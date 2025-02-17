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https://sarabic.ae/20250217/إيران-والسودان-يتفقان-على-مشاركة-طهران-في-إعادة-بناء-ما-دمرته-الحرب-في-الخرطوم-1097892270.html
إيران والسودان يتفقان على مشاركة طهران في إعادة بناء ما دمرته الحرب في الخرطوم
إيران والسودان يتفقان على مشاركة طهران في إعادة بناء ما دمرته الحرب في الخرطوم
سبوتنيك عربي
أدان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، الهجمات على البنى التحتية في السودان، مؤكدا دعم بلاده للجيش والحكومة السودانية "ضد المسلحين". 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T20:29+0000
2025-02-17T20:29+0000
اتفاق السودان
المجلس السيادي في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
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إيران
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وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني، علي يوسف أحمد الشريف، إنه "بحث مع نظيره السوداني أوضاع المنطقة وخصوصا غزة ومخطط تهجير الفلسطينيين قسريا"، مؤكدا إقامة لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين خلال فترة قريبة.وأضاف أنه "اتفقت مع نظيري السوداني على مشاركة إيران في إعادة بناء ما دمرته الحرب في بلاده"، مشيرا إلى أن البلدين يشتركان في نفس الموقف.من جهته، قال وزير خارجية السودان، إن "الخرطوم تتطلع أن يكون لإيران دور في إعادة الإعمار"، مؤكدا الاتفاق على عقد جلسة في الأشهر القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.وأضاف الشريف أن "الجيش استلم زمام المبادرة في حرب أشعلتها مليشيا مسلحة ذات أجندة خارجية"، متابعا: "الشعب دفع الثمن الأغلى للحرب وهذا من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان".وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد تصميم القيادة والشعب السوداني على دحر التمرد، مشيرًا إلى أن الشعب يقاتل خلف القوات المسلحة.وأضاف البرهان خلال كلمة ألقاها، ونقلتها وسائل إعلام عربية: "أعجب من الذين ينادون بعودة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك مرة أخرى، وأؤكد أن هؤلاء لن يعودوا للحكم".وأضاف البرهان أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل الحكومة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية، محذرًا من عودة أولئك الذين يقيمون خارج البلاد إلى الحكم. وأكد أن الشعب السوداني لن تقبل بفرض أي حكومة عليه من أي جهة كانت، موجهاً رسالة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بهذا الصدد.وفي وقت سابق، أعلن قائد متحرك كافوري عوض الكريم، أمس الأحد، عن سيطرة القوات المسلحة السودانية والقوات التابعة لها على مقرات جهاز المخابرات العامة في منطقة الخرطوم بحري.وقال موقع "الراكوبة نيوز" إن مقاطع مصورة تظهر سيطرة الجيش على مركز السيطرة والقيادة التابع لقوات الدعم السريع في حي كافوري، والذي كان سابقًا مقرًا لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة.وشهدت التطورات الميدانية تقدماً لقوات الجيش في عدة محاور في العاصمة الخرطوم، وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على أحياء منطقة الحاج يوسف، أكبر المناطق السكنية في الخرطوم، من قوات الدعم السريع.وأكد الجيش السوداني في بيان له أن قواته "تتقدم في محور الحاج يوسف وتطهر منازل المواطنين والأعيان المدنية من مليشيا الدعم السريع".وبث الجيش مقاطع مصورة تظهر جنوده داخل منطقة الحاج يوسف بشرق النيل وهم يعلنون تحرير أحياء المنطقة، وأفاد شهود عيان لوكالة "الأناضول" بأن قوات الجيش انتشرت في مناطق الشقلة والحاج يوسف وسوق الرواسي، كما أشار الشهود إلى تراجع قوات الدعم السريع إلى مناطق أخرى في شرق النيل قرب جسر المنشية، الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.
https://sarabic.ae/20240722/تقرير-أنباء-مقلقة-في-إسرائيل-بشأن-العلاقات-الدبلوماسية-الجديدة-بين-السودان-وإيران-1091021165.html
https://sarabic.ae/20240525/السودان-وإيران-يتفقان-على-استعجال-إكمال-فتح-سفارتي-البلدين-1089206286.html
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اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم

إيران والسودان يتفقان على مشاركة طهران في إعادة بناء ما دمرته الحرب في الخرطوم

20:29 GMT 17.02.2025
© AP Photo / Marwan Aliالحرب في السودان
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Marwan Ali
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أدان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، الهجمات على البنى التحتية في السودان، مؤكدا دعم بلاده للجيش والحكومة السودانية "ضد المسلحين".
وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني، علي يوسف أحمد الشريف، إنه "بحث مع نظيره السوداني أوضاع المنطقة وخصوصا غزة ومخطط تهجير الفلسطينيين قسريا"، مؤكدا إقامة لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين خلال فترة قريبة.
وأضاف أنه "اتفقت مع نظيري السوداني على مشاركة إيران في إعادة بناء ما دمرته الحرب في بلاده"، مشيرا إلى أن البلدين يشتركان في نفس الموقف.
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من جهته، قال وزير خارجية السودان، إن "الخرطوم تتطلع أن يكون لإيران دور في إعادة الإعمار"، مؤكدا الاتفاق على عقد جلسة في الأشهر القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأضاف الشريف أن "الجيش استلم زمام المبادرة في حرب أشعلتها مليشيا مسلحة ذات أجندة خارجية"، متابعا: "الشعب دفع الثمن الأغلى للحرب وهذا من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان".
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد تصميم القيادة والشعب السوداني على دحر التمرد، مشيرًا إلى أن الشعب يقاتل خلف القوات المسلحة.
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وأضاف البرهان خلال كلمة ألقاها، ونقلتها وسائل إعلام عربية: "أعجب من الذين ينادون بعودة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك مرة أخرى، وأؤكد أن هؤلاء لن يعودوا للحكم".
وأضاف البرهان أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل الحكومة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية، محذرًا من عودة أولئك الذين يقيمون خارج البلاد إلى الحكم. وأكد أن الشعب السوداني لن تقبل بفرض أي حكومة عليه من أي جهة كانت، موجهاً رسالة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بهذا الصدد.
وفي وقت سابق، أعلن قائد متحرك كافوري عوض الكريم، أمس الأحد، عن سيطرة القوات المسلحة السودانية والقوات التابعة لها على مقرات جهاز المخابرات العامة في منطقة الخرطوم بحري.
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وقال موقع "الراكوبة نيوز" إن مقاطع مصورة تظهر سيطرة الجيش على مركز السيطرة والقيادة التابع لقوات الدعم السريع في حي كافوري، والذي كان سابقًا مقرًا لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة.
وشهدت التطورات الميدانية تقدماً لقوات الجيش في عدة محاور في العاصمة الخرطوم، وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على أحياء منطقة الحاج يوسف، أكبر المناطق السكنية في الخرطوم، من قوات الدعم السريع.
وأكد الجيش السوداني في بيان له أن قواته "تتقدم في محور الحاج يوسف وتطهر منازل المواطنين والأعيان المدنية من مليشيا الدعم السريع".
وبث الجيش مقاطع مصورة تظهر جنوده داخل منطقة الحاج يوسف بشرق النيل وهم يعلنون تحرير أحياء المنطقة، وأفاد شهود عيان لوكالة "الأناضول" بأن قوات الجيش انتشرت في مناطق الشقلة والحاج يوسف وسوق الرواسي، كما أشار الشهود إلى تراجع قوات الدعم السريع إلى مناطق أخرى في شرق النيل قرب جسر المنشية، الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.
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