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لقاء سبوتنيك
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سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الجامعة العربية تحذر من أي خطوات قد تؤدي لتقسيم السودان
الجامعة العربية تحذر من أي خطوات قد تؤدي لتقسيم السودان
سبوتنيك عربي
حذرت جامعة الدول العربية من أي خطوات يمكن أن تؤدي إلى تقسيم السودان أو تمس وحدته، مشيرة إلى أن مثل تلك التحركات تهدد استقرار البلاد والمنطقة. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T17:42+0000
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وقالت الأمانة العامة للجامعة، في بيان اليوم الخميس، إنها ملتزمة بالسعي في حل الأزمة السودانية بناء على الثوابت العربية التي تعتمد على حماية سيادة السودان ووحدة ترابه ومؤسساته القومية.ودعت الجامعة جميع الأطراف السودانية إلى التوافق وتغليب لغة الحوار لحماية وحدة البلاد وتجنب أي إجراءات يمكن أن تؤدي للانقسام.يأتي بيان الجامعة العربية بعد المؤتمر الذي استضافته العاصمة الكينية نيروبي، الثلاثاء الماضي، بين أطراف سودانية للإعلان عن تشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في السودان.ورغم عقد المؤتمر إلا أنه تم تأجيل الإعلان عن تشكيل حكومة لوقت لاحق.وأثار عقد المؤتمر ردود فعل دولية وعربية، بينما اتهمت الخارجية السودانية كينيا بانتهاك سيادة السودان وتشجيع تقسيمه، معتبرة أن تلك الخطوة تمثل انتهاكا لالتزاماتها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بينما ردت نيروبي بالتأكيد أن هدفها هو محاولة دعم جهود إنهاء الصراع في السودان.ويعاني السودان من حرب مدمرة منذ منتصف أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ولا تزال دائرة حتى الآن مسببة دمارا وخسائر هائلة في الأرواح حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250220/الحكومة-الكينية-اجتماعات-نيروبي-تهدف-لوقف-الحرب-في-السودان-1097980589.html
https://sarabic.ae/20250220/السودان-يستدعي-سفيره-لدى-دولة-أفريقية-احتجاجا-على-إجراء-مع-قوات-الدعم-السريع-1098008806.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, جامعة الدول العربية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, جامعة الدول العربية

الجامعة العربية تحذر من أي خطوات قد تؤدي لتقسيم السودان

17:42 GMT 20.02.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributorمؤتمر لقوى مسلحة معارضة للحكومة السودانية في نيروبي
مؤتمر لقوى مسلحة معارضة للحكومة السودانية في نيروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributor
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حذرت جامعة الدول العربية من أي خطوات يمكن أن تؤدي إلى تقسيم السودان أو تمس وحدته، مشيرة إلى أن مثل تلك التحركات تهدد استقرار البلاد والمنطقة.
وقالت الأمانة العامة للجامعة، في بيان اليوم الخميس، إنها ملتزمة بالسعي في حل الأزمة السودانية بناء على الثوابت العربية التي تعتمد على حماية سيادة السودان ووحدة ترابه ومؤسساته القومية.
أعلام كينيا خارج مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
الحكومة الكينية: اجتماعات نيروبي تهدف لوقف الحرب في السودان
08:52 GMT
ودعت الجامعة جميع الأطراف السودانية إلى التوافق وتغليب لغة الحوار لحماية وحدة البلاد وتجنب أي إجراءات يمكن أن تؤدي للانقسام.
يأتي بيان الجامعة العربية بعد المؤتمر الذي استضافته العاصمة الكينية نيروبي، الثلاثاء الماضي، بين أطراف سودانية للإعلان عن تشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في السودان.
ورغم عقد المؤتمر إلا أنه تم تأجيل الإعلان عن تشكيل حكومة لوقت لاحق.
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
السودان يستدعي سفيره لدى دولة أفريقية احتجاجا على إجراء مع قوات الدعم السريع
15:19 GMT
وأثار عقد المؤتمر ردود فعل دولية وعربية، بينما اتهمت الخارجية السودانية كينيا بانتهاك سيادة السودان وتشجيع تقسيمه، معتبرة أن تلك الخطوة تمثل انتهاكا لالتزاماتها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بينما ردت نيروبي بالتأكيد أن هدفها هو محاولة دعم جهود إنهاء الصراع في السودان.
ويعاني السودان من حرب مدمرة منذ منتصف أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ولا تزال دائرة حتى الآن مسببة دمارا وخسائر هائلة في الأرواح حتى الآن.
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