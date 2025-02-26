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الحركة الشعبية ل "سبوتنيك": العالم لا يهتم بالوضع الإنساني في السودان ويبحث عما يحقق مصالحه
الحركة الشعبية ل "سبوتنيك": العالم لا يهتم بالوضع الإنساني في السودان ويبحث عما يحقق مصالحه
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان د. محمد مصطفى، المخاوف من ازدياد حدة الصراع في السودان هو شيء طبيعي بعد مؤتمر نيروبي الذي انعقد لتشكيل حكومة موازية،... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T20:25+0000
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وقال مصطفى في اتصال مع "سبوتنيك": اليوم الأربعاء، لكن الغير طبيعي هو أن تغض تلك المنظمات والدول الكبيرة الطرف عن هذه التدخلات غير الشرعية، التي لا تستند على مواثيق إقليمية أو دولية في شئون دولة مؤسسة للإتحاد الإفريقي وعضوة في الجامعة العربية والأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإقليمية.وأوضح مصطفى، أن تجدد دعوات تشكيل قوة دولية لحماية المدنيين لن تجد اذنٱ صاغية من دول كبيرة ومؤثرة وتملك حق النقض في مجلس الأمن، لأنها تدرك ما وراء كل الإجراءات والمبادرات التي ظلت تقدم لمعالجة أزمة السودان.وأشار رئيس الحركة الشعبية، إلى أن هناك دولة تعمل لتقويض الجيش السوداني والنظام والمؤسسات الموجودة الآن، بإستخدام أموالها وعلاقاتها وفرض نظام هش على السودانيين والسيطرة على موارده، وبالمقابل هناك دول تقف إلى جانب هذه المؤسسات، وبالتالي ما لم تكن هناك مبادرة شاملة منصفة ترضي جميع الأطراف الخارجية قبل الداخلية لن تنجح أي مبادرة.ولفت مصطفى، إلى أن هذه الدعوات المغلفة بالخوف على الأوضاع الإنسانية للمدنيين، لم تكن يوما لمصلحة المواطن السوداني المغلوب على أمره، ولو كانت تلك الدعوات بريئة لتدارك العالم الأمر قبل أن تخرج الحرب من ولاية الخرطوم، لكن أن يتحرك داعمي الحرب في السودان لاختبار الخطة (ب) بعد فشل آلية تنفيذ الخطة (أ) ومحاولة إدخال أطراف أكثر قبولٱ لزيادة حدة الصراع، ذلك يعني أن العالم لا يهتم بالوضع الإنساني في السودان، بقدر ما هو يبحث عن فكرة تحقق مصالحه فيه.وطالبت بعض المنظمات الدولية مجددا بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين في السودان واتهامها لبعض الحركات الموالية للجيش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يراه البعض مخطط لتنفيذ أجندات دول بعينها بعد فشل الدعم السريع في العمليات العسكرية وتزامنا مع إعلان قوى سياسية عزمها تشكيل حكومة موازية.ووقعت كيانات سياسية ومسلحة،إلى جانب قوات الدعم السريع،السبت الماضي، في العاصمة الكينية نيروبي، ميثاقًا تأسيسيًا يهدف إلى تشكيل حكومة موازية في السودان.وقالت صحيفة "التغيير" السودانية: إن "مراسم التوقيع جرت في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع وسط إجراءات أمنية مشددة وتعتيم إعلامي".وأكد مصدر مقرب من منظمي المراسم، أن التوقيع على الميثاق تم بنجاح، مشيرًا إلى أن الميثاق يهدف إلى تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأطلقت المجموعات المشاركة على نفسها اسم "تحالف السودان التأسيسي"، الذي يضم قوى سياسية ومسلحة مختلفة.من بين الموقعين على الميثاق رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، وقائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، ونائب رئيس الحركة الشعبية شمال جوزيف توكا.كما وقع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي ممثلًا للشخصيات المستقلة، وعلاء الدين نقد ممثلًا لتنسيقية النقابات والمهنيين، إضافة إلى ممثل مؤتمر البجا المعارض أسامة سعيد، وممثل حزب الأسود الحرة مبروك مبارك سليم، ورئيس حركة تحرير السودان ـ الثورة الثانية أبو القاسم إمام.ويدعو الميثاق إلى تأسيس "دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، وغير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية".ويتحدث الميثاق عن تأسيس "جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة، يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية"، وتهدف الحكومة الموازية، وفق الميثاق، إلى إنهاء الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والحفاظ على وحدة السودان.يذكر أنه منذ أبريل/نيسان 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، مما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقد تأجل التوقيع على الميثاق عدة مرات قبل أن يتم أخيرًا في نيروبي خلف أبواب مغلقة.وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل "تنسيقية تقدم"، التي كانت تضم بعض الفصائل المسلحة والقوى السياسية، مما أدى إلى انقسامات وتبني بعض الفصائل موقفًا واضحًا بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ومن الملاحظ غياب محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، عن مراسم التوقيع، حيث مثلها شقيقه عبد الرحيم دقلو.
