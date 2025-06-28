https://sarabic.ae/20250628/لأول-مرة-مصر-تعلن-استضافتها-اجتماعا-رسميا-لمجموعة-العشرين-1102156962.html

لأول مرة... مصر تعلن استضافتها اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين

لأول مرة... مصر تعلن استضافتها اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن مصر ستستضيف وتنظم لأول مرة في تاريخها اجتماعًا رسميًا لمجموعة العشرين حول قضايا الأمن الغذائي، وذلك في أوائل سبتمبر/ أيلول... 28.06.2025, سبوتنيك عربي

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وقالت صحيفة "الشروق" إن تلك الخطوة جاءت بناءً على التفاهمات بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والمهجرين المصريين بالخارج، ونظيره الجنوب أفريقي رونالد لامولا. وتوصل السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، إلى اتفاق نهائي خلال مشاركته في اجتماع الممثلين الشخصيين لقادة المجموعة الذي عُقد في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري.وأكد السفير أن هذا الاجتماع يُعد الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر منذ تأسيس مجموعة العشرين عام 1999، مشيرًا إلى أن موافقة الدول الأعضاء على عقده في دولة غير عضو يُعد استثناءً نادرًا، مما يعكس القيمة المضافة لمصر في مناقشات المجموعة، ويبرز أولوية الدبلوماسية الاقتصادية في السياسة الخارجية المصرية.وأوضح أن الاجتماع سيركز على قضايا الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والعالمي، والتي تمثل أولوية لمصر ودول القارة الأفريقية والعالم النامي، خاصةً في ظل ارتباطها بموضوعات الزراعة المستدامة، وتوطين الصناعة، والتجارة الدولية، وتطوير البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا.وأشار إلى أن هذا الاتفاق يُعد تتويجًا لمشاورات مكثفة بين الجانبين المصري والجنوب أفريقي على مدار الأشهر الماضية، قادها قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية المصرية وسفارة البلاد في بريتوريا، معربًا عن تقدير مصر لجهود جنوب أفريقيا في تعزيز مصالح القارة الإفريقية خلال رئاستها الحالية للمجموعة.يُذكر أن مصر تُشارك بصفة ضيف في مجموعة العشرين للمرة الثالثة على التوالي، مما يعكس مكانتها ودورها النشط في المحافل الاقتصادية الدولية.

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