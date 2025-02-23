https://sarabic.ae/20250223/أول-تعليق-من-وزارة-الخارجية-السودانية-على-تشكيل-حكومة-موازية-1098092441.html

أول تعليق من وزارة الخارجية السودانية على تشكيل "حكومة موازية"

أول تعليق من وزارة الخارجية السودانية على تشكيل "حكومة موازية"

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، اليوم الأحد، أن "التشاور الثنائي بين مصر والسودان مستمر ولا يتوقف، نظرا لخطورة الأوضاع الداخلية التي تشهدها... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T14:50+0000

2025-02-23T14:50+0000

2025-02-23T14:51+0000

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وقال الشريف، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، إن "أي حكومة موازية في السودان لن تحظى باعتراف من أي جهة أو دولة"، موضحا أن "الحكومة الشرعية الوحيدة في السودان هي التي تعكس إرادة الشعب السوداني، وتحترم مؤسسات الدولة".وأشار إلى أن "دعم القوات المسلحة السودانية يعتبر جزءًا من الحفاظ على وحدة السودان واستقرار شعبه"، منوها بأن "الدعم المقدم للحكومة السودانية يأتي في إطار الحفاظ على السودان ووحدة أراضيها".وأوضح وزير الخارجية السوداني، أن "الحرب في السودان سوف تنتهى بانتصار القوات المسلحة السودانية على قوات الدعم السريع أو الاستسلام".وأعلن الجيش السوادني، في وقت سابق اليوم، "فك الحصار عن مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، بعد التقاء قواته القادمة من مدينة الرهد بالفرقة الخامسة مشاة بالمدينة".وتبعد القطينة، عن حدود ولاية الخرطوم الجنوبية نحو 50 كيلومترا، وهي ذات موقع إستراتيجي على الطريق الذي يربط الخرطوم بجنوب وغرب البلاد.ووقعت كيانات سياسية ومسلحة،إلى جانب قوات الدعم السريع، أمس السبت، في العاصمة الكينية نيروبي، ميثاقًا تأسيسيًا يهدف إلى تشكيل حكومة موازية في السودان.وأكد مصدر مقرب من منظمي المراسم، أن التوقيع على الميثاق تم بنجاح، مشيرًا إلى أن الميثاق يهدف إلى تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأطلقت المجموعات المشاركة على نفسها اسم "تحالف السودان التأسيسي"، الذي يضم قوى سياسية ومسلحة مختلفة.من بين الموقعين على الميثاق رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، وقائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، ونائب رئيس الحركة الشعبية شمال جوزيف توكا.كما وقع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي ممثلًا للشخصيات المستقلة، وعلاء الدين نقد ممثلًا لتنسيقية النقابات والمهنيين، إضافة إلى ممثل مؤتمر البجا المعارض أسامة سعيد، وممثل حزب الأسود الحرة مبروك مبارك سليم، ورئيس حركة تحرير السودان ـ الثورة الثانية أبو القاسم إمام.ويتحدث الميثاق عن تأسيس "جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة، يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية"، وتهدف الحكومة الموازية، وفق الميثاق، إلى إنهاء الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والحفاظ على وحدة السودان.يذكر أنه منذ أبريل/نيسان 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، مما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقد تأجل التوقيع على الميثاق عدة مرات قبل أن يتم أخيرًا في نيروبي خلف أبواب مغلقة.وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل "تنسيقية تقدم"، التي كانت تضم بعض الفصائل المسلحة والقوى السياسية، مما أدى إلى انقسامات وتبني بعض الفصائل موقفًا واضحًا بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ومن الملاحظ غياب محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، عن مراسم التوقيع، حيث مثلها شقيقه عبد الرحيم دقلو.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي