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3 دول عربية ضمن أكبر اقتصادات في القارة السمراء للعام 2025
3 دول عربية ضمن أكبر اقتصادات في القارة السمراء للعام 2025
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، بشأن أكبر اقتصادات أفريقيا للعام 2025 أن هناك 3 دول عربية ضمن أكبر تلك الاقتصادات. 28.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-28T19:08+0000
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وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، أن دولة جنوب أفريقيا ستتصدر القارة بناتج محلي إجمالي يبلغ 410 مليارات دولار، تليها مصر في المركز الثاني بناتج 347 مليار دولار، وهما أكبر اقتصادات أفريقيا للعام 2025.وأكدت الصحيفة أن الجزائر تحل ثالثا بناتج محلي إجمالي متوقع قدره 269 مليار دولار، مستفيدة من صادرات الغاز والنفط إلى دول الاتحاد الأوروبي والأسواق الآسيوية، بينما تراجعت نيجيريا، التي تعد أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة السمراء، إلى المركز الرابع بناتج محلي 188 مليار دولار، رغم امتلاكها ثروات نفطية وزراعية ضخمة. وتأتي المغرب في المرتبة الخامسة بناتج قدره 166 مليار دولار، مدعوما بقطاعي السياحة والصناعات الزراعية والغذائية، فضلا عن الاستثمارات الملكية المتنامية في الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح.وتحل كينيا في المركز السادس بناتج محلي 132 مليار دولار، تلتها إثيوبيا بـ117 مليار دولار، ثم أنغولا بـ113 مليار دولار، مدعومة بإنتاجها النفطي ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة.وجاءت كوت ديفوار بناتج قدره 94 مليار دولار، مدفوعة بنمو قطاع الكاكاو والبنى التحتية، تلتها غانا في ذيل القائمة بناتج يبلغ 88 مليار دولار رغم أزمة الديون الأخيرة التي تواجهها.
https://sarabic.ae/20230930/رئيس-الحكومة-المصرية-مرشحون-لنكون-ضمن-أكبر-اقتصادات-العالم-في-2030-1081540561.html
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مصر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار

3 دول عربية ضمن أكبر اقتصادات في القارة السمراء للعام 2025

19:08 GMT 28.06.2025
© AP Photo / Charles Rex Arbogastالدولار
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
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كشف تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، بشأن أكبر اقتصادات أفريقيا للعام 2025 أن هناك 3 دول عربية ضمن أكبر تلك الاقتصادات.
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، أن دولة جنوب أفريقيا ستتصدر القارة بناتج محلي إجمالي يبلغ 410 مليارات دولار، تليها مصر في المركز الثاني بناتج 347 مليار دولار، وهما أكبر اقتصادات أفريقيا للعام 2025.
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
رئيس الحكومة المصرية: مرشحون لنكون ضمن أكبر اقتصادات العالم في 2030
30 سبتمبر 2023, 12:31 GMT
وأكدت الصحيفة أن الجزائر تحل ثالثا بناتج محلي إجمالي متوقع قدره 269 مليار دولار، مستفيدة من صادرات الغاز والنفط إلى دول الاتحاد الأوروبي والأسواق الآسيوية، بينما تراجعت نيجيريا، التي تعد أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة السمراء، إلى المركز الرابع بناتج محلي 188 مليار دولار، رغم امتلاكها ثروات نفطية وزراعية ضخمة.
وتأتي المغرب في المرتبة الخامسة بناتج قدره 166 مليار دولار، مدعوما بقطاعي السياحة والصناعات الزراعية والغذائية، فضلا عن الاستثمارات الملكية المتنامية في الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح.
وتحل كينيا في المركز السادس بناتج محلي 132 مليار دولار، تلتها إثيوبيا بـ117 مليار دولار، ثم أنغولا بـ113 مليار دولار، مدعومة بإنتاجها النفطي ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة.
وجاءت كوت ديفوار بناتج قدره 94 مليار دولار، مدفوعة بنمو قطاع الكاكاو والبنى التحتية، تلتها غانا في ذيل القائمة بناتج يبلغ 88 مليار دولار رغم أزمة الديون الأخيرة التي تواجهها.
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