https://sarabic.ae/20250224/هل-يتغير-مسار-الحرب-في-السودان-بعد-الإعلان-التأسيسي-للدعم-السريع-وقوى-سياسية-لتشكيل-حكومة-موازية-1098136590.html
https://sarabic.ae/20250224/السودان-يقدم-شكوى-للاتحاد-الأفريقي-ويوقف-استيراد-المنتحات-الكينية-بعد-قرار-الحكومة-الموازية-1098133275.html
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العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, اتفاق السودان, لجنة أطباء السودان المركزية, الفترة الانتقالية في السودان, موقف روسيا من أزمة السودان, قوات الدعم السريع السودانية, محمد حمدان حميدتي, الجيش السوداني

الحركة الشعبية ل "سبوتنيك": العالم لا يهتم بالوضع الإنساني في السودان ويبحث عما يحقق مصالحه

20:25 GMT 26.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالسودان -حركة شباب التغيير والعدالة المسلحة
السودان -حركة شباب التغيير والعدالة المسلحة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان د. محمد مصطفى، المخاوف من ازدياد حدة الصراع في السودان هو شيء طبيعي بعد مؤتمر نيروبي الذي انعقد لتشكيل حكومة موازية، والتي قد تمثل آلية فعالة لتحقيق أجندة بعض الدول والتي فشل الدعم السريع في تحقيقها.
وقال مصطفى في اتصال مع "سبوتنيك": اليوم الأربعاء، لكن الغير طبيعي هو أن تغض تلك المنظمات والدول الكبيرة الطرف عن هذه التدخلات غير الشرعية، التي لا تستند على مواثيق إقليمية أو دولية في شئون دولة مؤسسة للإتحاد الإفريقي وعضوة في الجامعة العربية والأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإقليمية.
وأوضح مصطفى، أن تجدد دعوات تشكيل قوة دولية لحماية المدنيين لن تجد اذنٱ صاغية من دول كبيرة ومؤثرة وتملك حق النقض في مجلس الأمن، لأنها تدرك ما وراء كل الإجراءات والمبادرات التي ظلت تقدم لمعالجة أزمة السودان.
وأشار رئيس الحركة الشعبية، إلى أن هناك دولة تعمل لتقويض الجيش السوداني والنظام والمؤسسات الموجودة الآن، بإستخدام أموالها وعلاقاتها وفرض نظام هش على السودانيين والسيطرة على موارده، وبالمقابل هناك دول تقف إلى جانب هذه المؤسسات، وبالتالي ما لم تكن هناك مبادرة شاملة منصفة ترضي جميع الأطراف الخارجية قبل الداخلية لن تنجح أي مبادرة.
ولفت مصطفى، إلى أن هذه الدعوات المغلفة بالخوف على الأوضاع الإنسانية للمدنيين، لم تكن يوما لمصلحة المواطن السوداني المغلوب على أمره، ولو كانت تلك الدعوات بريئة لتدارك العالم الأمر قبل أن تخرج الحرب من ولاية الخرطوم، لكن أن يتحرك داعمي الحرب في السودان لاختبار الخطة (ب) بعد فشل آلية تنفيذ الخطة (أ) ومحاولة إدخال أطراف أكثر قبولٱ لزيادة حدة الصراع، ذلك يعني أن العالم لا يهتم بالوضع الإنساني في السودان، بقدر ما هو يبحث عن فكرة تحقق مصالحه فيه.
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24 فبراير, 18:19 GMT
وطالبت بعض المنظمات الدولية مجددا بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين في السودان واتهامها لبعض الحركات الموالية للجيش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يراه البعض مخطط لتنفيذ أجندات دول بعينها بعد فشل الدعم السريع في العمليات العسكرية وتزامنا مع إعلان قوى سياسية عزمها تشكيل حكومة موازية.
ووقعت كيانات سياسية ومسلحة،إلى جانب قوات الدعم السريع،السبت الماضي، في العاصمة الكينية نيروبي، ميثاقًا تأسيسيًا يهدف إلى تشكيل حكومة موازية في السودان.
وقالت صحيفة "التغيير" السودانية: إن "مراسم التوقيع جرت في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع وسط إجراءات أمنية مشددة وتعتيم إعلامي".
وأكد مصدر مقرب من منظمي المراسم، أن التوقيع على الميثاق تم بنجاح، مشيرًا إلى أن الميثاق يهدف إلى تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأطلقت المجموعات المشاركة على نفسها اسم "تحالف السودان التأسيسي"، الذي يضم قوى سياسية ومسلحة مختلفة.
من بين الموقعين على الميثاق رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، وقائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، ونائب رئيس الحركة الشعبية شمال جوزيف توكا.
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كما وقع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي ممثلًا للشخصيات المستقلة، وعلاء الدين نقد ممثلًا لتنسيقية النقابات والمهنيين، إضافة إلى ممثل مؤتمر البجا المعارض أسامة سعيد، وممثل حزب الأسود الحرة مبروك مبارك سليم، ورئيس حركة تحرير السودان ـ الثورة الثانية أبو القاسم إمام.
ويدعو الميثاق إلى تأسيس "دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، وغير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية".
ويتحدث الميثاق عن تأسيس "جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة، يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية"، وتهدف الحكومة الموازية، وفق الميثاق، إلى إنهاء الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والحفاظ على وحدة السودان.
يذكر أنه منذ أبريل/نيسان 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، مما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقد تأجل التوقيع على الميثاق عدة مرات قبل أن يتم أخيرًا في نيروبي خلف أبواب مغلقة.
وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل "تنسيقية تقدم"، التي كانت تضم بعض الفصائل المسلحة والقوى السياسية، مما أدى إلى انقسامات وتبني بعض الفصائل موقفًا واضحًا بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ومن الملاحظ غياب محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، عن مراسم التوقيع، حيث مثلها شقيقه عبد الرحيم دقلو.
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