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الاتحاد الأفريقي يدعو إلى عدم الاعتراف بحكومة موازية أعلنتها "قوات الدعم السريع" في السودان
الاتحاد الأفريقي يدعو إلى عدم الاعتراف بحكومة موازية أعلنتها "قوات الدعم السريع" في السودان
سبوتنيك عربي
دعا الاتحاد الأفريقي إلى "عدم الاعتراف بالحكومة الموازية، التي شكلتها قوات الدعم السريع في السودان الذي يشهد حربا أهلية منذ نيسان/ أبريل 2023". 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T08:30+0000
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ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض تقسيم السودان وإلى عدم الاعتراف بما يسمى "الحكومة الموازية" التي تم تشكيلها، لما لذلك من عواقب وخيمة على جهود السلام ومستقبل السودان".وجدد المجلس تأكيده على "احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه"، مجدداً التأكيد باعترافه بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية المشكَّلة حديثاً باعتبارهما السلطتين الشرعيتين في السودان.كما دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وإطلاق حوار وطني شامل.وأعلن ‌‏تحالف "تأسيس"، السبت الماضي، "تشكيل حكومة موازية في السودان"، مؤكدة تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء.وقال التحالف، في بيان له، من مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، إنه "تم تشكيل سلطتين سيادية وتنفيذية"، مشيرا إلى أن قائد الدعم السريع سيرأس المجلس الرئاسي للحكومة الموازية.كما أعلن التحالف "اختيار عبد العزيز الحلو نائبا لرئيس المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، وفارس النور حاكما للخرطوم".وأعلن "تحالف السودان التأسيسي"، عن "تشكيل هيئة قيادية مكونة من 31 عضواً، برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ونيابة عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية".وقال المتحدث الرسمي، علاء الدين عوض نقد، في أول مؤتمر صحفي يعقد من مدينة نيالا، وهي من المناطق التي تسيطر عليها "الدعم السريع"، إن "الاختيار جاء عقب مشاورات موسعة، اتسمت بالشفافية والجدية، وإنه تم التوافق على تشكيل هيئة قيادية من 31 عضواً".وأضاف نقد أن "تحالف تأسيس" منصة وطنية تهدف إلى الاستمرار في مواجهة وتفكيك السودان القديم، ووضع حد نهائي ومستدام للحروب بمعالجة أسبابها الجذرية"، حسب موقع "سودان تربيون".وجدد "التزام التحالف بالانفتاح الكامل على كافة التنظيمات السياسية والمدنية والعسكرية الرافضة للحرب، والداعمة للسلام العادل والشامل"، داعيا جميع المظلومين والمضطهدين وطلاب التغيير الجذري، إلى الالتفاف حول مبادئ وأهداف التحالف والانضمام إليه".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250727/السودان-يطالب-المجتمع-الدولي-بعدم-الاعتراف-بـحكومة-الدعم-السريع-1103082341.html
https://sarabic.ae/20250727/جامعة-الدول-العربية-تدين-إعلان-ائتلاف-سوداني-مرتبط-بـالدعم-السريع-تشكيل-حكومة-موازية-في-نيالا-1103092601.html
https://sarabic.ae/20250727/الجيش-السوداني-يرد-على-إعلان-قوات-الدعم-السريع-تشكيل-حكومة-موازية-1103076281.html
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الاتحاد الأفريقي يدعو إلى عدم الاعتراف بحكومة موازية أعلنتها "قوات الدعم السريع" في السودان

08:30 GMT 30.07.2025
© AP Photoقصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© AP Photo
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دعا الاتحاد الأفريقي إلى "عدم الاعتراف بالحكومة الموازية، التي شكلتها قوات الدعم السريع في السودان الذي يشهد حربا أهلية منذ نيسان/ أبريل 2023".
ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض تقسيم السودان وإلى عدم الاعتراف بما يسمى "الحكومة الموازية" التي تم تشكيلها، لما لذلك من عواقب وخيمة على جهود السلام ومستقبل السودان".
وجدد المجلس تأكيده على "احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه"، مجدداً التأكيد باعترافه بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية المشكَّلة حديثاً باعتبارهما السلطتين الشرعيتين في السودان.
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
السودان يطالب المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بـ"حكومة الدعم السريع"
27 يوليو, 12:20 GMT
كما دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وإطلاق حوار وطني شامل.
وأعلن ‌‏تحالف "تأسيس"، السبت الماضي، "تشكيل حكومة موازية في السودان"، مؤكدة تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء.
وقال التحالف، في بيان له، من مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، إنه "تم تشكيل سلطتين سيادية وتنفيذية"، مشيرا إلى أن قائد الدعم السريع سيرأس المجلس الرئاسي للحكومة الموازية.
كما أعلن التحالف "اختيار عبد العزيز الحلو نائبا لرئيس المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، وفارس النور حاكما للخرطوم".
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
جامعة الدول العربية تدين إعلان ائتلاف سوداني مرتبط بـ"الدعم السريع" تشكيل حكومة موازية في نيالا
27 يوليو, 18:05 GMT
وأعلن "تحالف السودان التأسيسي"، عن "تشكيل هيئة قيادية مكونة من 31 عضواً، برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ونيابة عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية".
وقال المتحدث الرسمي، علاء الدين عوض نقد، في أول مؤتمر صحفي يعقد من مدينة نيالا، وهي من المناطق التي تسيطر عليها "الدعم السريع"، إن "الاختيار جاء عقب مشاورات موسعة، اتسمت بالشفافية والجدية، وإنه تم التوافق على تشكيل هيئة قيادية من 31 عضواً".
وأضاف نقد أن "تحالف تأسيس" منصة وطنية تهدف إلى الاستمرار في مواجهة وتفكيك السودان القديم، ووضع حد نهائي ومستدام للحروب بمعالجة أسبابها الجذرية"، حسب موقع "سودان تربيون".
وجدد "التزام التحالف بالانفتاح الكامل على كافة التنظيمات السياسية والمدنية والعسكرية الرافضة للحرب، والداعمة للسلام العادل والشامل"، داعيا جميع المظلومين والمضطهدين وطلاب التغيير الجذري، إلى الالتفاف حول مبادئ وأهداف التحالف والانضمام إليه".
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
الجيش السوداني يرد على إعلان "قوات الدعم السريع" تشكيل حكومة موازية
27 يوليو, 07:21 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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