https://sarabic.ae/20250302/هل-يشهد-السودان-واقعا-جديدا-على-الأرض-بعد-الإعلان-عن-حكومة-موازية-في-غرب-البلاد-1098320372.html

هل يشهد السودان واقعا جديدا على الأرض بعد الإعلان عن حكومة موازية في غرب البلاد؟

هل يشهد السودان واقعا جديدا على الأرض بعد الإعلان عن حكومة موازية في غرب البلاد؟

سبوتنيك عربي

اقتربت الحرب السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع من دخول عامها الثالث وسط تغيرات سياسية وعسكرية وتطورات في المشهد لم تكن في بداية الحرب، حيث تحولت الجبهات... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T14:50+0000

2025-03-02T14:50+0000

2025-03-02T14:50+0000

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الإعلان عن حكومة موازية في السودان.. هل يُكرس الدعم السريع لواقع جديد في السودان.. وهل هى ورقة ضغط أم خطة تقسيم.. وهل الرفض الدولي والعربي يمكن أن يغير الواقع الحالي؟بداية، يقول المستشار السابق للحكومة السودانية، الدكتور ربيع عبد العاطي: "ما حدث في نيروبي عاصمة كينيا كان نتيجة للهزيمة التي مني بها التمرد، كالذي يحاول أن يصرخ وهو على وشك الغرق طالبا الإنقاذ".مُثير للاستغرابوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الأمر المثير للاستغراب في إعلان التمرد (الدعم السريع) تشكيل حكومة موازية بالاتفاق مع البعض، هو أن التمرد لم يستطع إعلان دولة أو إذاعة بيان وقت أن اجتاح الجزيرة والخرطوم ومارس القتل والنهب والاغتصاب".وتابع عبد العاطي: "التمرد طوال الشهور الأولى والتي تخيل أن الأوضاع قد دانت له لم يجرؤ على فعل ذلك، فما هي الدولة أو الحكومة الموازية التي سيقيمها وقد تدمر سلاحه وفقد قادته وملأت جثث أفراده الطرقات ويرى الكل جموع جنوده تسارع في الهروب بالقوارب النيلية وترتدي ملابس النساء".فعل بائسوأكد المستشار الحكومي السابق، "أن ما تم الإعلان عنه في نيروبي لا يمثل ورقة ضغط على القوات المسلحة الشرعية في البلاد، وما هو إلا صوت غائر وفعل بائس وردة فعل من موتور وجد نفسه يئن من هزيمة نكراء".وحول ما يشاع عن خطة لتقسيم السودان يقول عبد العاطي: "أما تقسيم البلاد فهي خطة خبيثة تحاول بعض الجهات الترويج لها وهي هدف لن يتحقق، والمسافة بينه ومن يسعون له هي المسافة بين الأرض والسماء، والشعب السوداني وجيشه لهؤلاء وهولاء بالمرصاد، كما أثبت الواقع وتحقق الإنتصار".سابقة خطيرةمن جانبه يقول القيادي في جبهة المقاومة السودانية، محمد صالح رزق الله: "مهما تتفق أو تختلف الآراء، فإن وصول بعض قوى المعارضة السودانية، بغض النظر عن مدى ارتباطها بأجندة خارجية أم لا، تُعد سابقة خطيرة فى تاريخ السياسة السودانية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لا يجب الاستهانة بهذا التحرك الذي حدث في العاصمة الكينية نيروبي لأنه سوف يجعل كل الأبواب مشرعة على أعداء الوطن والقوى الخارجية التي لها أجندة وأهداف لزعزعة وعدم استقرار السودان، ولا يضيرها تفتيته إلى جزيئات دقيقة".وحدة السودانوطالب رزق الله، "كلّ الوطنيين والحادبين على مصلحة السودان واستقلاليته ووحدته، أن لا يمروا على ما يجرى من قبل الدعم السريع (الجنجويد) وحلفائهم فى الداخل والخارج مرور الكرام، يجب السعى بكل ما يمتلكون من قوة لإيقاف وإبطال مفعول هذه السياسات، بغض النظر إن كانت ابتزاز أو ورقة ضغط أو غيره".وقال رزق الله، "يجب السعى والوصول لكل من يساعد فى إيقاف وإبطال هذا المشروع الخطر ليس على السودان وحده بل سيكون سابقة خطيرة فى الإقليم والمحيط الأفريقي والعربي، وعلينا عدم الاستهانة والسكوت على يفعله الخونة والسفهاء منا، فالوطن لا بديل له أبدا، فلا تلاعب بوحدته وتماسكه والعبث والتلاعب بمكوناته".الواقع الجديدبدوره يقول المحلل السياسي السوداني، وليد علي، "مسألة الواقع الجديد هي حتمية سواء كانت رؤية الدعم السريع لإعلان حكومة موازية من أجل التفاوض على شكل مختلف لإدارة الدولة، أو حتى في حال فشل مبدأ قبول التفاوض والذهاب نحو حكومة وربما دولة جديدة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "رغم أهمية الرفض الدولي والعربي لما أعلنه الدعم السريع وعدد من القوى السياسية عن تشكيل حكومة موازية، إلا أن هذا الرفض لن يغير من المعادلة كثيرا، لأن مسألة إعلان حكومة لا يحتاج لإعتراف دولي وأفريقي وعربي بقدر ما يحتاج إلى شعب يقبل هذه الحكومة المزمع إعلانها وهذا ما يتوفر للدعم السريع وحلفاؤه بالفعل".قبول الحكومةوتابع أبو زيد: "قد شاهدنا الحشود الكبيرة التي أيدت هذه الحكومة في لقائين حاشدين خاطبهما زعماء عشائر كبيرة ولها وزنها الاجتماعي المؤثر في غرب السودان، لو اتفقنا أن الدعم السريع وحلفاؤه لديهم شعب يؤيدهم ويقبل حكمهم، فإن هذه لبنة الأساس لمشروع الحكومة أو حتى الدولة المفترضة في غربي السودان".وأشار المحلل السياسي إلى أن"تحالف الحركة الشعبية-شمال بقيادة الحلو له تأثير كبير على مستوى حقيقة هذا الواقع الجديد، فهي حركة تدير بالفعل مناطق داخل السودان ولها حكومة مدنية تتولى تسيير شؤون حياة المواطنين داخل هذه الأراضي منذ أكثر من إثنا عشر عاما، وهذه تجربة جريئة في إفريقيا، بالتأكيد سوف يستفيد الدعم السريع وحلفاؤه من هذه التجربة وفي الغالب سوف يقوم بتقليدها بطريقة copy and paste بدون إضافات تذكر".الدعم والحركة الشعبيةوقال أبوزيد: "ما يجب النظر له بحذر هو شكل التعاون العسكري بين الحركة الشعبية والدعم السريع، ومعروف أن القائد عبد العزيز الحلو شديد الحساسية تجاه مسألة دمج الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال في أي جسم عسكري آخر، لأنه يعتبره صمام أمان قضية جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق".واستطرد: "ربما يحتاج الدعم السريع لفترة طويلة من التحالف الجديد مع تعزيز إجراءات كسب الثقة المفقودة أصلا لدى الحلو وقيادة الجيش الشعبي تجاه أي جسم عسكري سوداني آخر، ولا أعتقد أن الدعم السريع قادر على خلق بيئة أو مناخ يعزز ثقة قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال في التفكير في دمج القوتين تحت هيكل واحد".ولفت أبو زيد إلى أنه "رغم التحالف بين الدعم السريع والحركة الشعبية، إلا أن هناك احتمال كبير لإنهيار هذا التحالف الجديد سريعا،لأن الذي بين الجيش الشعبي وقوات الدعم السريع من دماء لا يوحي بإمكانية التعايش بين هؤلاء المقاتلين، إلا إذا حدثت معجزة بالفعل وهذا ما سوف نتابعه في الشهور القادمة".ووقعت كيانات سياسية ومسلحة، إلى جانب قوات الدعم السريع، في العاصمة الكينية نيروبي في 23 فبراير/شباط، ميثاقًا تأسيسيًا يهدف إلى تشكيل حكومة موازية في السودان.وقالت صحيفة "التغيير" السودانية إن مراسم التوقيع جرت في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع وسط إجراءات أمنية مشددة وتعتيم إعلامي.وأكد مصدر مقرب من منظمي المراسم، أن التوقيع على الميثاق تم بنجاح، مشيرًا إلى أن الميثاق يهدف إلى تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأطلقت المجموعات المشاركة على نفسها اسم "تحالف السودان التأسيسي"، الذي يضم قوى سياسية ومسلحة مختلفة.كما وقع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي ممثلًا للشخصيات المستقلة، وعلاء الدين نقد ممثلًا لتنسيقية النقابات والمهنيين، إضافة إلى ممثل مؤتمر البجا المعارض أسامة سعيد، وممثل حزب الأسود الحرة مبروك مبارك سليم، ورئيس حركة تحرير السودان ـ الثورة الثانية أبو القاسم إمام.ويدعو الميثاق إلى تأسيس "دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، وغير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية".ويتحدث الميثاق عن تأسيس "جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة، يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية"، وتهدف الحكومة الموازية، وفق الميثاق، إلى إنهاء الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والحفاظ على وحدة السودان.يذكر أنه منذ أبريل/نيسان 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، مما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقد تأجل التوقيع على الميثاق عدة مرات قبل أن يتم أخيرًا في نيروبي خلف أبواب مغلقة.وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل "تنسيقية تقدم"، التي كانت تضم بعض الفصائل المسلحة والقوى السياسية، مما أدى إلى انقسامات وتبني بعض الفصائل موقفًا واضحًا بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ومن الملاحظ غياب محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، عن مراسم التوقيع، حيث مثلها شقيقه عبد الرحيم دقلو.

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