https://sarabic.ae/20250727/جامعة-الدول-العربية-تدين-إعلان-ائتلاف-سوداني-مرتبط-بـالدعم-السريع-تشكيل-حكومة-موازية-في-نيالا-1103092601.html

جامعة الدول العربية تدين إعلان ائتلاف سوداني مرتبط بـ"الدعم السريع" تشكيل حكومة موازية في نيالا

جامعة الدول العربية تدين إعلان ائتلاف سوداني مرتبط بـ"الدعم السريع" تشكيل حكومة موازية في نيالا

سبوتنيك عربي

أعربت جامعة الدول العربية، عن إدانتها الشديدة لإعلان ائتلاف سوداني مرتبط بقوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا، وتعيين حكام لعدد من الأقاليم. 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T18:05+0000

2025-07-27T18:05+0000

2025-07-27T18:05+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092572010_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7d80b3454da6fbcc82743b21038f30cf.jpg

واعتبرت الجامعة العربية، في بيان لها، أن "الخطوة تمثل "تحديًا صارخًا لإرادة الشعب السوداني، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية".وأكدت أن "هذا التحرك يشكل تهديدا مباشرا لأي إمكانية للتوصل إلى حل سياسي شامل، كما يسهم في تفاقم معاناة المدنيين ويزيد من موجات العنف والتشريد في السودان".وشددت الأمانة العامة، على رفضها القاطع لأي تشكيلات حكومية خارج الإطار الدستوري والقانوني، محذرة من أن استمرار هذه التحركات قد يؤدي إلى تقويض مؤسسات الدولة، وجرّ البلاد إلى حالة من الفوضى، وتقسيمها إلى كانتونات متناحرة،بما يُنذر بعواقب وخيمة على الأمن والسلم الإقليميين.واختتمت الجامعة، بيانها بالدعوة إلى وقف جميع الخطوات الأحادية التي تُفاقم الأزمة، والامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول الإغاثات الإنسانية للمتضررين، والانخراط الجاد في حوار سياسي شامل برعاية الوساطات الإقليمية والدولية.وأعلن ‌‏تحالف "تأسيس"، أمس السبت، "تشكيل حكومة موازية في السودان"، مؤكدة تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء.وقال التحالف، في بيان له، من مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، إنه "تم تشكيل سلطتين سيادية وتنفيذية"، مشيرا إلى أن قائد الدعم السريع سيرأس المجلس الرئاسي للحكومة الموازية.كما أعلن التحالف "اختيار عبد العزيز الحلو نائبا لرئيس المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، وفارس النور حاكما للخرطوم".وأعلن "تحالف السودان التأسيسي"، عن "تشكيل هيئة قيادية مكونة من 31 عضواً، برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ونيابة عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية".وأضاف نقد أن "تحالف تأسيس" منصة وطنية تهدف إلى الاستمرار في مواجهة وتفكيك السودان القديم، ووضع حد نهائي ومستدام للحروب بمعالجة أسبابها الجذرية"، حسب موقع "سودان تربيون".وجدد "التزام التحالف بالانفتاح الكامل على كافة التنظيمات السياسية والمدنية والعسكرية الرافضة للحرب، والداعمة للسلام العادل والشامل"، داعيا جميع المظلومين والمضطهدين وطلاب التغيير الجذري، إلى الالتفاف حول مبادئ وأهداف التحالف والانضمام إليه".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250727/السودان-يطالب-المجتمع-الدولي-بعدم-الاعتراف-بـحكومة-الدعم-السريع-1103082341.html

https://sarabic.ae/20250727/تقرير-يحذر-من-كارثة-إنسانية-في-مدينة-الفاشر-السودانية-1103089595.html

https://sarabic.ae/20250727/الجيش-السوداني-يرد-على-إعلان-قوات-الدعم-السريع-تشكيل-حكومة-موازية-1103076281.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي