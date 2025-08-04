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"بمليارات الجنيهات"... مصر تطلق أكبر مشروع للربط الاستراتيجي مع ليبيا وتشاد
"بمليارات الجنيهات"... مصر تطلق أكبر مشروع للربط الاستراتيجي مع ليبيا وتشاد
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص 6 مليارات جنيه مصري (نحو 123.6 مليون دولار أمريكي)، لتمويل المرحلة الأولى من أكبر مشروع ربط بري استراتيجي في أفريقيا، بين مصر... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصدر حكومي مصري، أن المشروع يهدف إلى إنشاء طريق تجاري إقليمي يربط شمال أفريقيا بوسطها، ويعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا وتشاد.وأوضح المصدر أن وزارة النقل المصرية، الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع، أنهت الاستعدادات الفنية واللوجستية لتسليم موقع العمل إلى شركات المقاولات، تمهيدًا لبدء أعمال الحفر والتسوية خلال الربع الثالث من العام الحالي. ويتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للجزء المصري من المشروع إلى نحو 24 مليار جنيه مصري.ومن المتوقع أن يساعد هذا المشروع مصر في تعزيز وجودها وشراكتها الاقتصادية مع دول الجوار، ودعم التجارة، والربط بين الأسواق الأفريقية.وكانت مصر قد أعلنت، في وقت سابق، عن مرور أكثر من مليون سفينة خلال 69 عاما الماضية، عبر قناة السويس، وصرح رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، بأن "تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس سمح بمرورعدد أكبر من السفن"، مؤكدًا أن "قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم عالميا رغم الظروف العالمية"، لافتًا إلى أن "أكثر من 1.1 مليون سفينة مرت بالقناة خلال الـ69 عاما، بإجمالي إيرادات تجاوزت 153 مليار دولار".دولة عربية في الصدارة... أقوى 10 دول أفريقية في حماية المستثمرين لعام 2025
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أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تشاد, اقتصاد, تجارة
أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تشاد, اقتصاد, تجارة
"بمليارات الجنيهات"... مصر تطلق أكبر مشروع للربط الاستراتيجي مع ليبيا وتشاد
12:26 GMT 04.08.2025 (تم التحديث: 12:43 GMT 04.08.2025)
أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص 6 مليارات جنيه مصري (نحو 123.6 مليون دولار أمريكي)، لتمويل المرحلة الأولى من أكبر مشروع ربط بري استراتيجي في أفريقيا، بين مصر وليبيا وتشاد، بطول إجمالي يبلغ 1,720 كيلومتر.
وذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصدر حكومي مصري، أن المشروع يهدف إلى إنشاء طريق تجاري إقليمي يربط شمال أفريقيا بوسطها، ويعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا وتشاد.
يشمل المسار الكامل للطريق 400 كيلومتر في مصر، و390 كيلومترا في ليبيا، و930 كيلومترا في تشاد. حيث تغطي المرحلة الأولى مسافة 100 كيلومتر ضمن الأراضي المصرية، ومن المقرر أن تستغرق أعمال التنفيذ ثلاث سنوات حتى الانتهاء الكامل من القسم المصري.
وأوضح المصدر أن وزارة النقل المصرية، الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع، أنهت الاستعدادات الفنية واللوجستية لتسليم موقع العمل إلى شركات المقاولات، تمهيدًا لبدء أعمال الحفر والتسوية خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ويتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للجزء المصري من المشروع إلى نحو 24 مليار جنيه مصري.
ومن المتوقع أن يساعد هذا المشروع مصر في تعزيز وجودها وشراكتها الاقتصادية مع دول الجوار، ودعم التجارة، والربط بين الأسواق الأفريقية.
وكانت مصر قد أعلنت، في وقت سابق، عن مرور أكثر من مليون سفينة خلال 69 عاما الماضية
، عبر قناة السويس، وصرح رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، بأن "تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس سمح بمرورعدد أكبر من السفن"، مؤكدًا أن "قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم عالميا رغم الظروف العالمية"، لافتًا إلى أن "أكثر من 1.1 مليون سفينة مرت بالقناة خلال الـ69 عاما، بإجمالي إيرادات تجاوزت 153 مليار دولار".