركات الحفر البحري في العالم لعام 2024

06:56 GMT 23.07.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellemمنصة حفر في حقل تمار للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل إسرائيل
منصة حفر في حقل تمار للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellem
تابعنا عبر
استحوذت أكبر 10 شركات مقاولات في قطاع الحفر البحري على 50.6 في المئة من إجمالي الأسطول العالمي في عام 2024، مقارنة بـ49 في المئة في عام 2023.
وتراجع عدد المنصات حول العالم إلى 717 وحدة، ووفق تقرير حديث نشرته منصة "الطاقة" المتخصصة، ارتفعت حصة هذه الشركات من المنصات العاملة إلى 57 في المئة، مما يعكس تركزا متزايدا في السوق.

وفيما يلي قائمة أكبر الشركات حسب عدد المنصات:

شركة الصين لخدمات حقول النفط

هي شركة صينية تحتل المرتبة الأولى عالميا، وتشغل 65 منصة، منها 52 في آسيا والمحيط الهادئ، و9 في الشرق الأوسط، و4 في بحر الشمال.

شركة فالاريس

شركة أمريكية تحتل المرتبة الثانية عالميا، وتشغل 47 منصة، منها 10 في بحر الشمال و9 في خليج المكسيك.

شركة أديس للطاقة المتقدمة

شركة سعودية تحتل المرتبة الثالثة عالميا، وتشغل 46 منصة، تنشط في الشرق الأوسط وآسيا والبحر المتوسط.

شركة أديس

شركة سعودية تحتل المرتبة الرابعة عالميا وتشغل 45 منصة، منها 40 في الشرق الأوسط و5 في آسيا والمحيط الهادئ.
سفينة في ميناء الفجيرة في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
شركة "أدنوك للإمداد" تستحوذ على سفينتين جديدتين لشحن الغاز الطبيعي المسال
12 أبريل 2022, 17:45 GMT

شركة أدنوك للحفر

شركة إماراتية تحتل المرتبة الخامسة عالميا وتشغل 37 منصة، منها 33 منصة عاملة، جميعها في الشرق الأوسط.

شركة نوبل

تتخذ من لندن مقرا لها، وتحتل المرتبة السادسة عالميا، وتشغل 40 منصة، واستحوذت في 2024 على شركة دايموند، وأوقفت تشغيل 3 منصات شبه غاطسة بعد الصفقة.

شركة ترانس أوشن

تتخذ من سويسرا مقرا لها وتحتل المرتبة السابعة عالميا وتشغل 36 منصة حول العالم.

شركة شيلف دريلينغ

تأسست في الإمارات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميا وتشغل 36 منصة.

شركة بور دريلينغ

مقرها في هاميلتون، برمودا، تحتل المرتبة التاسعة عالميا، وتشغل 23 منصة، وتعد الأكبر قبالة المكسيك بـ7 منصات ذاتية الرفع.

شركة إنتربرايز أوفشور

تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وتحتل المرتبة العاشرة عالميا، وتشغل 16 منصة وتتمركز بقوة في خليج المكسيك.
وزير النفط السوري: بدء الانتاج في حقل غاز يكتنز 9 مليار متر مكعب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
مجتمع
دولة عربية تستهدف حفر 40 بئرا للتنقيب عن النفط والغاز في 5 مواقع
5 فبراير, 19:20 GMT

النطاق الجغرافي

يمتد نطاق عمل الشركات الـ 10 في العديد من المناطق حول العالم ففي خليج المكسيك تدير هذه الشركات 93.6 في المئة من المنصات، وفي بحر الشمال تسيطر على 68.5 في المئة، وتتصدرها شركة نوبل بـ12 منصة.
أما في غرب أفريقيا فتبلغ حصتها 65 في المئة وفي الشرق الأوسط تدير 54.3 في المئة من أسطول الحفر البحري.
في آسيا والمحيط الهادئ تشغل هذه الشركات العشر 42.7 في المئة من المنصات وفي أمريكا اللاتينية تدير 37.8 في المئة فقط من منصات الحفر.
وتثبت الشركات العربية مثل أديس وأدنوك حضورها بقوة في السوق العالمية، مما يعكس دورا إقليميا متصاعدا في صناعة الحفر البحري.
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