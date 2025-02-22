السودان.. تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250222/السودان-تجدد-المعارك-بين-الجيش-والدعم-السريع-وسط-الخرطوم-1098070842.html
السودان.. تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
السودان.. تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تجددت في وسط الخرطوم ومحيط جسر سوبا، الرابط بين العاصمة ومحلية شرق... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T18:00+0000
2025-02-22T18:00+0000
العالم العربي
الأخبار
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097726045_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_288af94b9cdd1939a35dca6ac01a46d2.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم السبت، أن وتيرة المعارك بين الطرفين شهدت انخفاضا خلال اليومين الماضيين، واكتفى الجيش السوداني بالقصف المدفعي صوب تجمعات قوات "الدعم السريع" في الخرطوم. فيما تمكنت قوات سلاح المدرعات التابعة للجيش السوداني من استعادة السيطرة على حي السجانة العريق وتحييد جسر الحرية، جنوب غرب وسط العاصمة الخرطوم، وذلك خلال الأسبوع الماضي. وأكمل الجيش سيطرته على منطقة الخرطوم بحري، وتمركزت قواته العسكرية عند محطة القنطرة المؤدية إلى حلة كوكو، السوق الرئيسي لمحلية شرق النيل، وهي منطقة تؤدي إلى جسري المنشية وسوبا، اللذين تسيطر عليهما قوات الدعم السريع. ويأتي هذا فيما شن الجيش السوداني هجوما صباح السبت على تمركزات "الدعم السريع" بجسر سوبا، حيث بدأ الهجوم على جسر سوبا من ناحية الشرق عبر غارات بالطائرات المسيّرة والقصف المدفعي. وقصف الجيش بالمدفعية الثقيلة من مواقعه بأم درمان أهدافا للدعم السريع في الخرطوم وشرق النيل، حيث سُمع أصوات اشتباكات عنيفة في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، مع تصاعد أعمدة الدخان من محيط المقر السيادي، الخاضع لسيطرة "الدعم السريع" منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250220/الجامعة-العربية-تحذر-من-أي-خطوات-قد-تؤدي-لتقسيم-السودان-1098012892.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097726045_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_5c44e7c5e193953b582333b25df4e3a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية

السودان.. تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم

18:00 GMT 22.02.2025
© Sputnikالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تجددت في وسط الخرطوم ومحيط جسر سوبا، الرابط بين العاصمة ومحلية شرق النيل.
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم السبت، أن وتيرة المعارك بين الطرفين شهدت انخفاضا خلال اليومين الماضيين، واكتفى الجيش السوداني بالقصف المدفعي صوب تجمعات قوات "الدعم السريع" في الخرطوم.
مؤتمر لقوى مسلحة معارضة للحكومة السودانية في نيروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
الجامعة العربية تحذر من أي خطوات قد تؤدي لتقسيم السودان
20 فبراير, 17:42 GMT
فيما تمكنت قوات سلاح المدرعات التابعة للجيش السوداني من استعادة السيطرة على حي السجانة العريق وتحييد جسر الحرية، جنوب غرب وسط العاصمة الخرطوم، وذلك خلال الأسبوع الماضي.
وأكمل الجيش سيطرته على منطقة الخرطوم بحري، وتمركزت قواته العسكرية عند محطة القنطرة المؤدية إلى حلة كوكو، السوق الرئيسي لمحلية شرق النيل، وهي منطقة تؤدي إلى جسري المنشية وسوبا، اللذين تسيطر عليهما قوات الدعم السريع.
ويأتي هذا فيما شن الجيش السوداني هجوما صباح السبت على تمركزات "الدعم السريع" بجسر سوبا، حيث بدأ الهجوم على جسر سوبا من ناحية الشرق عبر غارات بالطائرات المسيّرة والقصف المدفعي.
وقصف الجيش بالمدفعية الثقيلة من مواقعه بأم درمان أهدافا للدعم السريع في الخرطوم وشرق النيل، حيث سُمع أصوات اشتباكات عنيفة في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، مع تصاعد أعمدة الدخان من محيط المقر السيادي، الخاضع لسيطرة "الدعم السريع" منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала