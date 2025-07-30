https://sarabic.ae/20250730/الاتحاد-الأفريقي-يدعو-إلى-عدم-الاعتراف-بحكومة-موازية-أعلنتها-قوات-الدعم-السريع-في-السودان-1103184891.html

الاتحاد الأفريقي يدعو إلى عدم الاعتراف بحكومة موازية أعلنتها "قوات الدعم السريع" في السودان

الاتحاد الأفريقي يدعو إلى عدم الاعتراف بحكومة موازية أعلنتها "قوات الدعم السريع" في السودان

سبوتنيك عربي

دعا الاتحاد الأفريقي إلى "عدم الاعتراف بالحكومة الموازية، التي شكلتها قوات الدعم السريع في السودان الذي يشهد حربا أهلية منذ نيسان/ أبريل 2023". 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T08:30+0000

2025-07-30T08:30+0000

2025-07-30T08:30+0000

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ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض تقسيم السودان وإلى عدم الاعتراف بما يسمى "الحكومة الموازية" التي تم تشكيلها، لما لذلك من عواقب وخيمة على جهود السلام ومستقبل السودان".وجدد المجلس تأكيده على "احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه"، مجدداً التأكيد باعترافه بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية المشكَّلة حديثاً باعتبارهما السلطتين الشرعيتين في السودان.كما دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وإطلاق حوار وطني شامل.وأعلن ‌‏تحالف "تأسيس"، السبت الماضي، "تشكيل حكومة موازية في السودان"، مؤكدة تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء.وقال التحالف، في بيان له، من مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، إنه "تم تشكيل سلطتين سيادية وتنفيذية"، مشيرا إلى أن قائد الدعم السريع سيرأس المجلس الرئاسي للحكومة الموازية.كما أعلن التحالف "اختيار عبد العزيز الحلو نائبا لرئيس المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، وفارس النور حاكما للخرطوم".وأعلن "تحالف السودان التأسيسي"، عن "تشكيل هيئة قيادية مكونة من 31 عضواً، برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ونيابة عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية".وقال المتحدث الرسمي، علاء الدين عوض نقد، في أول مؤتمر صحفي يعقد من مدينة نيالا، وهي من المناطق التي تسيطر عليها "الدعم السريع"، إن "الاختيار جاء عقب مشاورات موسعة، اتسمت بالشفافية والجدية، وإنه تم التوافق على تشكيل هيئة قيادية من 31 عضواً".وأضاف نقد أن "تحالف تأسيس" منصة وطنية تهدف إلى الاستمرار في مواجهة وتفكيك السودان القديم، ووضع حد نهائي ومستدام للحروب بمعالجة أسبابها الجذرية"، حسب موقع "سودان تربيون".وجدد "التزام التحالف بالانفتاح الكامل على كافة التنظيمات السياسية والمدنية والعسكرية الرافضة للحرب، والداعمة للسلام العادل والشامل"، داعيا جميع المظلومين والمضطهدين وطلاب التغيير الجذري، إلى الالتفاف حول مبادئ وأهداف التحالف والانضمام إليه".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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https://sarabic.ae/20250727/جامعة-الدول-العربية-تدين-إعلان-ائتلاف-سوداني-مرتبط-بـالدعم-السريع-تشكيل-حكومة-موازية-في-نيالا-1103092601.html

https://sarabic.ae/20250727/الجيش-السوداني-يرد-على-إعلان-قوات-الدعم-السريع-تشكيل-حكومة-موازية-1103076281.html

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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي