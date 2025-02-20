https://sarabic.ae/20250220/الجامعة-العربية-تحذر-من-أي-خطوات-قد-تؤدي-لتقسيم-السودان-1098012892.html
الجامعة العربية تحذر من أي خطوات قد تؤدي لتقسيم السودان
الجامعة العربية تحذر من أي خطوات قد تؤدي لتقسيم السودان
سبوتنيك عربي
حذرت جامعة الدول العربية من أي خطوات يمكن أن تؤدي إلى تقسيم السودان أو تمس وحدته، مشيرة إلى أن مثل تلك التحركات تهدد استقرار البلاد والمنطقة. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T17:42+0000
2025-02-20T17:42+0000
2025-02-20T17:42+0000
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وقالت الأمانة العامة للجامعة، في بيان اليوم الخميس، إنها ملتزمة بالسعي في حل الأزمة السودانية بناء على الثوابت العربية التي تعتمد على حماية سيادة السودان ووحدة ترابه ومؤسساته القومية.ودعت الجامعة جميع الأطراف السودانية إلى التوافق وتغليب لغة الحوار لحماية وحدة البلاد وتجنب أي إجراءات يمكن أن تؤدي للانقسام.يأتي بيان الجامعة العربية بعد المؤتمر الذي استضافته العاصمة الكينية نيروبي، الثلاثاء الماضي، بين أطراف سودانية للإعلان عن تشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في السودان.ورغم عقد المؤتمر إلا أنه تم تأجيل الإعلان عن تشكيل حكومة لوقت لاحق.وأثار عقد المؤتمر ردود فعل دولية وعربية، بينما اتهمت الخارجية السودانية كينيا بانتهاك سيادة السودان وتشجيع تقسيمه، معتبرة أن تلك الخطوة تمثل انتهاكا لالتزاماتها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بينما ردت نيروبي بالتأكيد أن هدفها هو محاولة دعم جهود إنهاء الصراع في السودان.ويعاني السودان من حرب مدمرة منذ منتصف أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ولا تزال دائرة حتى الآن مسببة دمارا وخسائر هائلة في الأرواح حتى الآن.
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, جامعة الدول العربية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, جامعة الدول العربية
الجامعة العربية تحذر من أي خطوات قد تؤدي لتقسيم السودان
حذرت جامعة الدول العربية من أي خطوات يمكن أن تؤدي إلى تقسيم السودان أو تمس وحدته، مشيرة إلى أن مثل تلك التحركات تهدد استقرار البلاد والمنطقة.
وقالت الأمانة العامة للجامعة، في بيان اليوم الخميس، إنها ملتزمة بالسعي في حل الأزمة السودانية بناء على الثوابت العربية التي تعتمد على حماية سيادة السودان ووحدة ترابه ومؤسساته القومية.
ودعت الجامعة جميع الأطراف السودانية إلى التوافق وتغليب لغة الحوار لحماية وحدة البلاد وتجنب أي إجراءات يمكن أن تؤدي للانقسام.
يأتي بيان الجامعة العربية بعد المؤتمر الذي استضافته العاصمة الكينية
نيروبي، الثلاثاء الماضي، بين أطراف سودانية للإعلان عن تشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في السودان.
ورغم عقد المؤتمر إلا أنه تم تأجيل الإعلان عن تشكيل حكومة لوقت لاحق.
وأثار عقد المؤتمر ردود فعل دولية وعربية، بينما اتهمت الخارجية السودانية كينيا بانتهاك سيادة السودان
وتشجيع تقسيمه، معتبرة أن تلك الخطوة تمثل انتهاكا لالتزاماتها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بينما ردت نيروبي بالتأكيد أن هدفها هو محاولة دعم جهود إنهاء الصراع في السودان.
ويعاني السودان من حرب مدمرة
منذ منتصف أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ولا تزال دائرة حتى الآن مسببة دمارا وخسائر هائلة في الأرواح حتى الآن.