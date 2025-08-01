https://sarabic.ae/20250801/الجزائر-تتولى-رئاسة-مجلس-السلم-والأمن-الأفريقي-خلال-شهر-أغسطس-الجاري-1103274444.html
الجزائر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر أغسطس الجاري
الجزائر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر أغسطس الجاري
سبوتنيك عربي
انتخبت الجزائر، ابتداء من اليوم الجمعة، لتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، طيلة شهر أغسطس/أب الجاري. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T13:28+0000
2025-08-01T13:28+0000
2025-08-01T13:28+0000
الجزائر
الإتحاد الافريقي
أخبار العالم الآن
مجلس السلم والأمن الإفريقي
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وستعمل الجزائر، خلال فترة رئاستها على معالجة التحديات الأمنية الحالية في القارة، ودفع أجندة السلم والأمن للمنظمة الإفريقية.كذك يتضمن برنامج عمل رئاسة الجزائر، اجتماعا لدراسة الإطار المرجعي للجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن والسلم، بحسب صحيفة النهار الجزائرية. يبين برنامج العمل المقترح، الإرادة القوية لدى الجزائر في قيادة المجلس، بشكل يخدم استقرار القارة، ويعزز آليات العمل الجماعي الأفريقي.السودان يعلن استيفاء متطلبات استعادة عضويته في الاتحاد الأفريقيالاتحاد الأفريقي يدعو إلى عدم الاعتراف بحكومة موازية أعلنتها "قوات الدعم السريع" في السودان
https://sarabic.ae/20250801/الجزائر-تكشف-أسباب-تعليق-استيراد-السيارات-من-ليبيا-1103269716.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, الإتحاد الافريقي, أخبار العالم الآن, مجلس السلم والأمن الإفريقي
الجزائر, الإتحاد الافريقي, أخبار العالم الآن, مجلس السلم والأمن الإفريقي
الجزائر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر أغسطس الجاري
انتخبت الجزائر، ابتداء من اليوم الجمعة، لتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، طيلة شهر أغسطس/أب الجاري.
وستعمل الجزائر، خلال فترة رئاستها على معالجة التحديات الأمنية الحالية في القارة، ودفع أجندة السلم والأمن للمنظمة الإفريقية.
وستشهد فترة الرئاسة الجزائرية، سلسلة اجتماعات هامة، تتناول الأوضاع في السودان وجنوب السودان، وجلسات أخرى تتصل بالحوكمة، ونظام الإنذار المبكر، والتنسيق بين مختلف الآليات الإفريقية، بما في ذلك، الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب، وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي "أفريبول".
كذك يتضمن برنامج عمل رئاسة الجزائر، اجتماعا لدراسة الإطار المرجعي للجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن والسلم، بحسب صحيفة النهار
الجزائرية.
يبين برنامج العمل المقترح، الإرادة القوية لدى الجزائر في قيادة المجلس، بشكل يخدم استقرار القارة، ويعزز آليات العمل الجماعي الأفريقي.