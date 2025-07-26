https://sarabic.ae/20250726/تحالف-تأسيس-يعلن-تشكيل-حكومة-موازية-في-السودان-1103069595.html

‌‏تحالف "تأسيس" يعلن تشكيل حكومة موازية في السودان

‌‏تحالف "تأسيس" يعلن تشكيل حكومة موازية في السودان

سبوتنيك عربي

أعلن ‌‏تحالف "تأسيس"، اليوم السبت، "تشكيل حكومة موازية في السودان"، مؤكدة تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء. 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T19:15+0000

2025-07-26T19:15+0000

2025-07-26T19:15+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/14/1102848090_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_afb52d1c720083fd026086bd082e4999.jpg

وقال التحالف، في بيان له، من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، إنه "تم تشكيل سلطتين سيادية وتنفيذية"، مشيرا إلى أن قائد الدعم السريع سيرأس المجلس الرئاسي للحكومة الموازية.كما أعلن التحالف، "اختيار عبد العزيز الحلو نائبا لرئيس المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، وفارس النور حاكما للخرطوم".وأعلن "تحالف السودان التأسيسي"، عن "تشكيل هيئة قيادية مكونة من 31 عضواً، برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ونيابة عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية".وقال المتحدث الرسمي، علاء الدين عوض نقد، في أول مؤتمر صحفي يعقد من مدينة نيالا، وهي من المناطق التي تسيطر عليها "الدعم السريع"، إن "الاختيار جاء عقب مشاورات موسعة، اتسمت بالشفافية والجدية، وإنه تم التوافق على تشكيل هيئة قيادية من 31 عضواً".وجدد "التزام التحالف بالانفتاح الكامل على كافة التنظيمات السياسية والمدنية والعسكرية الرافضة للحرب، والداعمة للسلام العادل والشامل"، داعيا جميع المظلومين والمضطهدين وطلاب التغيير الجذري، إلى الالتفاف حول مبادئ وأهداف التحالف والانضمام إليه".وأعلنت حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، بقيادة الهادي إدريس، تحويل مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية إلى "منطقة عمليات عسكرية"، داعيةً إلى نزوح غالبية السكان المدنيين إلى مناطق أكثر أمانًا.ونقل موقع "أخبار السودان" بيانا صادرا عن الحركة حذرت فيه المواطنين المتبقين داخل المدينة ومعسكرات النازحين، مطالبةً إياهم بمغادرتها فورًا والتوجه إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، خاصة في "كورما وعين سيرو والمحليات الآمنة الأخرى بالولاية". كما طالبت الحركة النازحين بالتنسيق مع قوات تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) لتسهيل انتقالهم وضمان سلامتهم.يشار إلى أن الحركة عضو فاعل في تحالف السودان التأسيسي، الذي أسس في فبراير/شباط الماضي، في نيروبي بمشاركة قيادات من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الحلو وأطراف أخرى، بهدف تشكيل حكومة موازية.في سياق متصل، ناشدت الحركة الأمين العام للأمم المتحدة توجيه المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين في مناطق "كورما وطويلة وكتم وعين سيرو وكبكابية وجبل مرة"، وسط أزمة إنسانية متصاعدة يعاني فيها آلاف النازحين من انقطاع الإمدادات الغذائية والطبية، وذلك مع استمرار الاشتباكات العسكرية وتصاعد الضغط على مدينة الفاشر.يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التحركات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، مما يهدد بزيادة المعاناة الإنسانية للنازحين والمدنيين العالقين في مناطق الصراع.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250302/هل-يشهد-السودان-واقعا-جديدا-على-الأرض-بعد-الإعلان-عن-حكومة-موازية-في-غرب-البلاد-1098320372.html

https://sarabic.ae/20250312/بعد-إعلان-الاتحاد-الأفريقي-عدم-اعترافه-بأي-حكومة-موازية-في-السودانهل-يتراجع-الدعم-السريع-وحلفاؤه؟-1098609097.html

https://sarabic.ae/20250518/الجامعة-العربية-تؤكد-رفضها-لأي-حكومة-موازية-في-السودان-وتحذر-من-تفتيت-الدولة-1100688877.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن