دولتان عربيتان... ضمن قائمة الدول الأفريقية ذات الدخل المرتفع لعام 2025

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لافروف: نظام كييف وافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات إسطنبول بفضل إصرار ترامب
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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
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"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
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زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
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الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
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القطيعة بين الآباء والأبناء
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الإنسان والثقافة
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عالم سبوتنيك
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دولتان عربيتان... ضمن قائمة الدول الأفريقية ذات الدخل المرتفع لعام 2025
دولتان عربيتان... ضمن قائمة الدول الأفريقية ذات الدخل المرتفع لعام 2025
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2025 تحقيق 10 دول إفريقية دخولا مرتفعة مقارنة بجاراتها. ويستند التصنيف إلى منهجية أطلس الخاصة بالبنك الدولي التي تستخدم لتقييم... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
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وتضم القائمة الجزائر، سيشل، وبوتسوانا، والرأس الأخضر، وغينيا الاستوائية، والغابون، وليبيا، وجنوب إفريقيا، وناميبيا، وموريشيوس.ويعزى إدراج الجزائر ضمن هذه الفئة إلى عدة عوامل، من أبرزها تنوع مصادر الدخل الوطني، حيث لم تعد الجزائر تعتمد فقط على قطاع المحروقات، بل عززت من مساهمة قطاعات الصناعة والفلاحة والاتصالات والخدمات في الناتج المحلي.ووفقًا لهذا التصنيف، فإن الدول العشر، نجحت في الارتقاء إلى الشريحة العليا من الدخل، في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية أزمات اقتصادية مزمنة مثل البطالة والفقر والاعتماد على صادرات المواد الخام.ووفقا لتصنيف عام 2025، بلغ عدد الدول المصنّفة عالميا ضمن فئة الدخل المرتفع 93 دولة، وجاءت 55 دولة في الشريحة العليا من الدخل المتوسط، و50 في الشريحة الدنيا، و25 دولة فقط ضمن فئة الدخل المنخفض.
https://sarabic.ae/20250801/الجزائر-تتولى-رئاسة-مجلس-السلم-والأمن-الأفريقي-خلال-شهر-أغسطس-الجاري-1103274444.html
https://sarabic.ae/20250721/مساهمة-الصناعة-في-الناتج-المحلي-الإجمالي-لأكبر-10-اقتصادات-في-العالم--1102881527.html
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الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن
الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن

دولتان عربيتان... ضمن قائمة الدول الأفريقية ذات الدخل المرتفع لعام 2025

15:20 GMT 01.08.2025
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصورورقة نقدية من فئة 100 دولار
ورقة نقدية من فئة 100 دولار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
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أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2025 تحقيق 10 دول إفريقية دخولا مرتفعة مقارنة بجاراتها. ويستند التصنيف إلى منهجية أطلس الخاصة بالبنك الدولي التي تستخدم لتقييم الشرائح الاقتصادية عالميا. ويعتمد تصنيف البنك الدولي على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويستخدم كأداة لتوجيه الدعم الدولي ورسم السياسات التنموية.
وتضم القائمة الجزائر، سيشل، وبوتسوانا، والرأس الأخضر، وغينيا الاستوائية، والغابون، وليبيا، وجنوب إفريقيا، وناميبيا، وموريشيوس.
أعلام الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
الجزائر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر أغسطس الجاري
13:28 GMT
ويعزى إدراج الجزائر ضمن هذه الفئة إلى عدة عوامل، من أبرزها تنوع مصادر الدخل الوطني، حيث لم تعد الجزائر تعتمد فقط على قطاع المحروقات، بل عززت من مساهمة قطاعات الصناعة والفلاحة والاتصالات والخدمات في الناتج المحلي.
كما تعد الجزائر من الدول التي راهنت على الاستثمار المستدام والتكامل الإقليمي الإفريقي، من خلال شراكات مع دول الجوار وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى لدعم الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل وفقا لوسائل اعلام عربية.
ووفقًا لهذا التصنيف، فإن الدول العشر، نجحت في الارتقاء إلى الشريحة العليا من الدخل، في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية أزمات اقتصادية مزمنة مثل البطالة والفقر والاعتماد على صادرات المواد الخام.
مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لأكبر 10 اقتصادات في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
وسائط متعددة
مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لأكبر 10 اقتصادات في العالم
21 يوليو, 15:10 GMT
وتتمتع هذه الدول بوفرة الموارد الطبيعية كالنفط والمعادن، إلى جانب نشاط في قطاعات الخدمات مثل التمويل والاتصالات والسياحة، وعلى الرغم من تحسّن مؤشرات الدخل، لا تعكس هذه الأرقام بالضرورة تطورا شاملا في مستويات المعيشة، حيث تستمر تحديات مثل البطالة، ضعف الخدمات الصحية والتعليمية، والتفاوت الإقليمي
ووفقا لتصنيف عام 2025، بلغ عدد الدول المصنّفة عالميا ضمن فئة الدخل المرتفع 93 دولة، وجاءت 55 دولة في الشريحة العليا من الدخل المتوسط، و50 في الشريحة الدنيا، و25 دولة فقط ضمن فئة الدخل المنخفض.
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