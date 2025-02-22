https://sarabic.ae/20250222/السودان-تجدد-المعارك-بين-الجيش-والدعم-السريع-وسط-الخرطوم-1098070842.html

السودان.. تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم

السودان.. تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تجددت في وسط الخرطوم ومحيط جسر سوبا، الرابط بين العاصمة ومحلية شرق... 22.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-22T18:00+0000

2025-02-22T18:00+0000

2025-02-22T18:00+0000

العالم العربي

الأخبار

اتفاق السودان

أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097726045_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_288af94b9cdd1939a35dca6ac01a46d2.jpg

وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم السبت، أن وتيرة المعارك بين الطرفين شهدت انخفاضا خلال اليومين الماضيين، واكتفى الجيش السوداني بالقصف المدفعي صوب تجمعات قوات "الدعم السريع" في الخرطوم. فيما تمكنت قوات سلاح المدرعات التابعة للجيش السوداني من استعادة السيطرة على حي السجانة العريق وتحييد جسر الحرية، جنوب غرب وسط العاصمة الخرطوم، وذلك خلال الأسبوع الماضي. وأكمل الجيش سيطرته على منطقة الخرطوم بحري، وتمركزت قواته العسكرية عند محطة القنطرة المؤدية إلى حلة كوكو، السوق الرئيسي لمحلية شرق النيل، وهي منطقة تؤدي إلى جسري المنشية وسوبا، اللذين تسيطر عليهما قوات الدعم السريع. ويأتي هذا فيما شن الجيش السوداني هجوما صباح السبت على تمركزات "الدعم السريع" بجسر سوبا، حيث بدأ الهجوم على جسر سوبا من ناحية الشرق عبر غارات بالطائرات المسيّرة والقصف المدفعي. وقصف الجيش بالمدفعية الثقيلة من مواقعه بأم درمان أهدافا للدعم السريع في الخرطوم وشرق النيل، حيث سُمع أصوات اشتباكات عنيفة في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، مع تصاعد أعمدة الدخان من محيط المقر السيادي، الخاضع لسيطرة "الدعم السريع" منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250220/الجامعة-العربية-تحذر-من-أي-خطوات-قد-تؤدي-لتقسيم-السودان-1098012892.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية